I look femminili abbracciano silhouette giocose e decise: tute a righe multicolor, abbinate a cinture in pelle oversize con rouches, creano volumi scenografici e divertenti. Per lui, completi coordinati sopra bermuda al ginocchio definiscono uno stile rilassato ma attento ai dettagli.

Attraverso la collezione Primavera Estate 2026, la Murri conferma dunque la continuità con la visione di Elio Fiorucci, geniale innovatore che fin dagli anni ’70 ha trasformato la moda in un linguaggio pop, accessibile e gioioso.

Con i suoi angeli iconici, i colori accesi e una visione profondamente democratica dello stile, Fiorucci ha saputo parlare a più generazioni, rendendo ogni collezione un’esplosione di creatività e libertà. Se ieri come oggi il mondo cambia, lo spirito del brand resta fedele a se stesso: gioioso, inclusivo, lontano dalle convenzioni.

Fiorucci Primavera Estate 2026 è una celebrazione dell’immaginazione. Un invito a lasciarsi ispirare dalla bellezza semplice delle emozioni autentiche. Con un messaggio chiaro: la moda può ancora essere sogno, gioco e possibilità.