Loro Piana ha celebrato il savoir-faire nel lavorare il lino nella collezione SS25. Torte Nuvola di Lino in omaggio all’Edicola di via dei Giardini a Milano

Loro Piana ha celebrato la meraviglia del lino a Milano Moda Donna: la maison ha svelato la collezione SS25 per raccontare il savoir-faire nel lavorare il lino. L’occasione? Il nuovo capitolo nelle celebrazioni dei 100 anni della maison. Il 20 e 21 settembre, l’edicola di via Dei Giardini a Milano si è trasformata in un’oasi di fiori di lino. Il chiosco infatti è decorato con composizioni floreali di lino, impreziosito da legno color miele e dettagli iconici in tonalità Kummel, come omaggio al lino e alla sua eccezionale sensorialità.

Elegante, leggero, incredibilmente soffice, il fiore di lino è emblematico anche grazie alle meticolose lavorazioni che lo rendono un capolavoro tessile. All’interno della SS25 è protagonista sia come preziosa materia prima che come ispirazione.

La sorpresa? La maison omaggia i visitatori con torte Nuvola di Lino, create in esclusiva per la maison da Nicola Olivieri, iconico pastry chef italiano. I dolci sono avvolti in un delicato panno di lino.

Loro Piana SS25

La collezione Loro Piana SS25 dunque ha al centro il fiore di lino. A Palazzo Belgioioso, aperto solo per l’occasione, la maison ha svelato un’installazione speciale intitolata “All About Linen”. Ha collocato i capi in una stanza ricoperta di lino con grandi arazzi e opere d’arte più piccole di Adriana Meunié.

Oltre a un’esposizione del miglior misto lino al mondo: Nm110. Capi al limite della couture. E una ricerca continua sul filato di lino, accoppiato a seta, cashmere o cotone. Una stanza ospita i foulard, ricercati nei print con un modello in particolare dedicato alla lavorazione della fibra vegetale.

Nuovo risalto ai gioielli, che si arricchiscono di fiori di lino cabochon oltre al thistle, il cardo svelato per l’esordio nella jewelry, partito la scorsa collezione. Nuova categoria, stavolta, l’eyewear artigianale, tutto handmade in Giappone. Il motivo Belt, un simbolo per la prima volta come fodera all’interno della giacca Horsey, si trasforma in un total look.