Messika, l'evento a Pesaro con Pecco Bagnaia

Messika ha illuminato la città di Pesaro presentando le sue iconiche collezioni nella prestigiosa gioielleria di Paolo Bartorelli con Francesco Bagnaia.

Bartorelli Gioielli di Pesaro e Maison Messika, hanno organizzato un evento esclusivo. Lo scopo? Celebrare il sodalizio tra la storica azienda di gioielli di Pesaro e l’internazionale e rivoluzionario brand di gioielleria. Presenti l’attuale campione del mondo di MotoGP Francesco “Pecco” Bagnaia, con la moglie Domizia Castagnini e alcuni membri della squadra di pallavolo femminile di Pesaro, la Megabox Vallefoglia.

Rappresentata da Gaia Giovannini, vincitrice della medaglia d’oro alle Olimpiadi di Parigi 2024 con la Nazionale italiana di pallavolo femminile. Riferimento per chi cerca l’eccellenza della gioielleria, Messika ha scelto Bartorelli come partner esclusivo nelle Marche. Ha presentato agli ospiti alcuni pezzi più iconici delle collezioni Imperial Move, So Move, Move link e D-Vibes. Dando l’opportunità di apprezzare bellezza e modernità della maison. Inoltre un gioco coinvolgente ha permesso ad una fortunata di ricevere in regalo la collana Baby Move Pavé.

Messika Bartorelli Pesaro

Fondata nel 2005 da Valérie Messika, la maison è diventata in breve una realtà determinante nel mondo della gioielleria e dell’alta gioielleria. Guidata da una visione audace, dall’indipendenza e dai valori familiari, il brand ha portato una ventata d’aria fresca. Controcorrente rispetto ai marchi di gioielleria tradizionali. Ritagliandosi uno spazio tutto suo nel mondo dei diamanti. Grazie al suo approccio contemporaneo e audace, al suo design unico perfetto per tutte le occasioni.

Ad oggi, sono più di venti le collezioni di gioielleria, dal design e motivi iconici. Le collane Move, i bracciali Noa, l’anello doppio Move Uno, gli orecchini My Twin. Gioielleria e non solo. La maison è il primo brand di gioielli a sfilare durante la Paris Fashion Week con le sue collezioni di alta gioielleria. Indossate da celebs e Friends of the Brand tra cui Elisabetta Canalis, Georgina, Eva Herzigova, Taylor Hill, Natalia Vodianova, Lucien Laviscount e Cardi B.