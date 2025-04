L’almanacco di oggi, sabato 26 aprile 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Oggi, sabato 26 aprile 2025, Roma si prepara a vivere una giornata di profondo raccoglimento e commozione. Alle ore 10, nella basilica di San Pietro, si svolgeranno infatti i solenni funerali di Papa Francesco. A presiedere il rito funebre sarà il cardinale Giovanni Battista Re. La cerimonia vedrà la partecipazione di migliaia di fedeli e di numerose personalità provenienti da tutto il mondo. Tra i presenti il presidente degli USA Donald Trump, il presidente francese Emmanuel Macron. Parteciperanno anche il leader ucraino Volodymyr Zelensky e la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Al termine della celebrazione, il feretro del Pontefice sarà traslato dalla basilica vaticana a quella di Santa Maria Maggiore, dove verrà sepolto secondo la sua volontà testamentaria. Si chiude così un pontificato che ha lasciato un segno profondo nella storia della Chiesa e del mondo.

Ecco tre frasi che uniscono il saluto del buongiorno al ricordo di Papa Francesco:

“Buongiorno a tutti: oggi il nostro pensiero va a Papa Francesco, uomo di umiltà e speranza, che ha saputo parlare al cuore del mondo.”

“Che questa giornata cominci con la luce del suo esempio: buon giorno a voi, nel ricordo di un Papa che ha camminato con i più deboli.”

“Un buongiorno speciale, con gratitudine per Papa Francesco, che ci ha insegnato a non perdere mai la tenerezza, neanche nei momenti più difficili.”

Nati il 26 aprile

Michele Ferrero (1925–2015). Imprenditore italiano, nato a Dogliani, fondatore dell’omonimo gruppo dolciario. Ha creato marchi iconici come Nutella, Ferrero Rocher e Kinder, trasformando l’azienda in un colosso globale dell’alimentazione.

Nino Benvenuti (1938), Pugile italiano nato a Isola d’Istria, campione olimpico nel 1960 e campione mondiale dei pesi medi. Considerato uno dei più grandi pugili italiani di sempre, ha avuto anche una carriera come attore e commentatore sportivo.

Giorgio Moroder (1940). Produttore discografico e compositore italiano, nato a Ortisei. Pioniere della musica elettronica e della disco, ha collaborato con artisti come Donna Summer e ha vinto tre premi Oscar per le colonne sonore di film come “Flashdance” e “Top Gun”.

Neri Parenti (1950). Regista e sceneggiatore italiano, noto per le sue commedie di successo e per aver diretto numerosi film della serie “Vacanze di Natale”.

Giacomo Poretti (1956). Attore e comico italiano, membro del trio Aldo, Giovanni e Giacomo, che ha rivoluzionato la comicità italiana dagli anni ’90 in poi.

Melania Trump (1970). Ex modella slovena naturalizzata statunitense, nata a Novo Mesto. È tornata ad essere la First Lady degli Stati Uniti dopo la rielezione alla presidenza del marito Donald Trump.

Giorgia (1971). Cantautrice italiana nata a Roma, una delle voci più apprezzate della musica italiana contemporanea. Ha vinto numerosi premi e ha partecipato più volte al Festival di Sanremo.

Samantha Cristoforetti (1977). Astronauta e ingegnere italiana, nata a Milano. È stata la prima donna italiana nello spazio e ha partecipato a diverse missioni dell’Agenzia Spaziale Europea.

Tom Welling (1977). Attore statunitense, nato a Putnam Valley, New York. È noto per il ruolo di Clark Kent nella serie televisiva “Smallville”.

Channing Tatum (1980). Attore e produttore cinematografico statunitense, nato a Cullman, Alabama. Ha recitato in film di successo come “Magic Mike”, “Step Up” e “21 Jump Street”.

Morti il 26 aprile

Sandro Giovannini (1915 – 1977). Autore teatrale e giornalista italiano, noto per il sodalizio con Pietro Garinei. Insieme hanno creato alcune delle più famose commedie musicali italiane del dopoguerra, come “Rugantino” e “Aggiungi un posto a tavola”.

Irene Ryan (1902 – 1973). Attrice statunitense, famosa per il ruolo di “Nonna Clampett” nella serie televisiva “The Beverly Hillbillies”, che le valse due nomination agli Emmy Awards.

Il cielo di sabato 26 aprile 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, sabato 26 aprile 2025, il presenta configurazioni planetarie significative, influenzando profondamente l’energia dei dodici segni zodiacali. Con il Sole nel Toro e la Luna in Ariete, si profila una giornata caratterizzata da un mix di stabilità e dinamismo. Le posizioni dei pianeti suggeriscono opportunità di crescita personale, trasformazione e rinnovamento.

☀️ Sole in Toro

Il Sole transita nel segno del Toro, enfatizzando valori come la stabilità, la concretezza e l’apprezzamento per le cose semplici della vita. Questo transito favorisce i segni di Terra (Toro, Vergine, Capricorno), offrendo loro energia per consolidare progetti e relazioni.

🌙 Luna in Ariete

La Luna si trova in Ariete, portando un’ondata di energia impulsiva e iniziativa. Questo posizionamento stimola i segni di Fuoco (Ariete, Leone, Sagittario) a intraprendere nuove azioni e a seguire le proprie passioni con entusiasmo.

☿ Mercurio in Ariete

Mercurio transita in Ariete, favorendo una comunicazione diretta e decisioni rapide. I segni di Fuoco beneficiano di una mente acuta e pronta all’azione, mentre gli altri segni sono incoraggiati a esprimersi con chiarezza e determinazione.

♀️ Venere in Pesci

Venere si trova nei Pesci, esaltando la sensibilità, la compassione e l’amore incondizionato. I segni d’Acqua (Cancro, Scorpione, Pesci) sono particolarmente ispirati nelle relazioni affettive, mentre gli altri segni sono invitati a connettersi con la propria empatia.

♂️ Marte in Leone

Marte transita in Leone, infondendo coraggio, creatività e desiderio di leadership. I segni di Fuoco traggono vantaggio da un’energia vitale potenziata, ideale per perseguire obiettivi ambiziosi e affrontare sfide con determinazione.

♃ Giove in Gemelli

Giove si trova in Gemelli, promuovendo l’espansione attraverso la conoscenza, la comunicazione e la curiosità. I segni d’Aria (Gemelli, Bilancia, Acquario) sono stimolati a esplorare nuove idee e a condividere le proprie intuizioni con gli altri.

♄ Saturno in Pesci

Saturno transita nei Pesci, invitando alla riflessione interiore e alla responsabilità emotiva. I segni d’Acqua sono chiamati a strutturare i propri sogni, mentre gli altri segni possono trovare equilibrio integrando spiritualità e disciplina.

♅ Urano in Toro

Urano si muove nel Toro, portando cambiamenti imprevisti e innovazioni nel campo delle risorse e dei valori personali. I segni di Terra possono sperimentare trasformazioni significative, mentre gli altri segni sono incoraggiati ad abbracciare la flessibilità.

♆ Nettuno in Ariete

Nettuno transita nei primi gradi dell’Ariete, stimolando l’immaginazione e l’ispirazione per nuovi inizi. I segni di Fuoco possono sentirsi spinti a perseguire ideali elevati, mentre gli altri segni sono invitati a sognare in grande e a credere nelle proprie visioni.

♇ Plutone in Acquario

Plutone si trova nei primi gradi dell’Acquario, segnando un periodo di trasformazione collettiva e innovazione sociale. I segni d’Aria sono protagonisti di cambiamenti profondi, mentre gli altri segni sono chiamati a partecipare attivamente all’evoluzione della società.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 26 aprile 2025

Ed ecco infine la dei 5 segni più fortunati di sabato 26 aprile 2025, basata sulle configurazioni planetarie del giorno. La Luna in Ariete, il Sole in Toro e Giove in Gemelli creano un cielo dinamico, ricco di opportunità per chi sa coglierle.

1. Ariete

Con Luna, Mercurio e Nettuno nel segno, sei il vero protagonista del giorno. Emozioni, intuizioni e idee brillanti si fondono in una sinergia perfetta. Giornata ideale per prendere iniziative, parlare chiaro e seguire un’intuizione vincente.

2. Toro

Il Sole nel tuo segno ti dona forza, equilibrio e centratura. Urano ti spinge al cambiamento, ma in modo saggio e costruttivo. Approfitta di questa energia per stabilizzare ciò che conta e pianificare il tuo futuro con realismo.

3. Leone

Marte nel tuo segno ti regala energia, carisma e voglia di affermarti. È il momento giusto per metterti in gioco, soprattutto in ambito creativo o professionale. L’amore può sorprendere con un colpo di scena.

4. Pesci

Con Venere e Saturno nel tuo segno, l’amore diventa profondo e stabile. Ottimo momento per rinsaldare legami importanti o dare forma concreta a un progetto artistico o spirituale. Empatia al top, sei ispirazione per chi ti sta vicino.

5. Gemelli

Giove nel tuo segno ti apre porte, occasioni e incontri fortunati. La comunicazione è fluida, l’umore alto, l’energia mentale brillante. Ottimo giorno per firmare, decidere o partire per un viaggio (anche mentale).