Per la prima volta nella storia del concorso, Miss Italia è stata eletta in streaming. Ha vinto Martina Sambucini, già Miss Roma, che ha riporta la corona nella Capitale dopo 27 anni. Miss Italia 2020 è stata scelta dalla giuria presieduta dall’attore Paolo Conticini.

Un’elezione molto diversa dal solito, quella di Miss Italia 2020, tra tamponi, distanze e mascherine.La “patron” Patrizia Mirigliani lo aveva annunciato: «Miss Italia non si ferma». E così è stato. Il celebre concorso di bellezza, pur adattandosi al momento storico che stiamo vivendo, ha assegnato il suo 81° titolo della sua storia a Martina Sambucini, 19 anni, romana.

Chi è Martina Sambucini, Miss Italia 2020

Miss Italia 2020 è Martina Sambucini, già eletta Miss Roma. Ha 19 anni e vive a Frascati (RM). Ha gli occhi verdi e i capelli castani, ed è alta 177 cm. Martina ha due fratelli, Ilaria (16) e Gianmarco (9) ed è fidanzata con Marco.

Dopo il diploma di liceo linguistico, ha da poco iniziato il primo anno di università, presso la facoltà di psicologia del marketing. Ama cucinare, stare a contatto con la natura e gli animali e il fai da te. Non pratica alcuno sport, e sogna il mondo della passerella.

«Sono felicissima per questo successo di Roma, che mancava da tanti anni»

Martina Sambucini, che riporta il titolo di Miss Italia nella capitale dopo 27 anni, ha dichiarato: «Sono positiva e genuina, mi piace molto relazionarmi con gli altri. Ho deciso di mettermi in gioco con il concorso, che mi ha permesso di scoprire dei lati di me che non conoscevo e vincere le mie insicurezze. Sono felicissima per questo successo della Capitale, che mancava da tanti anni».

Sulla sua partecipazione a Miss Italia 2020, Martina ha detto: «Sono sempre stata circondata da persone che mi hanno motivata a iscrivermi, ma prima di quest’anno non ho mai avuto il coraggio di provarci. Ho deciso di mettermi in gioco affrontando i miei limiti e la mia timidezza, cosa che rifarei altre mille volte perché è un’esperienza che mi ha fatto vivere emozioni nuove e conoscere persone meravigliose in un ambiente super positivo e familiare».

Miss Italia 2020 si definisce una persona molto semplice e alla mano, determinata ed esigente con se stessa. «Il mio cuore è pulito, sono estremamente sincera e leale, amo fino all’inverosimile, anche se non sempre riesco a dimostrarlo. Conosco il mio valore – conclude – ma non ho pretese sugli altri. Sono molto testarda ed orgogliosa, non a caso il mio segno zodiacale è il Leone».

Le altre due finaliste sul podio di Miss Italia 2020

Sul podio, al secondo posto, Beatrice Scolletta, Miss 365, 25 anni, anche lei di Roma. Occhi marroni, capelli castani, è alta 179 cm. È sposata con Roberto ed è mamma di due bambini, Leone (5 anni) e Vittoria Romana (2). Diplomata al liceo classico, a giugno prenderà la laurea in Scienze e tecniche psicologiche. Ha praticato tanto sport: artistica, nuoto, danza, danza aerea, pole e, infine, fitness. Non ha hobby particolari, ma ha frequentato l’accademia d’arte drammatica e le piacerebbe tornare a recitare. Più che un sogno nel cassetto ha un progetto di vita: aprire un suo centro di pet therapy.

Al terzo posto, Alice Leone, Miss Liguria, ha 22 anni e vive a Taggia (IM). Ha gli occhi marroni, capelli castano scuro, è alta 170 cm. È all’ultimo anno della Laurea triennale “Interpretariato e Comunicazione”, aspira a proseguire gli studi in questo campo per poter insegnare nella scuola primaria. Alice riferisce di aver vissuto in prima persona questo misterioso virus, con il quale conviviamo e di cui non sappiamo ancora con esattezza le sue varie sfaccettature.

Miss Italia 2020, la giuria presieduta da Paolo Conticini

La finalissima, trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook di Miss Italia e di altri partner, è stata presentata da Alessandro Greco, già conduttore della finale del 2019 trasmessa su Raiuno.

Oltre alle Miss concorrenti (subito sottoposte al tampone al loro arrivo), gli unici presenti alla finale sono stati così i soli componenti della giuria, presieduta dall’attore Paolo Conticini, reduce dal successo di “Ballando con le stelle”.

Con lui, nell’importante ruolo di giurati, la criminologa investigativa Roberta Bruzzone, l’attrice Chiara Ricci, la fotografa Tiziana Luxardo, la Miss Italia 1999 Manila Nazzaro e, infine, Raoul D’Alessio, medico e studioso di riabilitazione estetica, autore di uno studio sui cambiamenti dei canoni della bellezza. Infine, ospite “non votante”, il modello Akash Kumar.