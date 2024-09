A Milano Moda Donna ha sfilato Vivetta SS25 fra capi lingerie, stampe floreali, pizzi e fiocchi. Ma anche la co-lab con Rosantica e la linea kids con Nanán!

Vivetta ha sfilato con la SS25 nel chiostro del Museo della Scienza di Milano. Nella collezione, lo stile si è mescolato all’intimità del mondo domestico della maison, creando un’immagine evocativa che va oltre ciò che è visibile a occhio nudo. Una romantica ed intima casa dei sogni è l’ambientazione da cui la collezione ha reinterpretato l’intimità dell’arredamento e del décor della casa in arte indossabile. Infatti è una tenda a ispirare una stampa floreale come firma del marchio.

Mentre la palette sposa è composta da sfumature tenui e leggerezza dei tessuti, dallo chiffon ai pizzi, cita la trasparenza dell’abbigliamento da camera. Il tulle è sormontato da un reticolo di piccoli fiori d’argento in paillettes, tra applicazioni di petali tridimensionali attorno a pistilli di perle. Il tocco di stile? Il top a forma di cuscino con la scritta «Sweet dreams». Anche le calzature reinterpretano le classiche pantofoline da camera. Le ballerine, impreziosite da fibbie e tacchi decorati, si distinguono per i loro ricami delicati, mentre i mocassini con punte squadrate hanno dettagli come nappe e fiocchi.

Vivetta SS25

La collezione SS25 di Vivetta ha fatto anche riferimento all’universo della lingerie, con echi di vestaglie, pizzi arricciature e fiocchi. Questi dettagli conferiscono ai capi un’aria di sofisticata sensualità, in cui la femminilità si esprime senza eccessi, ma con una sicurezza di sé evidente.