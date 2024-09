Pantofola d’Oro, brand di lusso Made in Italy famoso per calzature da calcio di alta qualità, ha lanciato la nuova sneaker uomo e donna “Bomber” per la SS25

Pantofola d’Oro, il rinomato brand di lusso Made in Italy fondato nel 1886 ad Ascoli Piceno e famoso per la produzione di calzature da calcio di alta qualità, ha lanciato la nuova sneaker uomo e donna “Bomber”: un modello per la SS25 che unisce passato e presente. Mantenendo in questo modo viva la tradizione di eccellenza che da sempre caratterizza il marchio di calzature. Ovvero l’evoluzione di una leggenda.

«Bomber non è solo una scarpa, è una dichiarazione di stile», ha affermato Kim Williams, il CEO di Pantofola d’Oro. «Abbiamo voluto mantenere l’anima sportiva e vincente che ci ha reso famosi nel mondo del calcio. Adattandola alle esigenze e alle tendenze attuali. È il connubio perfetto tra tradizione e modernità». Ha poi concluso. Un’azienda che vuole riportare sui campi di calcio i valori della tradizione, alla scelta di materie prime di qualità, al Made in Italy fatto a mano, alla cura nel trattare pelle vera e naturale

Ispirata alla prima scarpa da calcetto no mark, lanciata nel 1965, che ha rivoluzionato il mondo del calcio e degli sport indoor, la nuova Bomber ha reinterpretato lo spirito del suo predecessore con un design super contemporaneo e dettagli innovativi. La tomaia, realizzata in una combinazione di vitello e suede, si distingue per i suoi colori vivaci e audaci, progettati per chi desidera farsi notare.

La suola ambra, un dettaglio tanto estetico quanto funzionale, garantisce aderenza e stile in ogni situazione. Interamente progettata in Italia, Bomber incarna i valori di qualità e passione che da sempre contraddistinguono il brand ed è pronta a conquistare anche le nuove generazioni. Mantenendo però intatto il suo DNA di eccellenza e artigianato italiano. È il segno di un calcio che ritorna alle passioni vere? Forse. Sicuramente è il ritorno di Pantofola d’Oro.