Al via la Mostra del Cinema di Venezia 82. E al via anche la moda, con i look di tutti gli attori e le celebrities sul primo red carpet di Venezia.

L’82esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, ufficialmente al via. La manifestazione cinematografica più prestigiosa del mondo, ha aperto ieri al Lido e sul primo red carpet della cerimonia d’apertura di Venezia 82, condotta da Emanuela Fanelli, ha sfilato il cast, capitanato da Anna Ferzetti, dell’atteso film La Grazia di Paolo Sorrentino, film inaugurale di questa kermesse che si preannuncia ricca di star e di look.

Da segnalare la poca fantasia del red carpet inaugurale di mercoledì 27 agosto, in cui l’eleganza rassicurante e certa del nero l’ha fatta da padrona. In ogni caso, la gara dello stile è appena iniziata!

I look del primo red carpet di Venezia 82

Tra le prime ad arrivare la madrina, Emanuela Fanelli. L’attrice italiana ha sfoggiato il grigio argento di un abito iper decorato Giorgio Armani Privé. Un modello bustier con drappeggi frontali e ricami brillanti di strass e paillettes. I gioielli sono di Cartier e il make up di Armani Beauty. Scintillante!

Anna Ferzetti, protagonista femminile de La Grazia, fi ha indossato un abito nero senza spalline di Alberta Ferretti con dettaglio brillante sulla scollatura e un accenno di strascico. Gioielli Pomellato e make-up Armani Beauty. Eleganza senza tempo!

Ad accompagnare Anna Ferzetti sul red carpet de La Grazia per la proiezione inaugurale del film “La Grazia” di Paolo Sorrentino a Venezia c’era naturalmente Pierfrancesco Favino, che ha indossato un total look firmato da Zegna.

Cate Blanchett ha scelto un abito riciclato. Lo aveva già scelto per i Sag Awards del 2022. L’abito firmato Giorgio Armani Privé era così bello da meritarsi un’altra occasione, e così la Blanchett ha deciso di riproporlo.

Un dress a sirena nero con le tasche che disegna la silhouette.Con scollatura profonda decorata con pietre tono su tono con l’abito. Make-up Armani Beauty per la Global Beauty Ambassador di Armani. Regina del riciclo!

Intimissimi a Venezia 82

Intimissimi in qualità di sponsor dell’82ma Mostra del Cinema di Venezia ha vestito molte star. Dunque un red carpet di coppia per Heidi Klum e la figlia Leni, nata dalla relazione con Flavio Briatore.

Entrambe vestite con abiti coordinati firmati Intimissimi custom dress. Già volti del brand in look gemelli: bustier steccato con le coppe, trasparenze e gonna drappeggiata. Rosa cipria per Heidi e nero per Leni. Lo stile boudoir è un trend del prossimo autunno. Audaci e super sensuali!

Ancora un altro look su misura di Intimissimi per il red carpet di Claire Holt con abito lungo a sottoveste, in una ricca sfumatura burgundy. Make-up Armani Beauty. Stilosa!

Sul primo red carpet di Venezia 82, la super modella ungherese Barbara Palvin ha sfoggiato un bustier nero in pizzo trasparente e gonna con spacco vertiginoso, firmato Intimissimi. Il problema? L’effetto lingerie è troppo evidente. il look appare poco sofisticato per il Lido. Sexy sì, ma per nulla chic!

Tilda Swinton in Chanel

Tilda Swinton ha scelto un look Chanel in bianco e nero, composto da una delicata blusa con volant e da una maxi gonna in raso. Gioielli Cartier. Il risultato è naturalmente raffinato e di classe. Lei si che è una lady chic!

L’artista Margherita Vicario ha indossato un abito da sera blu notte di Giorgio Armani impreziosito da una trama di ricami luminosi come stelle.

Come gioielli piccoli punti luce a forma di luna e stella, realizzati in pavé di brillanti da DoDo. Il tema del firmamento ha trasformato il suo look in un vero e proprio omaggio alla notte veneziana. Che dire? Stellare!

Giorgio Pasotti ha scelto un total look Luigi Bianchi Flirt. Un raffinato e sofisticato smoking sartoriale monopetto con collo a scialle, in un pregiato tessuto di pura lana vergine, in una raffinata tonalità di blu che crea luce con la sua intensità e vitalità. Semplicemente perfetto!



Il regista tedesco Werner Herzog, infine, che a Venezia 82 ha ricevuto il Leone d’Oro alla carriera ha indossa un abito tuxedo, camicia e papillon, tutto firmato Zegna.