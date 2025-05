Dopo Bianca Balti e David Gandy, sono Vittoria Ceretti e Theo James i protagonisti della nuova campagna Light Blue di Dolce & Gabbana ambientata a Capri.

Dolce&Gabbana torna a celebrare la passione estiva con la nuova campagna del profumo Light Blue. Questa volta, a vestire i panni degli iconici protagonisti sono la modella Vittoria Ceretti e l’attore Theo James.

Le immagini catturano una storia d’amore intensa, immersa nella luce calda e nell’aria salmastra del mare. Sullo sfondo si stagliano i celebri faraglioni di Capri, accompagnati da costumi da bagno bianchi e un mare di un blu profondo.

La campagna, diretta da Gordon von Steiner, richiama le atmosfere sognanti degli spot originali di Light Blue. Lo sguardo deciso di Vittoria e la posa rilassata ma magnetica di Theo creano un’alchimia palpabile, che conquista subito chi guarda.

La campagna richiama l’iconica pubblicità di Dolce&Gabbana ambientata sempre a Capri, con la top model Bianca Balti e il supermodello David Gandy. Quello spot, girato a bordo di un gommone bianco, ha lasciato un segno indelebile nella storia delle campagne di profumo, diventando un vero e proprio simbolo dell’estate e dello stile mediterraneo.

La fragranza femminile unisce note fresche e fruttate, come il limone di Sicilia e la mela Granny Smith, accompagnate dal calore del legno di cedro. Il risultato è un profumo che ricorda una vacanza estiva, fresca e avvolgente. Per lui, la fragranza maschile offre una profondità simile, con una calda intensità perfetta per l’uomo moderno.

Entrambi i profumi si presentano in flaconi eleganti, con un tappo smaltato blu, ispirato alle ceramiche dipinte a mano della Costiera Amalfitana. Questo dettaglio rende omaggio al fascino senza tempo di un’estate infinita. Che siate in barca lungo la costa o immersi nei sogni dalla scrivania, Light Blue invita a un’evasione sensoriale unica!