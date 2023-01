Pandora sponsor ufficiale del FantaSanremo 2023

Il brand di gioielli danese Pandora per questa edizione del Festival di Sanremo è il brillante e prezioso sponsor ufficiale del FantaSanremo 2023!

Pandora gioca con il FantaSanremo 2023! Il brand di gioielli danese infatti, per questa edizione del Festival di Sanremo, è sponsor ufficiale del FantaSanremo 2023. Il marchio ha creato una sua Lega a cui chiunque può aderire. Inoltre ha lanciato preziosi “Bonus Pandora” che verranno assegnati ai cantanti in gara se risponderanno a determinati criteri esplicitati nel regolamento.

Non mancano iscritti vip alla Lega Pandora che coinvolgeranno i loro follower nel gioco. Fra cui Mattia Stanga, tra i content creator italiani più seguiti su TikTok e Instagram, Elisa Maino, influencer e Tiktoker da 10 milioni di follower famosa per i suoi consigli di stile. Ma anche Valeria Angione, attrice di teatro e influencer che con i suoi video ironici ha conquistato il web, e Jody Cecchetto, presentatore ufficiale del Prima Sanremo che indosserà anche i gioielli Pandora nei suoi look della settimana.

Pandora X FantaSanremo

FantaSanremo, nato in un bar delle Marche, è salito agli onori delle cronache durante l’edizione del 2022 ed è ora è un appuntamento molto atteso per gli appassionati spettatori del Festival della Canzone Italiana. Così come la scorsa edizione, anche quest’anno FantaSanremo fa parte della factory di creatività digitale Wonka Talent – The Inclusive Talent Factory, diretta da Francesco Rellini. Un gioco a cui chiunque può partecipare, gratuitamente, schierando in campo la propria squadra.

Lo scopo? Totalizzare il maggiore numero di punti, con il proprio team virtuale composto da cinque artisti in gara, scelti prima dell’inizio della competizione. Il brand ha inoltre indetto un super concorso a premi: “Pandora illumina il FantaSanremo”. Tutti i partecipanti che si uniranno alla Lega Pandora hanno la possibilità di aggiudicarsi uno dei dieci voucher da €100 spendibili sul sito del marchio per tutto aprile 2023.

Come partecipare a FantaSanremo 2023

Partecipare al concorso è semplice. Basta registrarsi sul sito ufficiale di FantaSanremo, iscriversi alla Lega Pandora e poi cliccare sul banner presente nella pagina della Lega del brand. C’è tempo fino al 6 febbraio 2023 a mezzanotte.

I Bonus del brand di gioielli

Per conquistare più punti possibili e concorrere alla vittoria del FantaSanremo, i giocatori potranno sperare anche nell’assegnazione dei “Bonus Pandora”. I bonus possono essere assegnati agli artisti a partire dal primo minuto del Festival e si riferiscono ad azioni, definite nel regolamento, compiute direttamente dall’artista o in situazioni che lo coinvolgono sia sul palco che fuori dall’Ariston. Ma come faranno i cantanti in gara a guadagnare punti con Pandora? Il primo bonus, che corrisponde a +5 punti, si ottiene nel momento in cui viene indossato un outfit luminoso, mentre il secondo, pari a +10 punti, viene assegnato quando l’artista manda baci al pubblico.

Entrambi valgono esclusivamente “dal palco” e possono essere guadagnati ogni sera. Il bonus più prezioso è quello da +20 punti e per poterselo aggiudicare l’artista deve impegnarsi “per la vita”. Il cantante infatti dovrà ricevere una proposta di matrimonio, seria o scherzosa che sia, la cui risposta dovrà essere un “sì”. Il tutto può accadere nella settimana del Festival, non solo sul palco ma anche sul red carpet, durante le interviste o le dirette IG. Non resta che unirsi alla Lega Pandora e prepararsi a brillare. Stay Tuned!