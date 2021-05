Capelli, i migliori integratori per una chioma sana

I capelli sono facilmente soggetti a stress, tutto l’anno. Durante l’inverno sono sottoposti a phon, piastre e decolorazioni. In estate, se non protetti con prodotti specifici, soffrono invece le radiazioni dei raggi solari, il cloro e la salsedine. Vediamo allora come rinforzarli per arrivare alla bella stagione con capelli forti e sani.

Cambio di stagione, stress, uso di prodotti troppo aggressivi o styling con piastre e phon possono mettere a rischio la salute e la bellezza dei nostri capelli. Sono sottoposti quotidianamente a varie aggressioni, e la faccenda si aggrava in estate. Il sole e i raggi UV, oltre al sale e al cloro, sono nemici della lucentezza e della morbidezza dei nostri capelli.

Per arrivare alla bella stagione con una chioma folta e in salute, è questo il momento giusto per iniziare un trattamento a base di integratori alimentari specifici. Abbinando gli integratori a trattamenti in maschera o in crema ad hoc, arriveremo al momento dell’esposizione al sole con capelli sicuramente più forti, splendenti e in salute. Ecco qualche prodotto che può venirci in aiuto.

Capelli sani: l’integratore a base di mela

AnnurKap Vitality è un integratore sviluppato per risolvere i problemi dei capelli legati alla caduta stagionale, alla depigmentazione o a seguito di trattamenti cosmetici e diete sbilanciate. AnnurKap Vitality contiene 400 mg di AnnurtriComplex, l’estratto procianidinico oligomerico di Melannurca Campagna IGP, attivo sviluppato dal Dipartimento di Farmacia dell’Università Federico II di Napoli. La formula di AnnurKap Vitality si completa con la presenza di Ortica Dioica e.s., L-Cisteina, Vitamina B6, Selenio, Zinco, Biotina e Rame.

Un trattamento sia per uomo che per donna, basato su una formula specifica, studiata per i problemi dei capelli legati alla stagionalità, alla depigmentazione o a seguito di trattamenti cosmetici e diete bilanciate. AnnurKap Vitality riduce la caduta stagionale, rinforzando e ristrutturando i capelli. Aumenta la luminosità e la colorazione, per capelli più voluminosi e corposi.

Shield Up, il nuovo integratore 360° di Hush&Hush

“La scienza è il segreto” è il motto che guida i fondatori di Hush & Hush, il chirurgo plastico Dr. Marc Ronert e Janna Ronert, già ideatori del marchio Image Skincare, nello sviluppo di prodotti innovativi. Shield Up rinforza il sistema immunitario: la vitamina C supporta diverse funzioni cellulari del sistema immunitario e protegge l’organismo dalle specie reattive dell’ossigeno, oltre a possibili infezioni o malattie.

Riduce lo stress: l’estratto di foglie di tè matcha organico, ricco di antiossidanti, aiuta l’organismo a difendersi dai malanni e agisce contro la stanchezza fisica e mentale. Aumenta i livelli di energia: la radice di maca è un potente tonico, aumenta i livelli di energia e migliora la memoria e la salute del cervello.Riduce l’infiammazione: la curcuma organica vanta proprietà antinfiammatorie, ricostituenti ed antiossidanti, utili anche per il benessere dei capelli.

Bioearth Spiruviva e i benefici dell’alga Spirulina

La Spirulina è un’antica alga verde-azzurra unicellulare comparsa spontaneamente sulla Terra ben prima dell’uomo. Viene utilizzata come fonte di energia ed integrazione all’alimentazione da alcune popolazioni indigene, dove cresce tutt’oggi spontaneamente: prime fra tutti gli Aztechi nell’Antico Messico. Per il suo profilo nutrizionale, la Spirulina è a tutti gli effetti considerata un Green SuperFood.

Spiruviva è un integratore completo, 100% naturale e vegan e ad elevata biodisponibilità per l’organismo: offre l’apporto nutrizionale completo dell’alga spirulina, altamente digeribile. Sostiene le fisiologiche attività dell’organismo e favorisce il benessere di pelle, capelli e unghie.

L’olio di ricino, ideale per riparare i capelli

Per aumentare l’efficacia degli integratori, sui capelli si possono usare anche prodotti naturali come l’olio di ricino, noto per le proprietà protettive e anti-ossidanti. Quest’olio vegetale multi-uso è tradizionalmente consigliato per la cura di unghie e ciglia. L’olio di ricino bio Melvita è ottenuto dalla prima spremitura a freddo dei semi di ricino, una pianta che cresce nelle regioni tropicali e subtropicali. La texture corposa e nutriente lo rende un trattamento ideale per proteggere e fortificare unghie e ciglia.

Consigliato anche per la cura dei capelli, l’olio di ricino bio si applica sulle radici o come maschera e consente di riparare i capelli danneggiati e stressati, contribuendo a fortificarli. Il 100% degli ingredienti è di origine naturale e deriva da agricoltura biologica. Prodotto in Francia e certificato bio da Ecocert.