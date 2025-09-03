Rose Villain e Moise Kean sono i super protagonisti della nuova campagna globale Superstar, The Original di adidas Originals.

A seguito del lancio della campagna globale “Superstar, The Original”, adidas Originals continua il racconto del proprio heritage presentando una campagna per la FW25 con protagonisti Rose Villain e Moise Kean.

La scelta di coinvolgere Rose Villain, già volto della Superstar fin dall’inizio della campagna, e di Moise Kean riconferma il forte legame fra il brand e il mondo della musica, da sempre al centro della sua identità culturale e creativa.

Al centro della campagna la scarpa Superstar, nata per il basket, da sempre celebrata e adottata dai pionieri dello streetwear. L”icona originale che, con la sua influenza rivoluzionaria, ha compiuto un viaggio dallo sport alla cultura. A rappresentare l’incontro tra autenticità, stile e spirito contemporaneo sono due protagonisti d’eccezione che hanno ridefinito i loro rispettivi campi con innovazione e autenticità. Rose Villain, artista che ha saputo imporsi nel panorama musicale italiano e internazionale con un linguaggio originale e Moise Kean, calciatore simbolo della nuova generazione.

Adidas Originals Superstar

Rose Villain, protagonista della scena musicale italiana, ha consolidato uno stile unico e originale. L’ultimo anno, ricco di successi professionali, ha segnato la sua partecipazione al Festival di Sanremo.

Ma anche la release del nuovo album, il ritorno come giudice nella seconda stagione di “Nuova Scena” su Netflix e due tour italiani.

Moise Kean, calciatore professionista nelle file della Fiorentina, ha da sempre un profondo legame con la musica, soprattutto come forma di espressione personale.

Mosso dalla passione per rap e hip-hop, ha iniziato a scrivere testi fin da giovanissimo, dedicandosi al freestyle per strada e realizzando co-lab nel panorama musicale. Fino alla pubblicazione del suo primo album Chosen.

In un suggestivo bianco e nero, la campagna rende omaggio sia alla colorazione originale della Superstar sia alla sua iconica essenzialità, mentre i due protagonisti incarnano il magnetismo dell’essere un’icona originale dove le tre strisce catturano l’attenzione dello spettatore. La Superstar ritorna in due colorazioni classiche insieme all’iconica tuta Firebird.