Dior, la collezione Uomo Estate 2022

Svelata durante la Paris Fashion Week la collezione Dior uomo Estate 2022 che rappresenta una conversazione tra Kim Jones, il rapper Travis Scott e Christian Dior.

È stata presentata oggi pomeriggio, in occasione della Settimana della Moda di Parigi, la collezione disegnata dal direttore creativo Kim Jones insieme al rapper Travis Scott, con uno straordinario fashion show che celebra l’amore di Christian Dior per il Texas e i suoi paesaggi.

Kim Jones, direttore creativo dell’abbigliamento maschile di Christian Dior, non è nuovo collaborazioni con il mondo dell’arte. Per la Pre-Fall 2021 di recente ha lavorato con il leggendario street artist Kenny Scharf. Ed ora, per la prima volta, Jones sceglie di collaborare con un artista del mondo della musica: Travis Scott.

Kim Jones e Travis Scott insieme in “Cactus Jack Dior”

Christian Dior ha viaggiato negli Stati Uniti sin dal 1947, pochi mesi dopo la sua prima collezione. Una delle destinazioni dei suoi viaggi era il Texas, con i suoi ​​straordinari paesaggi di grandi canyon ed enormi deserti. Ispirato dal collegamento che lega la storia di Dior agli USA, Kim Jones collega passato e presente, collaborando per la linea Dior Uomo Estate 2022 con il rapper, cantante, compositore e musicista di origine texana, Travis Scott. “Cactus Jack Dior”, simbolo-manifesto di questo incontro, evoca proprio il nome dell’etichetta creativa di Travis Scott: la Cactus Jack Records.

La sfilata Dior Uomo Estate 2022

La collezione Dior Uomo Estate 2022

Questa conversazione tra due amici, due culture e due periodi diversi, dà vita a una collezione che esplora le identità di un musicista moderno e innovativo e l’eredità di una delle più grandi case di couture di Parigi. I collegamenti sono tanti: la mostra si svolge in un prato rosa, ricostituzione di quella che meravigliava Christian Dior quando era bambino a Granville. Si trasforma poi in un giardino di cactus, omaggio dell’infanzia di Travis Scott a Houston. I colori dei canyon si riflettono in una palette sbiancata dal sole: viola, caffè, pistacchio, azzurro. Tonalità che ricordano anche le sfumature degli abiti Haute Couture della Maison. La Toile de Jouy diventa un “cactus canvas” cinese, che raffigura immagini del deserto. Gli originali motivi in tela sono tradotti in ricami soutache sulle giacche degli abiti.