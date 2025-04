Fra ospitalità e degustazione, i Vincenzo Dascanio Cafè sono luoghi in cui design e proposte gourmet sino declinati secondo tradizioni e cultura locali.

Apre il nuovo Vincenzo Dascanio Cafè nella splendida cornice di Portofino. Forte del successo dei bistrot a Cernobbio e St. Moritz, così come del ristorante Terrazza Olmo sul Lago di Como, l’imprenditore approda per la prima volta in una destinazione costiera. Proponendo un rinnovato concetto di ospitalità e degustazione.

Infatti i VD Cafe sono luoghi in cui il design degli ambienti e le proposte gourmet vengono declinati secondo tradizioni e cultura locali, sotto la direzione artistica di Dascanio. Il VD Cafe di Portofino ha messo al centro lo “stare bene” degli ospiti, offrendo un viaggio sensoriale fatto di fragranze, colori e sapori propri della riviera di Levante. Pesce crudo, cocktail, gelati dai gusti unici accompagnano i visitatori in un’esperienza godereccia che esplora i sapori del luogo.

Vincenzo Dascanio Cafè

L’aperitivo al tramonto con vista sulla baia è un must, che al VD Cafe si trasforma in un rito speciale: gli ospiti si possono rilassare sui grandi e accoglienti cuscini a bordo della banchina, degustando un drink accompagnato da sfiziosi appetizer. La carta dei vini ha etichette e produzioni locali, dal Vermentino DOC al Pigato DOC Riviera Ligure di Ponente fino ai rosati. Non manca poi una selezione di vini spumanti e champagne per chi non può fare a meno delle bollicine.

Accanto ai vini, la selezione di signature cocktail offre un’interessante varietà di note profumate.che evocano vedute marine e ricordi di estati passate. Nel Flower Fizz, il Gin Portofino è protagonista di un cocktail fresco e dissetante. La decorazione floreale è un chiaro richiamo al mondo di Dascanio. Princess è un omaggio alla leggendaria Baronessa Jeannie von Mumm, figura iconica che negli anni ’20 trasformò Portofino in un simbolo di raffinatezza e dolce vita.