Venezia 82: sul primo red carpet della Mostra del Cinema vince il nero

by Paola Pulvirenti012
Anna Ferzetti, Emanuela Fanelli, Cate Blachett, Tilda Swinton e Heidi Klum sul red carpet della prima serata di Venezia 82
Al via la Mostra del Cinema di Venezia 82. E al via anche la moda, con i look di tutti gli attori e le celebrities sul primo red carpet di Venezia.

L’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ufficialmente al via. La manifestazione cinematografica più prestigiosa del mondo, ha aperto ieri al Lido e sul primo red carpet della cerimonia d’apertura di Venezia 82, condotta da Emanuela Fanelli, ha sfilato il cast, capitanato da Anna Ferzetti, dell’atteso film La Grazia di Paolo Sorrentino, film inaugurale di questa kermesse che si preannuncia ricca di star e di look.

Da segnalare la poca fantasia del red carpet inaugurale di mercoledì 27 agosto, in cui l’eleganza rassicurante e certa del nero l’ha fatta da padrona. In ogni caso, la gara dello stile è appena iniziata!

I look del primo red carpet di Venezia 82

Tra le prime ad arrivare la madrina, Emanuela Fanelli. L’attrice italiana ha sfoggiato il grigio argento di un abito iper decorato Giorgio Armani Privé. Un modello bustier con drappeggi frontali e ricami brillanti di strass e paillettes. I gioielli sono di Cartier e il make up di Armani Beauty. Scintillante!  

Emanuela Fanelli in un abito grigio con perline e scollo a V, posa sul primo red carpet del Festival di Venezia 82
Emanuela Fanelli in un elegante abito grigio con perline Giorgio Armani Privé – wondernetmag.com

Anna Ferzetti, protagonista femminile de La Grazia, fi ha indossato un abito nero senza spalline di Alberta Ferretti con dettaglio brillante sulla scollatura e un accenno di strascico. Gioielli Pomellato e make-up Armani Beauty. Eleganza senza tempo!

Anna Ferzetti in un abito nero a sirena con top senza spalline, posa sul primo red carpet del Festival di Venezia 82
Anna Ferzetti in un abito nero a sirena di Alberta Ferretti sul primo red carpet di Venezia 82 – wondernetmag.com

Ad accompagnare Anna Ferzetti sul red carpet de La Grazia per la proiezione inaugurale del film “La Grazia” di Paolo Sorrentino a Venezia c’era naturalmente Pierfrancesco Favino, che ha indossato un total look firmato da Zegna.

Pierfrancesco Favino in un abito sartoriale marrone con camicia e scarpe scure, posa sul red carpet del Festival di Venezia
Pierfrancesco Favino in Zegna sul primo red carpet di Venezia 82 – wondernetmag.com

Cate Blanchett ha scelto un abito riciclato. Lo aveva già scelto per i Sag Awards del 2022. L’abito firmato Giorgio Armani Privé era così bello da meritarsi un’altra occasione, e così la Blanchett ha deciso di riproporlo.

Cate Blanchett sul primo red carpet di Venezia 82 in un elegante abito nero con scollo profondo e decorazioni gioiello
Cate Blanchett in Giorgio Armani Privé sul primo red carpet di Venezia 82 – wondernetmag.com

Un dress a sirena nero con le tasche che disegna la silhouette.Con scollatura profonda decorata con pietre tono su tono con l’abito. Make-up Armani Beauty per la Global Beauty Ambassador di Armani. Regina del riciclo!

Intimissimi a Venezia 82

Intimissimi in qualità di sponsor dell’82ma Mostra del Cinema di Venezia ha vestito molte star. Dunque un red carpet di coppia per Heidi Klum e la figlia Leni, nata dalla relazione con Flavio Briatore.

Heidi Klum e Leni Klum posano sul red carpet. Una indossa un abito color cipria, l'altra un abito nero con corsetto e una collana di diamanti e smeraldi
Heidi e Leni Klum in Intimissimi sul red carpet di Venezia 82- wondernetmag.com

Entrambe vestite con abiti coordinati firmati Intimissimi custom dress. Già volti del brand in look gemelli: bustier steccato con le coppe, trasparenze e gonna drappeggiata. Rosa cipria per Heidi e nero per Leni. Lo stile boudoir è un trend del prossimo autunno. Audaci e super sensuali!

Claire Holt in un abito color vinaccia con corpetto di pizzo e gonna in seta, posa sul red carpet del Festival di Venezia
Claire Holt sul red carpet di Venezia 82 con l’abito color vinaccia con dettagli in pizzo di Intimissimi – wondernetmag.com

Ancora un altro look su misura di Intimissimi per il red carpet di Claire Holt con abito lungo a sottoveste, in una ricca sfumatura burgundy. Make-up Armani Beauty. Stilosa!

arbara Palvin in un abito nero aderente con corpetto in pizzo e spacco profondo, posa sul primo red carpet del Festival di Venezia 82
Barbara Palvin sfoggia un abito nero con dettagli in pizzo di Intimissimi – wondernetmag.com

Sul primo red carpet di Venezia 82, la super modella ungherese Barbara Palvin ha sfoggiato un bustier nero in pizzo trasparente e gonna con spacco vertiginoso, firmato Intimissimi. Il problema? L’effetto lingerie è troppo evidente. il look appare poco sofisticato per il Lido. Sexy sì, ma per nulla chic!

Tilda Swinton in Chanel

Tilda Swinton ha scelto un look Chanel in bianco e nero, composto da una delicata blusa con volant e da una maxi gonna in raso. Gioielli Cartier. Il risultato è naturalmente raffinato e di classe. Lei si che è una lady chic!

Tilda Swinton in un elegante completo bianco e nero con gonna ampia, posa sul red carpet del Festival di Venezia
Tilda Swinton in un look minimalista e d’impatto firmato Chanel sul primo red carpet di Venezia 82 – wondernetmag.com

L’artista Margherita Vicario ha indossato un abito da sera blu notte di Giorgio Armani impreziosito da una trama di ricami luminosi come stelle.

Margherita Vicario in un abito lungo nero a bustino, con dettagli luccicanti, posa sul red carpet del Festival di Venezia
Margherita Vicario sul red carpet di Venezia 82 in Giorgio Armani – wondernetmag.com

Come gioielli piccoli punti luce a forma di luna e stella, realizzati in pavé di brillanti da DoDo. Il tema del firmamento ha trasformato il suo look in un vero e proprio omaggio alla notte veneziana. Che dire? Stellare!

Giorgio Pasotti in smoking blu scuro con papillon nero, sorride e posa sul red carpet del Festival di Venezia
Giorgio Pasotti sul primo red carpet di Venezia 82 con un impeccabile smoking blu scuro Luigi Bianchi Flirt – wondernetmag.com

Giorgio Pasotti ha scelto un total look Luigi Bianchi Flirt. Un raffinato e sofisticato smoking sartoriale monopetto con collo a scialle, in un pregiato tessuto di pura lana vergine, in una raffinata tonalità di blu che crea luce con la sua intensità e vitalità. Semplicemente perfetto!

Werner Herzog e Francis Ford Coppola, due maestri del cinema, posano sul red carpet del Festival di Venezia, indossando abiti formali
Werner Herzog, Leone d’Oro alla Carriera, in Zegna sul red carpet di Venezia 82 accompagnato da Francis Ford Coppola – wondernetmag.com

Il regista tedesco Werner Herzog, infine, che a Venezia 82 ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera ha indossa un abito tuxedo, camicia e papillon, tutto firmato Zegna.

