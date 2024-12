Matthieu Blazy nuovo direttore creativo di Chanel

Chanel ha scelto Matthieu Blazy come nuovo direttore creativo. A partire dal 2025, il designer sarà alla guida delle collezioni Haute Couture, Ready-to-Wear e Accessori.

A sei mesi dall’uscita di Virginie Viard, Chanel ha annunciato la nomina di Matthieu Blazy a nuovo direttore creativo. Sarà responsabile di tutte le collezioni Haute Couture, Ready-to-Wear e Accessori. Matthieu Blazy avrà sede a Parigi e riferirà a Bruno Pavlovsky, Presidente di Chanel Fashion e Chanel SAS. Entrerà a far parte della Maison nel 2025.

“Sono lieto di dare il benvenuto a Matthieu Blazy”, ha dichiarato Pavlovsky. “Sono convinto che saprà giocare con i codici e l’eredità della Maison, attraverso un dialogo continuo con lo Studio, i nostri Atelier e le nostre Maison d’art. La sua personalità audace, il suo approccio innovativo e potente alla Creazione, così come la sua dedizione all’artigianalità e ai materiali pregiati, porteranno Chanel in nuove entusiasmanti direzioni”.

Anche Alain Wertheimer, Presidente Esecutivo Globale, e Leena Nair, CEO di Chanel, hanno accolto Blazy con entusiasmo, definendolo uno dei designer più promettenti della sua generazione. “La sua visione e il suo talento rafforzeranno l’energia del Brand e la nostra posizione di leader nel lusso. Sotto la guida di Bruno Pavlovsky, siamo certi che Matthieu Blazy continuerà a dare forma al futuro e a scrivere una nuova pagina nella creazione di Chanel”.

Matthieu Blazy, chi è il nuovo direttore creativo di Chanel

Nato a Parigi nel 1984, Matthieu Blazy ha un percorso ricco di esperienze nelle più importanti case di moda. Laureato presso La Cambre di Bruxelles, ha iniziato a lavorare con Raf Simons alle collezioni maschili. Successivamente, ha collaborato con Maison Margiela, dove ha contribuito alla linea Haute Couture “Artisanal” e alle collezioni Ready-to-Wear. Nel 2014 si è unito a Céline come Senior Designer sotto la direzione di Phoebe Philo, per poi entrare a far parte del team di Calvin Klein dal 2016 al 2019, ancora una volta accanto a Raf Simons. Più recentemente, dal 2021, è stato direttore creativo di Bottega Veneta, ruolo in cui ha saputo coniugare innovazione e raffinatezza.

Blazy, entusiasta del nuovo incarico, ha dichiarato: “Sono emozionato e onorato di entrare a far parte di Chanel. Non vedo l’ora di collaborare con i team e iniziare insieme questo nuovo capitolo.”

Con la sua sensibilità per i materiali e l’artigianalità, insieme a un approccio creativo unico, Matthieu Blazy si prepara a scrivere una nuova pagina per Chanel. La Maison punta su di lui per reinterpretare il suo stile senza tempo, mantenendo un forte legame con la sua tradizione ma esplorando anche nuove idee e linguaggi contemporanei. Il 2025 segnerà quindi l’inizio di una fase entusiasmante per Chanel e per l’intero mondo della moda.

Photo: Dana Lixenberg