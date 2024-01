Etro Unique, inaugurato il nuovo spazio dedicato al tailoring

Il mondo della moda maschile si prepara a vivere un’esperienza unica con l’inaugurazione di Etro Unique, il primo spazio esclusivamente dedicato alla sartoria uomo da parte di Etro. Numerose le star che hanno partecipato all’opening party che si è svolto ieri in Via Montenapoleone 5 a Milano

Inaugurato ieri Etro Unique, il primo spazio dedicato al tailoring maschile e al nuovo servizio Made to Order. L’opening party ha visto la partecipazione di tante celebrità, da Anna dello Russo a Riccardo Mandolini, da Rocco Fasano a Michele Bravi.

Come annunciato, Etro non sfilerà a Milano Moda Uomo. Presenterà invece una sfilata co-ed a Milano Moda Donna di febbraio, unendo le due collezioni in un unico e affascinante racconto stilistico. Nel frattempo però, durante la Milano Fashion Week Men’s, la maison ha inaugurato Etro Unique, la sua prima boutique dedicata esclusivamente alla sartoria uomo.

Etro Unique, la prima boutique con sartoria su misura

L’apertura di questo avveniristico atelier segna l’introduzione di Etro Unique. Ovvero del nuovo servizio Made to Order che eleva la visione stilistica e l’esperienza di acquisto del brand a nuovi livelli di unicità ed esclusività.

In un perfetto connubio tra heritage e tradizione della Maison, Etro Unique si propone di soddisfare il desiderio crescente dei consumatori moderni di possedere capi su misura che riflettano la loro personalità e il loro stile unico. Il servizio Made to Order, disponibile solo su appuntamento, offre al cliente l’opportunità di immergersi in un mondo di personalizzazione, dove la definizione della vestibilità e la cura dei dettagli sono portate a un nuovo livello di precisione.

Molto ampia la gamma di capi disponibili per la personalizzazione. Include completi, giacche, gilet e pantaloni. Per ogni capo, viene offerta al cliente la libertà di adattare il fit e modificare dettagli. Si può inoltre scegliere tra una vasta selezione di materiali e personalizzazioni presenti nella collezione. I modelli predefiniti sono presentati in tre vestibilità principali: slim, regular e comfort, fornendo una base su cui costruire il capo perfetto.

I tessuti pregiati in co-lab con prestigiose aziende del settore

Uno degli elementi distintivi di Etro Unique è la possibilità di selezionare tra un’eccezionale varietà di 80 tessuti, 45 fodere, 34 sotto colli in cravatteria, 9 sotto collo in melton e ben 28 proposte diverse di bottoni. Oltre ai rinomati tessuti Etro, la collezione si avvale della collaborazione con prestigiosi partner come Dormeuil, Piacenza 1733, Holland & Sherry e Drago Lanificio in Biella, garantendo la massima qualità e diversità di scelta per ogni cliente.

Il servizio di sartoria su misura di Etro, già attivo con successo in mercati di rilievo come l’Italia, l’America e il Giappone, diventa ora accessibile a tutti coloro che cercano l’eccellenza nel mondo della moda maschile. Etro Unique non è solo un servizio di personalizzazione. È un’opportunità per gli uomini di abbracciare la loro individualità, di esprimere il proprio stile unico e di indossare capi che raccontano la loro storia personale. Un nuovo capitolo si apre nella storia della sartoria, e Etro è pronto a scrivere ogni pagina con l’inchiostro dell’eleganza e dell’esclusività.