In Valle d’Aosta partono già da oggi i saldi invernali 2025, mentre nel resto d’Italia prenderanno il via da sabato 4 gennaio. Il calendario con le date regione per regione

Archiviati i regali di Natale, con l’inizio del 2025 arrivano i saldi invernali, un’opportunità per rinnovare il guardaroba a prezzi scontati. Nella maggior parte delle regioni italiane i saldi inizieranno il 4 gennaio e dureranno circa 60 giorni. Tuttavia, alcune regioni presentano variazioni. In Valle d’Aosta ad esempio i saldi invernali 2025 iniziano oggi, 2 gennaio, e terminano il 31 marzo.

Nella Provincia autonoma di Bolzano le date variano: in alcune zone i saldi iniziano l’8 gennaio e terminano il 5 febbraio, mentre in altre iniziano l’8 marzo e finiscono il 5 aprile. In Sicilia i saldi iniziano il 4 gennaio e proseguono fino al 15 febbraio mentre in Liguria i saldi si svolgono dal 4 gennaio al 17 febbraio. È importante notare che alcune regioni, come Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Sicilia e Umbria, permettono ai commercianti di effettuare vendite promozionali in qualsiasi periodo dell’anno, offrendo maggiore flessibilità sia ai negozianti che ai consumatori.

Saldi invernali 2025, le date regione per regione

Regione Saldi Abruzzo 4 gennaio per 60 giorni Basilicata 4 gennaio – 1 marzo Calabria 4 gennaio per 60 giorni Campania 4 gennaio per 60 giorni Emilia Romagna 4 gennaio – 4 marzo per 60 giorni Friuli Venezia Giulia 4 gennaio – 31 marzo Lazio 4 gennaio per 6 settimane Liguria 4 gennaio per 6 settimane Lombardia 4 gennaio per 60 giorni Marche 4 gennaio – 1 marzo Molise 4 gennaio per 60 giorni Piemonte 4 gennaio per 8 settimane Puglia 4 gennaio – 28 febbraio Sardegna 4 gennaio per 60 giorni Sicilia 4 gennaio – 15 febbraio Toscana 4 gennaio per 60 giorni Umbria 4 gennaio per 60 giorni Valle d’Aosta 2 gennaio – 31 marzo Veneto 4 gennaio – 28 febbraio Trento e Provincia per 60 giorni, i commercianti determinano liberamente i periodi in cui effettuare i saldi

Questa è la panoramica generale delle date dei saldi invernali 2025 regione per regione, ma le date possono subire variazioni o aggiornamenti.

Inoltre, è utile ricordare che le associazioni dei consumatori forniscono consigli per effettuare acquisti sicuri durante i saldi, suggerendo di confrontare i prezzi, verificare l’autenticità degli sconti e conservare sempre lo scontrino per eventuali cambi o resi.

Saldi invernali: guida all’acquisto

Presi dalla frenesia dello shopping, durante i saldi spesso ci si dimentica di verificare se si tratti realmente di prezzi al ribasso oppure di truffa.

A questo proposito il Codacons raccomanda sempre di prestare attenzione. I negozi dovrebbero sempre essere chiari ed esporre il cartellino che indica il vecchio prezzo, quello nuovo e la percentuale dello sconto applicato. A volte, invece, i negozi non propongono prodotti di fine stagione ma quelli che non sono stati venduti.

Conservare lo scontrino è fondamentale per procedere al cambio, in caso di merce difettosa o guasta. Attenzione anche all’affidabilità del sito di e-commerce quando si acquista online. Quando si fa shopping online è utile, e fa risparmiare tempo, il filtro che permette di visualizzare i capi in sconto in base alla taglia. In questo modo si creerà una selezione ad hoc che eviterà delusioni in caso di sold out o abiti non disponibili nella misura desiderata.