L’almanacco di oggi, domenica 23 marzo 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

La primavera è iniziata, ma il cielo sembra ancora indeciso. Domenica 23 marzo si apre con un clima instabile: qualche raggio di sole prova a farsi spazio tra le nuvole, mentre la pioggia non esclude brevi apparizioni. L’aria frizzante invita a rallentare, a godersi una colazione lenta e magari a dedicarsi a qualche piccolo piacere casalingo. Ecco tre frasi per augurare buongiorno in questa domenica dal sapore incerto:

“Il sole ci sta ancora pensando, la pioggia fa capolino… ma il caffè è già sicuro della sua missione: svegliarti e regalarti un buongiorno degno di nota.”

“Domenica con tempo incerto: potrebbe piovere, potrebbe schiarire, ma di sicuro puoi sempre contare su un buongiorno con stile e senza fretta.”

“Il meteo ha mille dubbi, tu no: una giornata lenta, una buona colazione e magari un libro sono sempre una scelta vincente. Buona domenica!”

Frase del giorno

«Il profumo è l’accessorio di moda basilare, indimenticabile, non visto, quello che preannuncia il tuo arrivo e prolunga la tua partenza». Coco Chanel

Personaggi celebri nati il 23 marzo

Tra i personaggi divenuti celebri in vari campi nati il 23 marzo ricordiamo:

Joan Crawford (1904-1977). Nata il 23 marzo 1904 a San Antonio, Texas, Joan Crawford è stata una delle attrici più iconiche dell’epoca d’oro di Hollywood. Ha vinto un Premio Oscar per il film “Il romanzo di Mildred” nel 1945. È deceduta il 10 maggio 1977 a New York.

Ugo Tognazzi (1922-1990). Nato il 23 marzo 1922 a Cremona, Ugo Tognazzi è stato un attore, regista e sceneggiatore italiano, celebre per il suo contributo alla commedia all’italiana. Ha lavorato con registi come Mario Monicelli e Dino Risi. È scomparso il 27 ottobre 1990 a Roma.

Akira Kurosawa (1910-1998). Nato il 23 marzo 1910 a Tokyo, Akira Kurosawa è stato un influente regista, sceneggiatore e montatore giapponese. Ha diretto film come “I sette samurai” e “Rashomon”, che hanno avuto un impatto significativo sul cinema mondiale. È morto il 6 settembre 1998.

Franco Battiato (1945-2021). Nato il 23 marzo 1945 a Ionia, in provincia di Catania, Franco Battiato è stato un cantautore, compositore e regista italiano. Conosciuto per il suo stile eclettico e sperimentale, ha spaziato tra vari generi musicali, diventando una figura di spicco nella musica italiana. È morto il 18 maggio 2021 a Milo, in Sicilia.

Corinne Cléry (1950). Nata il 23 marzo 1950 a Parigi, Corinne Cléry è un’attrice francese nota per i suoi ruoli in film come “Histoire d’O” e “Moonraker – Operazione spazio”, dove ha interpretato la Bond girl Corinne Dufour.

Serena Grandi (1958). Nata il 23 marzo 1958 a Bologna, Serena Grandi è un’attrice italiana che ha raggiunto la popolarità negli anni ’80 grazie a film come “Miranda” di Tinto Brass. È considerata un’icona del cinema erotico italiano.

Buon compleanno ad Anna Fendi

Nata il 23 marzo 1933 a Roma, Anna Fendi è una stilista e imprenditrice italiana, membro della celebre famiglia Fendi. Insieme alle sue sorelle, ha contribuito a trasformare l’azienda di famiglia in un marchio di moda di lusso riconosciuto a livello internazionale.

Personaggi celebri morti il 23 marzo

Stendhal (Henri Beyle, 1783-1842). Considerato uno dei più importanti scrittori francesi, Stendhal è noto per romanzi come “Il rosso e il nero” e “La certosa di Parma”, che esplorano la psicologia dei personaggi e la società del suo tempo.

Friedrich von Hayek (1899-1992). Economista e sociologo austriaco. Vincitore del Premio Nobel per l’economia nel 1974, Hayek è noto per le sue teorie sul liberalismo economico e per opere come “La via della schiavitù”.

Giulietta Masina (1921-1994. Attrice italiana. Moglie del regista Federico Fellini, Masina ha recitato in film iconici come “La strada” e “Le notti di Cabiria”, vincendo numerosi premi per le sue interpretazioni.

Elizabeth Taylor (1932-2011). Considerata una delle più grandi star di Hollywood, Taylor ha vinto due Premi Oscar e ha recitato in film come “Cleopatra” e “Chi ha paura di Virginia Woolf?”.

Cino Tortorella (1927-2017) Autore e presentatore televisivo italiano. Conosciuto come il “Mago Zurlì”, Tortorella è stato il creatore e conduttore dello “Zecchino d’Oro”, festival internazionale della canzone per bambini.

Madeleine Albright (1937-2022) Politica e diplomatica statunitense. Prima donna a ricoprire la carica di Segretario di Stato degli Stati Uniti, Albright ha svolto un ruolo chiave nella politica estera americana negli anni ’90.

Lucia Bosè (1931-2020). Vincitrice del concorso di Miss Italia nel 1947, Bosè ha recitato in numerosi film italiani e spagnoli, diventando una delle icone del cinema europeo.

Il cielo di domenica 23 marzo 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Diamo uno sguardo al cielo astrologico di oggi, domenica 23 marzo 2025, e alle configurazioni planetarie più significative che influenzano i vari segni zodiacali.

☀️ Sole in Ariete

Il Sole è in Ariete, segno di fuoco associato all’azione e all’iniziativa. Questa posizione stimola energia e determinazione, incoraggiando tutti i segni a intraprendere nuovi progetti con entusiasmo.

🌕 Luna in Pesci

La Luna transita in Pesci, segno d’acqua legato all’intuizione e alla sensibilità. Questa combinazione favorisce l’introspezione e la connessione emotiva, invitando a prestare attenzione ai propri sentimenti e a quelli degli altri.

☿️ Mercurio retrogrado in Ariete

Mercurio è retrogrado in Ariete dal 15 marzo al 7 aprile. Questo moto apparente può causare malintesi e ritardi nella comunicazione. È consigliabile rivedere attentamente le decisioni e mantenere la calma nelle interazioni quotidiane.

♀️ Venere in congiunzione inferiore

Il 23 marzo, Venere raggiunge la congiunzione inferiore con il Sole, rendendola visibile sia al mattino che alla sera per alcuni giorni nelle latitudini settentrionali. Questo raro evento offre l’opportunità di osservare Venere in due momenti distinti della giornata, simboleggiando una fase di riflessione nelle relazioni e nei valori personali.

♂️ Marte entra in Pesci

Marte entra in Pesci il 23 marzo, portando un’energia più compassionevole e creativa. Questo transito incoraggia l’espressione artistica e la ricerca spirituale, invitando a canalizzare l’energia in attività che nutrono l’anima.

♃ Giove in Toro

Giove continua il suo transito in Toro, segno di terra associato alla stabilità e alla prosperità. Questa posizione favorisce la crescita lenta ma costante, incoraggiando a investire in progetti a lungo termine e a valorizzare le risorse materiali.

♄ Saturno in Pesci

Saturno si trova in Pesci, invitando a strutturare le proprie aspirazioni spirituali e creative. Questo transito sollecita a integrare disciplina e immaginazione, trasformando i sogni in realtà concrete.

♅ Urano in Toro

Urano rimane in Toro, portando innovazione nel campo delle finanze e dei valori personali. Questo transito spinge a rivedere le proprie abitudini economiche e ad abbracciare nuove tecnologie che possono migliorare la qualità della vita.

♆ Nettuno in Pesci

Nettuno continua il suo lungo transito in Pesci, accentuando temi di spiritualità, compassione e creatività. Questa posizione invita a connettersi con la propria intuizione e a esplorare le dimensioni più profonde dell’esistenza.

♇ Plutone in Acquario

Plutone transita in Acquario, segno d’aria associato all’innovazione e al cambiamento sociale. Questo allineamento suggerisce trasformazioni profonde nelle strutture collettive e nelle tecnologie, promuovendo un’evoluzione verso una società più equa e interconnessa.

Segni zodiacali fortunati di domenica marzo 2025

Ed ecco infine la classifica dei cinque segni più fortunati per questa giornata:

1. Leone

Il Leone brilla sotto una luce particolarmente favorevole. La congiunzione di Venere con il Sole porta vitalità e chiarezza, influenzando positivamente le relazioni amorose e la creatività. È un momento propizio per intraprendere nuovi progetti o rafforzare legami affettivi.

2. Ariete

Con il Sole nel segno, l’Ariete sente un’ondata di energia e determinazione. Questo transito stimola l’iniziativa personale, rendendo la giornata ideale per affrontare sfide e cogliere opportunità professionali.

3. Sagittario

Il Sagittario beneficia di un periodo di espansione e ottimismo. Le influenze planetarie incoraggiano l’esplorazione di nuovi orizzonti, sia fisici che mentali. È il momento giusto per pianificare viaggi o intraprendere studi che arricchiscano la mente e lo spirito.

4. Toro

Il Toro trova stabilità e sicurezza grazie all’influenza di Venere. Le relazioni personali si rafforzano e si presentano opportunità per migliorare la situazione finanziaria. È una giornata favorevole per investimenti o acquisti importanti.

5. Gemelli

I Gemelli vivono una giornata all’insegna della comunicazione e della socialità. Le influenze astrali favoriscono incontri stimolanti e scambi di idee. È un buon momento per stringere nuove amicizie o collaborazioni professionali.