L’almanacco di oggi, giovedì 5 giugno 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

L’estate si avvicina, ma questo giovedì 5 giugno sembra voler prendere ancora tempo. L’aria è più leggera, le agende un po’ meno. Il fine settimana è lì, dietro l’angolo, ma oggi è ancora tempo di cose da fare. Un buon caffè, una playlist giusta e si parte con un pizzico di ironia. Tre frasi per augurare buongiorno con stile (e con un sorriso):

“Se anche il tuo umore ha bisogno di una ricarica, ricordati: sei più forte di una riunione alle 9 senza preavviso.”

“Giovedì è quel giorno che non ha grandi pretese, ma potrebbe sorprenderti se glielo permetti.”

“Oggi sorridi senza motivo, tanto le cose serie arrivano lo stesso: almeno ti trovi preparata.”

Nati il 5 giugno

Salvatore Ferragamo (1898–1960)

Icona della moda italiana, Ferragamo nasce a Bonito e si forma negli Stati Uniti, dove inizia a creare calzature su misura per le star del cinema muto. Tornato in Italia, fonda nel 1927 a Firenze l’omonima maison, oggi sotto la guida di Maximilian Davis, che diventa sinonimo di lusso e artigianalità.

Innovatore instancabile, brevetta materiali e tecniche all’avanguardia, tra cui il celebre “zeppa” in sughero. Le sue creazioni coniugano estetica e comfort, anticipando l’idea di design funzionale. Ancora oggi il marchio Ferragamo è uno dei pilastri del Made in Italy nel mondo.

Federico García Lorca (1898–1936)

Poeta e drammaturgo spagnolo, Lorca ha lasciato un’impronta profonda nella cultura del Novecento. Le sue opere, come Bodas de sangre e Romancero gitano, fondono lirismo, folklore e denuncia sociale. Vittima della guerra civile spagnola, viene fucilato a Granada all’alba del conflitto, diventando simbolo della libertà creativa soffocata dalla repressione.

Richard Scarry (1919–1994)

Autore e illustratore amatissimo, Scarry ha firmato oltre 300 libri per l’infanzia, tradotti in decine di lingue. Le sue tavole brulicanti di dettagli hanno reso memorabili personaggi come il Coniglio Sgambetto e il Sergente Multa.

Massimo Cacciari (1944)

Filosofo, accademico e politico, ha contribuito al dibattito culturale italiano con opere su Heidegger, il pensiero negativo e la modernità. È stato due volte sindaco di Venezia.

Stefania Sandrelli (1946)

Attrice di grande fascino e versatilità, ha debuttato appena sedicenne in Divorzio all’italiana accanto a Marcello Mastroianni. Nel corso della carriera ha lavorato con registi come Bertolucci, Scola e Pupi Avati, spaziando tra commedia e dramma. È tra le interpreti più premiate del cinema italiano.

Ken Follett (1949)

Autore di romanzi storici e thriller, è celebre per I pilastri della terra, best seller che ha appassionato milioni di lettori.

Rick Riordan (1964)

Creatore della saga Percy Jackson, ha reinventato la mitologia greca in chiave contemporanea, conquistando i giovani lettori di tutto il mondo

Morti il 5 giugno

Bill Tilden (1893–1953)

Tra i protagonisti assoluti del tennis mondiale negli anni ’20, vinse dieci titoli del Grande Slam. La sua presenza elegante in campo e l’impatto sul gioco moderno lo rendono ancora oggi una figura di riferimento nello sport.

Ronald Reagan (1911–2004)

Passato dal cinema alla politica, fu il 40º Presidente degli Stati Uniti dal 1981 al 1989. Grazie alle sue politiche conservatrici e alla posizione decisa nella Guerra Fredda, rimane una delle figure più emblematiche del XX secolo.

Jeanette Nolan (1911–1998)

Attrice versatile, ha preso parte a numerose produzioni cinematografiche e televisive. In particolare, il suo ruolo in Macbeth di Orson Welles segnò una svolta nella sua carriera, rendendola una presenza costante sullo schermo americano.

Ray Bradbury (1920–2012)

Celebre autore di Fahrenheit 451 e Cronache marziane, è considerato uno dei maestri della fantascienza moderna. Le sue opere, oltre a immaginare futuri alternativi, riflettono profondamente sulle dinamiche sociali e culturali della contemporaneità.

Mel Tormé (1925–1999)

Cantante jazz dalla voce unica, era noto come “The Velvet Fog”. Ha composto The Christmas Song, oggi tra i brani natalizi più amati. Il suo stile raffinato continua a ispirare musicisti in tutto il mondo.

Dee Dee Ramone (1951–2002)

Fondatore e bassista dei Ramones, è stato una figura chiave del punk rock. Con i suoi testi diretti e il sound rivoluzionario, ha contribuito in modo decisivo alla nascita di un movimento musicale e culturale internazionale.

Il cielo di giovedì 5 giugno 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Giovedì 5 giugno 2025 si presenta con un cielo astrologico ricco di dinamiche interessanti. Il Sole transita nei Gemelli, incoraggiando la comunicazione e la curiosità. La Luna, in fase calante, si trova nel segno della Bilancia. Questo transito favorisce l’armonia e la ricerca di equilibrio nelle relazioni interpersonali.

☉ Sole in Gemelli

La presenza del Sole nei Gemelli stimola la mente e incoraggia l’esplorazione di nuove idee. È un periodo ideale per apprendere, condividere conoscenze e intraprendere attività sociali.

☽ Luna in Bilancia

La Luna in Bilancia accentua il desiderio di equilibrio e giustizia. Anche le relazioni interpersonali beneficiano di questa energia, rendendo la giornata propizia per risolvere conflitti e rafforzare legami affettivi.

☿️ Mercurio in Gemelli

Mercurio, pianeta della comunicazione, si trova nel suo domicilio nei Gemelli. Questo transito favorisce la chiarezza mentale e la rapidità di pensiero, rendendo la giornata ideale per scambi di idee e apprendimento.

♀️ Venere in Ariete

Venere transita nell’impulsivo Ariete, portando una ventata di passione e spontaneità nelle relazioni. Le emozioni si esprimono dunque con entusiasmo, ma è consigliabile mantenere un equilibrio per evitare decisioni affrettate.

♂️ Marte in Leone

Marte si trova nel fiero Leone, stimolando l’energia creativa e la determinazione. È un momento favorevole per intraprendere progetti che richiedono coraggio e leadership.

♃ Giove in Gemelli

Giove continua il suo transito nei Gemelli, ampliando le opportunità di crescita attraverso la conoscenza e le connessioni sociali. Tuttavia, è importante evitare la dispersione di energie in troppe direzioni.

♄ Saturno in Ariete

Saturno, recentemente entrato in Ariete, invita a strutturare nuove iniziative con disciplina. Questo transito supporta infatti l’assunzione di responsabilità e la costruzione di basi solide per il futuro.

♅ Urano in Toro

Urano prosegue il suo cammino nel Toro, promuovendo cambiamenti innovativi nel campo delle risorse e dei valori personali. È un periodo che incoraggia l’adattabilità e l’apertura al nuovo.

♆ Nettuno in Ariete

Nettuno, nel segno dell’Ariete, stimola l’immaginazione e l’intuizione. Questo transito può ispirare infatti nuove visioni, ma è essenziale mantenere anche un ancoraggio alla realtà per evitare illusioni.

♇ Plutone in Acquario

Plutone, retrogrado in Acquario, invita a una profonda trasformazione delle strutture sociali e delle ideologie. È un momento per rivedere e rinnovare le proprie convinzioni in vista di un cambiamento collettivo.