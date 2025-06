L’almanacco di oggi, venerdì 13 giugno 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Venerdì 13 giugno porta con sé il solito mix di superstizione e leggerezza. Ma oggi, più che la sfortuna, è il caldo a farsi notare: l’estate è ufficialmente entrata in scena con temperature già roventi dal mattino. Tra agende piene e aria condizionata, l’unica vera certezza resta il calendario. È venerdì. E questo basta a rendere la giornata più sopportabile. Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

“È venerdì, il weekend è lì che fa capolino. Basta poco: una buona colazione, un pensiero leggero e si va.”

“Se serve un motivo per iniziare bene: è venerdì. E non serve aggiungere altro.”

“Il caldo si fa sentire, la settimana volge al termine. Buongiorno, con grazia e una bottiglia d’acqua sempre a portata di mano.”

Nati il 13 giugno

Maria Latella (1957). Nata a Reggio Calabria, si trasferisce a Sabaudia e poi a Genova, dove si laurea in giurisprudenza Giornalista professionista dal 1983, inizia al Secolo XIX per poi passare al Corriere della Sera come inviata politica (1990‑2005). Fonda e dirige il settimanale Anna/A dal 2005. Attualmente conduce 24 Mattino su Radio 24 e L’Intervista su Sky TG24. Autrice di saggi e premiata con il “Premio America” nel 2019

Michele Zarrillo (1957). Cantautore e musicista romano. Esordisce nei primi anni ’70 in band progressive. Vince il Festival di Castrocaro nel 1979 e Sanremo 1987 (“La notte dei pensieri”). Tra i suoi successi figurano hit come Una rosa blu, Cinque giorni e L’elefante e la farfalla. Ha venduto oltre quattro milioni di dischi. Collabora con artisti del calibro di Renato Zero e Ornella Vanoni.

Chris Evans (1981). Attore statunitense celebre per il ruolo del Capitano America nel Marvel Cinematic Universe. Ha all’attivo una carriera variegata che include film indipendenti, commedie e blockbuster. Riconosciuto per carisma e presenza sul grande schermo, mantiene un ruolo influente nel cinema contemporaneo. Nel 2023 Chris Evans ha sposato la modella Alba Baptista. Tra gli invitati, molti colleghi del mondo Marvel, da Robert Downey Jr. a Chris Hemsworth.

Mary‑Kate e Ashley Olsen (1986). Gemelle statunitensi diventate celebri fin da bambine con la serie Full House. Oggi lavorano insieme come stiliste e imprenditrici. Hanno fondato brand di moda apprezzati a livello internazionale. Si distinguono per eleganza minimal e scelte creative in ambito fashion.

Morti il 13 giugno

Benny Goodman (1909–1986). Clarinetto virtuoso e “Re dello Swing”, Goodman ha rivoluzionato il jazz con hit come Sing, Sing, Sing. Ha guidato orchestre celebri e portato il jazz negli stadi. La sua morte, il 13 giugno 1986, ha segnato la fine di un’era.

Geraldine Page (1924–1987). Attrice statunitense pluripremiata. Vincitrice di un Oscar per The Trip to Bountiful (1985). È scomparsa nel 1987, lasciando una carriera salda nel cinema e nel teatro .

Darla Hood (1931–1979). Famosa bambina attrice, volto iconico della serie di Our Gang. La sua presenza limpida sullo schermo l’ha resa memorabile. È morta il 13 giugno 1979.

Jimmy Dean (1928–2010). Cantante country e imprenditore. Celebre per Big Bad John, ha fondato il marchio di salsicce a suo nome. È deceduto il 13 giugno 2010 e ha lasciato un’eredità musicale e imprenditoriale

Cormac McCarthy (1933–2023). Scrittore statunitense noto per romanzi intensi come The Road e No Country for Old Men. Ha influenzato la letteratura contemporanea. Si è spento il 13 giugno 2023 .

Ned Beatty (1937–2021). Attore caratterista apprezzato per ruoli in Network e Deliverance. Ha regalato interpretazioni intense fino al 2021, quando è morto il 13 giugno .

Angela Bofill (1954–2024). Cantante R&B di origini cubano‑portoricane. Famosa per This Time I’ll Be Sweeter. Era apprezzata per il timbro raffinato. È scomparsa il 13 giugno 2024.

Il cielo di venerdì 13 giugno 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il 13 giugno cade di venerdì e porta un mix di energia e tensione. Il Sole risplende in Gemelli, mentre la Luna si posa in Capricorno. In più, il cielo ci regala aspetti stimolanti tra pianeti personali e transiti lenti. Proprio quel tocco in più che fa desiderare un weekend sorprendente.

☿️ Sole in Gemelli

Il Sole in Gemelli stimola curiosità e conversazione. I Gemelli, i Bilancia e l’Acquario si sentono acuti. In più, questo Sole favorisce i contatti e le idee. Tuttavia, attenzione all’ansia da multitasking.

☿️ Luna in Capricorno

La Luna in Capricorno porta concentrazione. Toro, Vergine e Capricorno possono fare scelte solide. È tempo di programmare con serietà. Di conseguenza, certi impulsivi potrebbero sentirsi fuori ritmo.

☿️ Mercurio in Cancro

Mercurio entra in Cancro. Le emozioni entrano nei discorsi. Cancro, Scorpione e Pesci comunicano con sensibilità. Inoltre, la mente diventa empatica e memorabile. Tuttavia, può mancare quella chiarezza logica.

☿️ Venere (Toro)

Venere in Toro eleva il bisogno di estetica e comfort. Toro, Vergine e Capricorno riscoprono il valore dei gesti concreti. In più, questo transito favorisce la stabilità in amore. Qualcosa di semplice, ma elegante, conquista di più.

☿️ Marte (Leone)

Marte in Leone accende la passione. Ariete, Leone e Sagittario si sentono protagonisti. Inoltre, il coraggio cresce. Tuttavia, le tensioni nascenti da quadrature (Marte–Urano) richiedono attenzione.

☿️ Giove (Cancro)

Giove in Cancro amplifica l’energia emotiva. Cancro, Scorpione, Pesci ottengono intuizioni profonde. Inoltre, il desiderio di legami familiari cresce. È un momento di espansione interiore.

☿️ Saturno (Ariete)

Saturno in Ariete pone sfide al dinamismo. Ariete, Sagittario, Leone devono trovare passione perseguita con impegno. Di conseguenza, questo transito chiede disciplina e passo costante.

​AstroParade: i 5 segni più fortunati del 13 giugno 2025

E per concludere, ecco la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di oggi, venerdì 13 giugno 2025, basata sul cielo astrologico di oggi che premia l’intelligenza emotiva, l’intraprendenza e la concretezza. I transiti favoriscono in particolare chi sa ascoltare le proprie intuizioni e agire con determinazione.

1) Cancro

Con Giove e Mercurio nel segno, i nati in Cancro brillano. Oggi ogni conversazione può trasformarsi in una possibilità. L’intuito è forte e guida verso scelte azzeccate. Sul lavoro e in amore, basta poco per sentirsi appagati.

2) Toro

Venere offre charme e sicurezza. I Toro attraggono attenzioni positive, sia in ambito sentimentale che economico. Anche la creatività è alta, perfetta per chi lavora con la bellezza. Oggi ogni gesto concreto può avere grande valore.

3) Gemelli

Il Sole nel segno mette i Gemelli al centro della scena. L’energia è viva, la voglia di comunicare è contagiosa. Inoltre, l’aria frizzante della giornata stimola nuove idee. Ottimo momento per iniziare un progetto o fare un incontro brillante.

4) Capricorno

La Luna nel segno spinge alla riflessione, ma regala anche solidità. I Capricorno oggi trovano equilibrio tra azione e introspezione. I risultati non tardano ad arrivare, specialmente in ambito professionale.

5) Leone

Con Marte a favore, i Leone sentono crescere la voglia di affermarsi. La giornata offre occasioni per brillare, ma serve mantenere il controllo. Con carisma e grinta, riescono a far valere le proprie idee.