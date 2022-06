Greta Ferro nella nuova campagna Armani Acqua di Gioia

Greta Ferro e Armani

Nata in Abruzzo nel 1995 e cresciuta in Molise, Greta Ferro ha iniziato a lavorare come modella nel 2013, dopo essersi trasferita a Milano per studiare Economia presso l’Università Bocconi. E come lei stessa ha raccontato in un’intervista, deve la sua popolarità proprio a Giorgio Armani. La svolta professionale arriva infatti all’inizio del 2018 quando Greta Ferro è tra gli interpreti di un cortometraggio per Armani, intitolato “Una giacca”, diretto da Marco Armando Piccinini con la supervisione di Michele Placido. «Il signor Armani mi nota, mi sceglie per la campagna di Emporio e, dopo, come volto della linea beauty. Lo stesso corto, infine, viene visto dai registi di Made in Italy (Ago Panini e Luca Lucini, ndr), che mi chiamano».

In Made in Italy, la fiction che racconta la nascita della moda a Milano negli anni ’70, Greta ha interpretato il ruolo di Irene Mastrangelo, una ragazza figlia di immigrati del sud che per potersi mantenere mentre studia all’università, risponde all’annuncio della rivista di Moda “Appeal”. Dall’incontro con la direttrice Rita Pasini (Margherita Buy), la sua vita professionale e privata cambierà per sempre. Nella fiction compaiono tutti i più grandi stilisti italiani, da Missoni a Versace, da Krizia a Miuccia Prada e naturalmente anche Giorgio Armani, interpretato da Raoul Bova.