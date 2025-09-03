L’almanacco di oggi, mercoledì 3 settembre 2025: inizia la giornata con frasi di buongiorno divertenti e scopri i compleanni di personaggi celebri.

Mercoledì 3 settembre si apre con un cielo ancora estivo, ma con qualche acquazzone e con l’aria che inizia a ricordarci che settembre non fa sconti. Le città tornano a riempirsi di traffico e di agende fitte, mentre tra chi rientra dalle vacanze e chi è già immerso nella routine, la giornata promette di scorrere rapida, tra appuntamenti, scadenze e qualche pausa rubata. Ecco tre frasi per augurare buongiorno ed iniziare questa giornata con un sorriso:

Buongiorno: se il caffè non basta, ricordati che anche l’autopilota mentale ha diritto alla sua pausa.

Svegliarsi il 3 settembre è come aprire una newsletter di lavoro: non la vuoi, ma sai che devi leggerla.

Oggi non cercare la perfezione, punta alla sopravvivenza: è già un ottimo risultato.

Nati il 3 settembre

Ferdinand Porsche (1875-1951). Ingegnere automobilistico austriaco, fondatore della Porsche AG, è celebre per aver progettato la Volkswagen Beetle e per aver sviluppato il primo veicolo ibrido a benzina-elettrico. La sua visione pionieristica ha rivoluzionato l’industria automobilistica mondiale, ponendo le basi per il concetto moderno di auto sportiva e di lusso accessibile.

Brunello Cucinelli (1953). Nato a Castel Rigone (Perugia), è un imprenditore e stilista italiano, fondatore dell’omonima azienda di moda. Nel 1978 ha avviato la produzione di cashmere, creando un marchio simbolo del lusso etico e sostenibile. La filosofia imprenditoriale di Cucinelli unisce estetica e umanità, promuovendo il rispetto della dignità delle persone e una visione del lavoro come esperienza di crescita culturale. Oggi è riconosciuto non solo per i successi commerciali, ma anche per il modello etico che ha introdotto nel settore del fashion internazionale.

Marco Baldini (1959). Conduttore radiofonico e televisivo italiano, nato a Firenze. Ha iniziato la sua carriera nelle radio locali per poi approdare a Radio Deejay, collaborando con Claudio Cecchetto. È stato co-conduttore di programmi di successo come Viva Radio Deejay e Viva Radio 2, affermandosi come una voce iconica della radio italiana.

Charlie Sheen (1965). Attore statunitense nato a New York, figlio dell’attore Martin Sheen. Celebre per ruoli in film come Platoon e per la serie televisiva Two and a Half Men, ha ricevuto numerosi premi, tra cui un Golden Globe. La sua carriera è stata segnata da alti e bassi, ma resta una figura di spicco nel panorama cinematografico e televisivo americano.

Natalia Estrada (1970). Showgirl e attrice spagnola, nata a Gijón e naturalizzata italiana. Dopo aver studiato danza classica e spagnola, ha esordito in televisione negli anni ’90, partecipando a programmi come Il gioco delle coppie e Grandi magazzini. Negli ultimi anni si è ritirata dalle scene per dedicarsi alla sua passione per i cavalli, vivendo in un ranch nel Basso Monferrato.

Morti il 3 settembre

Frank Capra (1897-1991). Regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italo-americano, Capra è stato uno dei protagonisti del cinema hollywoodiano degli anni Trenta e Quaranta. Nato in Sicilia, emigrò negli Stati Uniti con la famiglia. È celebre per film come Mr. Smith va a Washington e È arrivata la felicità, che raccontano storie di speranza, giustizia e ottimismo. La sua eredità artistica continua a influenzare registi e sceneggiatori di tutto il mondo.

Carlo Alberto Dalla Chiesa (1920-1982). Generale dei Carabinieri e prefetto di Palermo, Dalla Chiesa è ricordato come simbolo della lotta alla mafia. Il 3 settembre 1982 fu assassinato in un agguato mafioso insieme alla moglie Emanuela Setti Carraro e all’agente di scorta Domenico Russo. La sua morte scosse profondamente l’opinione pubblica italiana, segnando un punto di svolta nella lotta contro Cosa Nostra.

Ferruccio Amendola (1930-2001). Attore e doppiatore italiano, Amendola nacque a Torino. Figlio d’arte, iniziò la carriera teatrale in giovane età e debuttò al cinema a soli tredici anni. È noto per aver prestato la voce a grandi attori internazionali come Robert De Niro, Sylvester Stallone, Dustin Hoffman e Al Pacino. La sua morte, avvenuta a Roma nel 2001 per un tumore alla gola, fu molto sentita nel mondo dello spettacolo italiano.

Gaetano Scirea (1953-1989). Calciatore e allenatore italiano, Scirea è considerato uno dei più grandi difensori della storia del calcio. Nato nell’hinterland milanese, giocò per la Juventus dal 1974 al 1988, vincendo numerosi titoli nazionali e internazionali. Morì in un incidente stradale in Polonia il 3 settembre 1989, mentre era impegnato in attività di osservazione di una squadra avversaria per la Coppa UEFA.