Skims ha lanciato Face Wrap, la sua prima maschera viso modellante, già sold out in meno di 24 ore. Il prodotto è in riassortimento sul sito ufficiale.

Kim Kardashian lo ha fatto di nuovo. Dopo aver conquistato il mondo con la sua linea di shapewear, ora porta l’ossessione per la silhouette… anche sul viso. Il suo brand Skims ha infatti debuttato nel mondo beauty con il Seamless Sculpt Face Wrap, una fascia contenitiva da indossare di notte, pensata per ridefinire mascella e collo mentre si dorme.

Realizzato in tessuto modellante con fibre di collagene, il prodotto promette di migliorare l’ovale del viso senza ricorrere ad aghi o bisturi. Disponibile in due tonalità neutre, argilla e cacao, il face wrap ha fatto il tutto esaurito in meno di 24 ore, diventando subito oggetto del desiderio. Skims lo presenta come un’aggiunta essenziale alla routine serale, ma per molti è già una rivoluzione silenziosa nella skincare.

La maschera di Skims è in vendita sul sito del brand al prezzo di € 62,00. Attualmente come accennato è sold out, ma ci si può iscrivere alla lista di attesa per il prossimo re-stock.

Skims Face Wrap, l’ironia di Anthony Hopkins

Non è però solo il successo commerciale a far parlare. A contribuire alla viralità ci ha pensato Anthony Hopkins, che ha colto l’occasione per un’irresistibile parodia social. L’attore, con ironia degna del suo Hannibal Lecter, ha indossato una fascia simile nel suo video su Instagram e ha scritto: «Ciao Kim, mi sento già ringiovanito di 10 anni». Il riferimento al film cult Il silenzio degli innocenti è palese e ha fatto sorridere milioni di utenti, trasformando il lancio di Skims in un perfetto esempio di marketing involontario (ma geniale).

Tra chi lo vede come il “palliativo deluxe” al lifting e chi lo considera un nuovo must-have da vanity table, il Seamless Sculpt Face Wrap ha tutte le carte in regola per segnare un prima e un dopo nella skincare notturna. E in attesa del prossimo restock, resta una certezza: anche nel beauty, Kim Kardashian detta le regole. E questa volta, con un tocco di cinema.