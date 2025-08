Il calendario provvisorio della Milano Fashion Week Women’s Collection, dal 23 al 29 settembre 2025, con il debutto di Demna da Gucci, e non solo. Un calendario fittissimo: 55 sfilate fisiche, 4 digitali.

Milano si prepara a riaccendere i riflettori sulla moda con le sfilate Primavera/Estate 2026. La Milano Fashion Week Women’s Collection, in programma dal 23 al 29 settembre 2025, promette una settimana piena di sorprese. Un’edizione che vedrà un mix affascinante di innovazione e tradizione. Attualmente, il calendario prevede ben 55 sfilate fisiche e 4 presentazioni digitali, offrendo una panoramica completa delle prossime tendenze.

Milano Fashion Week settembre 2025: i nuovi direttori creativi di Bottega Veneta e Jil Sander

Milano si prepara ad accogliere molti debutti importanti di nuovi direttori creativi che promettono di segnare una nuova direzione nel panorama della moda internazionale. Sotto i riflettori della capitale italiana dello stile, due visioni creative sono pronte a ridefinire l’identità di maison iconiche. Louis Trotter firma la sua prima collezione per Bottega Veneta, e l’attesa è tutta per vedere come la sua estetica essenziale, moderna e funzionale si fonderà con la tradizione artigianale del brand veneto e il suo celebre intreccio in pelle. La domanda che circola è una sola: Trotter opterà per la continuità sottovoce che ha contraddistinto il marchio negli ultimi anni, o accenderà nuove traiettorie stilistiche, pur restando fedele al suo rigore raffinato?

Anche Jil Sander si prepara a voltare pagina, con l’esordio di Simone Bellotti alla direzione creativa. Dopo l’uscita di Lucie e Luke Meier, il nuovo capitolo si apre sotto il segno di una sensibilità estetica votata alla purezza e al dettaglio. Bellotti, apprezzato per la sua maestria nei volumi e nei materiali, sembra il nome perfetto per custodire e al tempo stesso reinterpretare quel minimalismo intellettuale che ha reso il marchio una pietra miliare del fashion design contemporaneo. In entrambi i casi, l’equilibrio tra innovazione ed heritage sarà il punto di svolta da osservare con attenzione.

La prima collezione di Demna per Gucci

Un altro momento clou della Milano Fashion Week di settembre 2025 sarà la prima collezione di Demna Gvasalia come direttore artistico di Gucci. Dopo l’era Alessandro Michele ed il biennio sotto la guida di Sabato De Sarno, la direzione del colosso fiorentino è passata nelle mani di un creativo audace e visionario.

Demna, celebre per la sua capacità di decostruire e reinterpretare i codici della moda contemporanea, porterà sicuramente una ventata di novità e provocazione. La sua estetica, spesso associata a un lusso irriverente e concettuale, promette di rinvigorire l’immaginario di Gucci con un tocco avanguardista.

La settimana culminerà domenica 28 settembre. Chiuderà infatti il calendario dell’edizione di settembre 2025 della Milano Fashion Week la sfilata di Giorgio Armani, un omaggio speciale ai 50 anni del suo marchio. Un anniversario significativo per un pilastro della moda italiana.

I nuovi brand a Milano Fashion Week settembre 2025

Questa edizione accoglierà anche nuove presenze che arricchiscono il panorama creativo. Dhruv Kapoor, marchio con una forte identità, farà il suo debutto con una sfilata nella Women’s Collection. Allo stesso modo, KNWLS, brand londinese fondato da Charlotte Knowles e Alexandre Arsenault, porterà il suo stile audace e contemporaneo per la prima volta in passerella a Milano.

Il calendario digitale non sarà da meno. Segnaliamo il debutto di Meinkorp, il brand italiano di Lorenzo Sala, e di Nadya Dyzak, marchio ucraino già apprezzato alla London Fashion Week. Anche Zenam, già noto nel calendario maschile, presenterà la sua collezione femminile in formato digitale. Diversi marchi apprezzati faranno inoltre il loro ritorno in calendario. Parliamo di Boss, Calcaterra, Federico Cina, Stella Jean e The Attico.

Sostenibilità, innovazione e nuovi talenti al centro della settimana della moda

La Fashion Week prenderà il via martedì 23 settembre. Si terrà un evento inaugurale del Fashion Hub, punto di riferimento per innovazione e networking. L’impegno per la sostenibilità resta centrale. Sabato 27 settembre, il Teatro alla Scala ospiterà la quarta edizione dei CNMI Sustainable Fashion Awards. L’evento, in collaborazione con la UN Alliance for Sustainable Fashion e con il supporto del Comune di Milano, celebra le eccellenze che promuovono pratiche responsabili nel settore.

Infine, domenica 28 settembre, si svolgerà l’undicesima edizione di Milano Moda Graduate. Un evento che offre una vetrina importantissima per i giovani talenti delle scuole di moda italiane. Il calendario sfilate definitivo, completo di presentazioni ed eventi, sarà svelato a settembre durante la conferenza stampa di presentazione della Milano Fashion Week Women’s Collection Spring/Summer 2026.