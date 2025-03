Ad Ashgabat, la capitale del Turkmenistan, è andato in scena il Turkmenistan Fashion Project, evento per la promozione della moda e della cultura turkmena.

Dal 17 al 19 marzo la capitale del Turkmenistan, Ashgabat, ha ospitato il Turkmenistan Fashion Project 2025. Un evento internazionale dedicato alla promozione della moda e della cultura turkmena. L’iniziativa, lanciata dall’Unione degli Imprenditori del Turkmenistan, ha ricevuto il sostegno dell’Ambasciatore del Turkmenistan in Francia, Mahirli Zinan. E il contributo della Presidente dell’Oriental Fashion Show, Hind Joudar. Dunque una piattaforma importante per i designer e gli artigiani locali, che hanno avuto l’opportunità di far conoscere la loro creatività a livello internazionale.

Al contempo, il progetto ha offerto un’occasione unica di incontro e co-lab con designer di fama mondiale, favorendo lo scambio di idee e il potenziamento del settore della moda. Tra i sostenitori dell’iniziativa, anche Mr. Carlo D’Amario, Direttore di Vivienne Westwood, che ha definito il progetto come un’occasione imperdibile per scoprire le innovazioni e la creatività della moda turkmena.

Turkmenistan Fashion Project 2025

Durante la kermesse, i partecipanti hanno potuto assistere a sfilate, mostre di artigianato tradizionale, laboratori creativi e conferenze tematiche. Il Turkmenistan Fashion Project ha messo in evidenza le tecniche sartoriali uniche del paese, con attenzione ai tessuti pregiati e ai motivi tradizionali che caratterizzano lo stile turkmeno.

Il programma ha visto la partecipazione di importanti designer, tra cui Gólli, Mähirli Zenan, Jennet Agayeva, Ayperi Modalar Oyi, tutti del Turkmenistan, insieme a nomi internazionali come Yoland (Sultanato di Oman), Regalia (Marocco), Claudepatrick (Francia), Vivienne Westwood (Inghilterra) e Avaro Figlio (Italia).

Tra i protagonisti, anche eccellenze della Lombardia, con le loro collezioni innovative. Parte di un progetto più ampio volto a sviluppare in modo sostenibile l’industria della moda e del tessile turkmeno, con l’obiettivo di creare opportunità economiche per gli artigiani locali e stimolare l’innovazione nel settore. Un ponte tra Oriente e Occidente!