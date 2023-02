Carnevale 2023, da Venezia ad Acireale i più famosi in Italia

Il Carnevale divenne una celebrazione popolare in Italia tra il XIV e il XV secolo, e fu particolarmente importante nelle città di Venezia e Roma. Durante il Carnevale, la gente poteva godere di un periodo di sfrenata allegria e libertà. In quel periodo infatti le regole sociali venivano sospese, e si poteva indossare una maschera per nascondere la propria identità.

Carnevale, da Venezia ad Acireale i più famosi in Italia

Con l’avvento dell’era moderna, il Carnevale ha perso gran parte del suo significato religioso e politico, ma è ancora una celebrazione popolare in molti paesi, non solo in Italia. Oggi il Carnevale viene celebrato in molte parti del mondo. Ogni Paese ha le sue peculiarità culturali e tradizioni locali.Alcune delle celebrazioni più famose includono il Carnevale di Venezia, il Carnevale di Viareggio, il Carnevale di Ivrea e il Carnevale di Acireale, solo per citarne alcuni.

Il Carnevale di Venezia

Il Carnevale di Venezia è uno dei carnevali più famosi al mondo. Ha una lunga storia, che risale al medioevo. È caratterizzato dalle maschere e dai costumi elaborati, che richiamano l’epoca d’oro della Serenissima Repubblica di Venezia. Durante il Carnevale di Venezia, le vie e i canali della città si riempiono di turisti e visitatori, tutti intenti a ammirare le maschere e i costumi degli abitanti e dei partecipanti al carnevale. Le maschere sono spesso elaborate e costose, e richiedono molte ore di lavoro per essere create. Tra le maschere più famose ci sono la Bauta, la Colombina e il Dottore della Peste.

Durante il Carnevale di Venezia si svolgono anche numerose feste e balli, che sono aperti al pubblico o riservati ai membri delle società di carnevale. Tra le feste più famose ci sono il Ballo del Doge, che quest’anno compie 30 anni, il Gran Ballo delle Maschere e il Ballo in Maschera dell’Hotel Danieli. Il Carnevale di Venezia offre anche una serie di eventi culturali, come concerti, spettacoli teatrali e mostre d’arte. Inoltre, ci sono spettacoli di acrobati, giocolieri, musici e artisti di strada, che intrattengono il pubblico nelle piazze e lungo i canali.

Viareggio, i 150 anni di uno dei carnevali più famosi d’Italia

Il Carnevale di Viareggio risale al 1873 e quest’anno compie 150 anni. È famoso per i grandi carri allegorici, che rappresentano personaggi famosi, politici, sportivi e attuali, con un forte messaggio satirico e ironico. Quest’anno invece Viareggio festeggerà il prestigioso traguardo mettendo da parte la satira politica, tratto distintivo almeno negli ultimi 60 anni delle sue sfilate allegoriche.