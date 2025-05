In occasione dei vent’anni di Benoît Gouez come Chef de Cave, Moët & Chandon ha presentato The Legacy Case di Rimowa in omaggio all’amico Roger Federer.

Per celebrare i vent’anni di Benoît Gouez come Chef de Cave, Moët & Chandon ha svelato The Legacy Case, una speciale valigia in alluminio firmata Rimowa. Uno scrigno che custodisce sette Champagne Grand Vintage Collection, dal 1998 al 2009, e la nuova Collection Impériale Création No 1. Ovvero un omaggio alla carriera, al savoir-faire, all’amicizia e alla bellezza del tempo che passa.

Insieme, questi Champagne rappresentano l’eredità enologica lasciata da Gouez alla storia della maison. Ognuno di essi dunque esprime eleganza, esperienza e maestria. «Uno Chef de Cave è al tempo stesso custode e guida» ha raccontato Gouez, riflettendo sul suo percorso come interprete della tradizione e narratore attraverso lo Champagne. Nello spirito del motto della maison, Life is better when shared, Benoit Gouez ha voluto rendere omaggio a Roger Federer, celebrando con questa preziosa collezione i traguardi che hanno segnato la sua carriera.

Moët & Chandon x Rimowa, l’omaggio a Federer

The Legacy Case diventa così simbolo del dialogo tra due perfezionisti: Benoît Gouez e Roger Federer, uniti da una lunga amicizia nata nel 2012 quando Federer è diventato ambassador globale e volto di Moët & Chandon. In questi tredici anni, Benoît ha accompagnato Federer in ogni vittoria, grande o piccola, con spirito di condivisione, gioia e generosità.

Per celebrare questa occasione speciale, la maison ha collaborato con Rimowa. Moët & Chandon incarna la stessa ricerca dell’eccellenza, l’impegno per l’artigianalità e il rispetto per la tradizione. Anche la maison tedesca condivide un legame di lunga data con Roger Federer, le cui valigie Rimowa sono state fedeli compagne di viaggio in tutto il mondo. Insieme, le due Maison hanno creato The Legacy Case, di cui verranno prodotti solo tre pezzi esclusivi, e l’intero ricavato sarà donato alla Roger Federer Foundation.