Who Is On Next? 2022, i finalisti ad Altaroma

Benedetta e Gianandrea non si sono incontrati per caso. Lei voleva un abito speciale per la sua laurea e una cara amica le fa conoscere lui, apprendista in sartoria. È stato un incontro folgorante. Non solo tra due anime che si sono immediatamente riconosciute, ma tra due creatività complementari e simbiotiche che si nutrono a vicenda di ispirazioni, riferimenti culturali, musica, poesia e vita.

Due personalità diverse, due sensibilità differenti. Benedetta Bertolini, toscana di nascita – con un nonno tappezziere e uno sarto che la ispirano alla creatività sul tessuto e sulla moda, oltre ai genitori che sono commercianti di moda nel livornese – ha una vocazione contemplativa. È la creativa pura che medita e visualizza.

Gianandrea Sergi, lombardo, ha studiato design di moda e poi è andato a impararla a bottega a Torino in una sartoria maschile tradizionale, dove ha imparato la tecnica e la pratica del creare abiti da zero, dal cartamodello al manichino. Lei copre, lui scopre, lei cela, lui svela, lei costruisce lui distrugge, complementari e uniti nel processo creativo il risultato sono creazioni autentiche che si traducono in un “motto”: “Togliti la divisa per indossare te stesso”.

Mokoo

Fondato nel 2017 da Bum-Mokoo, designer Sud Coreano con sede a Milano, è un marchio che realizza abiti dalle linee futuristiche, dove l’essenza dei vestiti è la loro funzionalità. Produrre abiti di alta qualità che possano essere indossati a lungo è l’obiettivo di questa azienda che, attraverso il processo di reinterpretazione e rielaborazione dei tessuti di alta gamma del brand stesso, realizza nuovi abiti. Una meta-sartorialità che va oltre le stagioni, mescolando il passato e il presente, abbinando accessori preziosi realizzati in argento puro e metallo e arricchendo le proprie creazioni di soluzioni innovative. Tra queste i LED inseriti come reazione alla luce, nascosti all’interno degli abiti, per notare facilmente i capi chiusi negli armadi, un’idea brillante che sottolinea quanto la reazione alla luce combinata ai materiali organici esaltino la silhouette e le restituiscano una nuova vitalità.

Morphine

Nasce nel 2018 da una visione e da un’idea condivisa da Tommaso Vaiani e Martina e Macs Iotti. Il brand prende il nome da un salotto all’interno dell’iconico Cocoricò Club di Riccione, uno dei locali tra i più famosi negli anni Novanta per essere stato la patria dei più alti livelli di vera libertà di espressione e sperimentazione. Questo è lo spirito che ha ispirato i fondatori del marchio, spinti dall’idea di dare vita a un progetto capace di realizzare capi unici, rari, individuali; non solo un brand, ma un collettivo basato sui principi della sostenibilità, etica della moda e l’alto artigianato Made in Italy. Questi i valori su cui si fonda Morphine, diventando manifesto di un approccio etico del Fashion che punti a conservare, rinnovare e reinventare non solo i materiali ma anche i disegni esistenti.

Setchu

Il nome del marchio, fondato da Satoshi Kuwata, deriva da una parola giapponese “Wayo Setchu” che con “Wayo” denota il Giappone/WA e l’Occidente/YO e dove “Stechu” significa compromesso. Il marchio rappresenta la fusione di concetti giapponesi e occidentali: un compromesso tra le due culture. La loro fusione, attraverso i loro stili e concetti, genera qualcosa di nuovo da qualcosa di esistente e già familiare.

Ispirandosi agli oggetti classici, Setchu crea capi semplici e funzionali la cui filosofia di stile è il “vestire con raffinatezza”, essere sereni ed eleganti in qualunque contesto.

Vìen

Vincenzo Palazzo si è formato tra Firenze, Milano, Udine e successivamente a Chicago e Londra. Ed è proprio la patria della club scene e della musica underground e d’avanguardia, che ha profondamente influenzato il suo percorso. Fino al punto di ricreare la sua esperienza londinese a Putignano, la sua città natale, nel cuore del Salento. Ed è proprio qui che incontra Elena Nitti, talentuosa modellista appena tornata a Putignano dopo essersi diplomata in una scuola di moda a Milano, e con cui decide di fondare Vìen, debuttando ufficialmente durante la Milano Fashion Week con la collezione AI 2017/18.

Il concept del brand si riassume nel Modern Classics, che unisce la passione per la sartoria classica italiana e gli archivi vintage, al fascino per la musica underground. Vìen è attualmente distribuito in una selezione di multibrand e department store internazionali, le collezioni nascono all’interno dell’Atelier di Putignano dove vengono seguite e realizzate tutte le fasi di progettazione, prototipazione, campionatura e produzioni su piccola scala.

I finalisti di Who Is On Next? 2022 – Accessori