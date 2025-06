Starpool firma la nuova Spa del Six Senses Ibiza

Starpool ha firmato la nuova Spa del Six Senses Ibiza. Il benessere olistico e il design Made in Italy brillano sull’isola del Mediterraneo.

Six Senses Ibiza rappresenta un’icona dell’ospitalità sostenibile e del benessere immersivo per Starpool. Un rifugio esclusivo, incastonato nella spettacolare baia di Xarraca, sulla punta settentrionale dell’isola. Inaugurato nel 2021, questo straordinario resort offre un’esperienza che celebra la connessione tra corpo, mente e natura, valorizzando la spiritualità, la musica, l’arte e la sostenibilità.

Progettato dall’architetto Jonathan Leitersdorf su una superficie di 1200 metri quadrati, il Six Senses Ibiza, con oltre cento residenze, ville e suite in grotta incastonate nelle scogliere, si trasforma in un luogo magico. In particolare, elemento centrale di questa filosofia è la Six Senses Spa, uno spazio progettato per il riequilibrio psicofisico degli ospiti. Qui il know-how di Starpool si traduce infatti in ambienti wellness d’eccellenza, grazie anche a tecnologie avanzate e un design raffinato, integrato nell’atmosfera naturale dell’isola. La spa Starpool, sviluppata su tre livelli affacciati sulla scogliera, è un santuario dedicato al benessere olistico. La combinazione di trattamenti personalizzati e innovazioni crea un percorso rigenerante unico.

Starpool Six Senses Ibiza

Tra le tecnologie Starpool presenti nella Spa, la Steam Room si distingue come un’oasi di benessere che coniuga innovazione e design sensoriale. L’illuminazione calda e diffusa, studiata per valorizzare la profondità e la ricchezza materica del legno, crea inoltre un’atmosfera intima e accogliente. In perfetto equilibrio tra naturalezza e innovazione. Qui, il calore secco avvolge il corpo e la mente. Mentre la luce interagisce con le superfici lignee per amplificare la percezione di quiete e armonia. L’innovativa tecnica infrarossi, stimola invece la circolazione sanguigna favorendo la cicatrizzazione della pelle e rilassando la muscolatura. Il calore trasmesso da speciali lampade ad infrarossi filtra dalla seduta ergonomica per un autentico e profondo benessere.

L’Hammam si presenta come un raffinato gioiello di design, dove la fusione tra materiali pregiati e antiche tradizioni crea un ambiente di puro benessere. Da 50 anni, Starpool è sinonimo di eccellenza nel settore dell’hotellerie di lusso. E collabora con alcune delle strutture più esclusive al mondo per creare spa su misura che coniugano estetica e funzionalità.