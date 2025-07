L’almanacco di oggi, sabato 19 luglio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Sabato 19 luglio 2025, un sabato d’estate, nel cuore di luglio. Le città si svuotano lentamente mentre le località di mare iniziano a riempirsi, tra chi parte e chi resta. Il caldo persiste, ma regala anche mattinate lente, luminose, da assaporare con calma. Il fine settimana si apre con la voglia di rallentare, anche solo per poche ore, e ritrovare piccoli spazi di leggerezza. Ecco tre frasi per augurare buongiorno con un sorriso:

Apri gli occhi con calma, come si fa con le buone notizie: oggi il tempo è tuo.

Se il caffè non basta, lasciati svegliare dall’idea che anche oggi puoi scegliere dove andare.

Il sabato non risolve tutto, ma sa come ricucire le energie smarrite nei giorni feriali.

Nati il 19 luglio

Brian May (1947). Chitarrista, compositore e astrofisico britannico, Brian May è una delle icone del rock internazionale. Fondatore dei Queen insieme a Freddie Mercury e Roger Taylor, ha contribuito a brani leggendari come We Will Rock You, The Show Must Go On e Hammer to Fall. Ma oltre alla musica, May ha coltivato una profonda passione per l’astronomia, laureandosi in fisica e completando un dottorato in astrofisica. Da anni è anche attivista per i diritti degli animali. Il suo profilo rappresenta l’unione perfetta tra arte e scienza. Nel 2023 Brian May è stato nominato Sir da Re Carlo III.

Veronica Lario (1956). Attrice e figura pubblica italiana, è nota soprattutto per essere stata la seconda moglie di Silvio Berlusconi, da cui ha avuto i figli Barbara, Eleonora e Luigi. Dopo una breve carriera teatrale negli anni ’70, Lario si è ritirata dalle scene per dedicarsi alla famiglia, tornando poi spesso sotto i riflettori per le sue dichiarazioni critiche nei confronti dell’ex marito. È stata protagonista del dibattito politico e sociale italiano anche dopo il divorzio, diventando simbolo di emancipazione femminile per molte donne italiane.

Enzo Paolo Turchi (1949). Ballerino, coreografo e volto noto della televisione italiana, Enzo Paolo Turchi è stato protagonista negli anni ’80 del celebre balletto della trasmissione Drive In accanto a Carmen Russo, sua compagna nella vita e sul palco. È diventato un’icona pop anche per le sue partecipazioni a reality show come L’Isola dei Famosi. Grazie alla sua carriera longeva e alla sua versatilità artistica, è ancora oggi un volto amato dal pubblico.

Roberto Farnesi (1969). Attore toscano noto per il suo fascino e la sua intensità interpretativa, ha raggiunto la notorietà grazie a fiction di successo come CentoVetrine e Le tre rose di Eva. Attualmente è tra i protagonisti della soap Il Paradiso delle Signore, molto seguita dal pubblico italiano.

Morti il 19 luglio

Il 19 luglio 1992, l’Italia fu sconvolta dalla strage di via D’Amelio, in cui persero la vita il giudice Paolo Borsellino (1940–1992) e cinque agenti della sua scorta: Agostino Catalano, Emanuela Loi, Claudio Traina Walter Eddie Cosina e Vincenzo Li Muli. L’attentato fu organizzato da Cosa Nostra per fermare il lavoro del magistrato siciliano, già collega e amico di Giovanni Falcone, ucciso due mesi prima a Capaci.

La bomba esplose davanti alla casa della madre di Borsellino, dove si era recato per una visita familiare. Il giudice e la sua scorta sono ricordati come simboli di legalità, sacrificio e impegno civile, figure che hanno lasciato un segno indelebile nella storia della lotta alla mafia. In particolare, Emanuela Loi fu la prima donna agente della Polizia di Stato a cadere in servizio in un attentato di stampo mafioso.

Rutger Hauer (1944–2019), attore olandese celebre per il ruolo del replicante Roy Batty in Blade Runner. Con la sua intensità espressiva e la celebre battuta finale “Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare”, è diventato un’icona del cinema di fantascienza. Hauer ha lavorato anche con registi come Verhoeven, Hitchock e Christopher Nolan, lasciando un’eredità artistica ricca di sfumature e carisma.

Andrea Purgatori (1953–2023), giornalista, sceneggiatore e conduttore televisivo italiano. Storico inviato del Corriere della Sera, si è distinto per le sue inchieste approfondite su terrorismo, servizi segreti e misteri italiani, come il caso Ustica. Apprezzato anche come autore di cinema e teatro, negli ultimi anni aveva conquistato il pubblico televisivo con il programma Atlantide, su La7, dove univa rigore giornalistico e grande capacità narrativa.

Il cielo di sabato 19 luglio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Il cielo astrologico di oggi, sabato 19 luglio, porta un mix di calma e movimento. Il Sole in Cancro crea un’atmosfera emotiva. La Luna in Toro suggerisce sicurezza. Ci sono aspetti che favoriscono azione ragionata e relazioni sinceri. Attenzione al Mercurio retrogrado in Leone: invita prudenza nei discorsi.

☿️ Sole in Cancro

Il Sole in Cancro stimola legami profondi. Favorisce il dialogo tra generazioni. Offre senso di protezione familiare. Infine, valorizza il tuo nucleo affettivo.

☿️ Luna in Toro

Con la Luna in Toro il punto di forza diventa la stabilità. Aiuta nelle scelte concrete. È momento ideale per sistemare ambiente e finanze. Inoltre, rende le emozioni tranquille.

☿️ Mercurio retrogrado in Leone

Mercurio in retrogradazione in Leone richiede chiarezza. Evita parole impulsive. Preferisci messaggi semplici. Rileggi sempre tutto prima di inviare.

☿️ Venere in Gemelli

Venere in Gemelli porta socialità e fascino. Stimola conversazioni interessanti. Crea buone occasioni per amicizie e flirt. Dona leggerezza ai sentimenti.

☿️ Marte in Vergine

Marte in Vergine assicura precisione. Spinge a terminare attività con cura. Ideale per compiti importanti. Promuove efficacia, non fretta.

☿️ Giove in Cancro

Giove in Cancro protegge l’ambito familiare. Espande l’empatia e la generosità. Supporta intuizioni legate alla casa e ai rapporti affettivi.

☿️ Saturno retrogrado in Ariete

Saturno retrogrado in Ariete invita a riflettere su responsabilità. Richiede approccio misurato. Insegna disciplina interiore e chiarezza di intenti.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 18 luglio 2025

Ecco infine la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di sabato 19 luglio 2025, secondo il cielo astrologico del giorno. Una giornata che regala belle sorprese soprattutto ai segni d’Acqua e di Fuoco. Chi saprà cogliere i segnali dell’Universo potrà vivere un sabato frizzante e fortunato.

1. Cancro

La Luna nel segno porta emozioni autentiche e una sferzata di intuito. Giornata ideale per chiudere il cerchio su una questione affettiva o familiare. In amore, piccoli gesti valgono più di mille parole. Ottime vibrazioni anche per chi cerca conferme sul lavoro.

2. Pesci

Venere e Mercurio in ottimo aspetto accendono la creatività e la dolcezza. Intuizioni fortunate, incontri stimolanti e possibilità di risolvere un malinteso. Un sabato che parla al cuore e alla mente, tra romanticismo e leggerezza.

3. Leone

Il Sole si prepara all’ingresso nel segno e regala una nuova carica. Cresce la voglia di affermarsi e lasciarsi alle spalle ogni indecisione. Un’idea nata per gioco potrebbe trasformarsi in un’opportunità concreta. Serata brillante.

4. Toro

Grazie a Giove favorevole, i nati del segno possono aspettarsi riscontri pratici e buone notizie sul fronte finanziario. Anche l’amore torna complice: basta ascoltare di più e pretendere di meno. Favoriti gli spostamenti e le trattative.

5. Scorpione

Marte rende energici e determinati. Il cielo invita a non rimandare ciò che può essere fatto oggi, soprattutto in ambito professionale. Una giornata intensa, ma risolutiva. In amore, meglio dire le cose come stanno, senza timore.