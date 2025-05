L’almanacco di oggi, venerdì 23 maggio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Venerdì 23 maggio 2025 arriva con il passo leggero di un weekend che si intravede all’orizzonte. La stagione stenta ancora a decollare, ma la voglia di lasciarsi sorprendere resta alta. Tra moda, beauty e piccole rivoluzioni quotidiane, anche oggi c’è spazio per un sorriso, un’idea nuova, o semplicemente un caffè che sa di tregua. Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

“Buongiorno a chi oggi ha deciso che l’unico piano è non avere piani. Trucco leggero, idee chiare e scarpe comode: il venerdì non si conquista, si accompagna.”

“Se anche oggi ti sei svegliata chiedendoti dov’è finita la settimana… tranquilla, è nella borsa insieme al gloss, alle chiavi e a quella pazienza che trovi solo il venerdì mattina.”

“Buongiorno a chi sa che il miglior outfit del venerdì è l’ironia. Il secondo miglior outfit? Qualunque cosa non stringa troppo in vita.”

Nati il 23 maggio

Paolo Poli (1929–2016). Attore, regista teatrale e cantante italiano. Raffinato interprete di testi classici e satirici, ha rivoluzionato il teatro con il suo stile colto, ironico e libero da convenzioni.

Joan Collins (1933). Attrice britannica, diventata famosa grazie al ruolo di Alexis Carrington nella serie “Dynasty”. Simbolo di eleganza e determinazione, ha avuto una carriera longeva nel cinema e in TV.

Massimo Ceccherini (1965). Attore, comico e regista italiano. Ha debuttato negli anni ’90 con film comici e popolari. Collaboratore storico di Leonardo Pieraccioni, è noto per la sua comicità toscana irriverente e spontanea.

Daniele Pecci (1970). Attore italiano attivo in teatro, cinema e televisione. È noto soprattutto per i ruoli da protagonista in fiction di successo e per una solida carriera teatrale.

Rubens Barrichello (1972). Pilota automobilistico brasiliano. Ha gareggiato per 19 stagioni in Formula 1, diventando uno dei piloti più longevi e apprezzati, con numerosi podi soprattutto con la Ferrari.

Giovanni Scifoni (1976). Attore e regista teatrale italiano. Volto noto della TV italiana, ha recitato in numerose fiction e film, distinguendosi per il suo stile brillante e ironico.

Luca Attanasio (1977–2021). Diplomatico italiano, ambasciatore in Congo. È rimasto ucciso in un attentato durante una missione umanitaria. È stato insignito della Medaglia d’oro al valor civile postuma.

Andrea Delogu (1982). Conduttrice radio-televisiva e scrittrice. È nota per il suo stile diretto e brillante, e per aver portato un tono fresco e autentico in programmi radio, TV e social.

Levante (1987). Nome d’arte di Claudia Lagona, è una cantautrice e scrittrice italiana. La sua musica mescola pop e riflessione introspettiva. Ha partecipato a Sanremo e ha scritto romanzi di successo.

23 maggio 1992, la strage di Capaci: una pagina nera della storia italiana

Il 23 maggio 1992, alle ore 17:58, l’Italia fu colpita da uno degli attentati più tragici e simbolici della sua storia: la strage di Capaci. Lungo l’autostrada A29, nei pressi di Palermo, un’esplosione devastante uccise il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre uomini della scorta: Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

L’attentato fu organizzato da Cosa Nostra, con circa 500 kg di tritolo piazzati sotto il manto stradale e fatti esplodere al passaggio del convoglio. A guidare l’azione fu il boss Totò Riina, deciso a colpire Falcone per la sua attività nella lotta alla mafia.

Infatti, Falcone era il simbolo della giustizia antimafia. Insieme a Paolo Borsellino e al pool di Palermo, aveva istruito il maxiprocesso, ottenendo centinaia di condanne contro i boss. Inoltre, a Roma stava lavorando per creare la Direzione Nazionale Antimafia, dando una struttura più forte alla risposta dello Stato.

La strage di Capaci provocò un’ondata di commozione e indignazione. Per la prima volta, una parte rilevante dell’opinione pubblica scese in piazza chiedendo giustizia. Tuttavia, solo 57 giorni dopo, anche Paolo Borsellino fu ucciso nella strage di via D’Amelio.

A partire da questi tragici eventi, lo Stato intensificò la lotta alla criminalità organizzata. Furono introdotte leggi più severe, come il carcere duro (41-bis), e rafforzate le indagini antimafia.

Oggi, Giovanni Falcone è ricordato come un eroe civile. Il suo impegno e il suo sacrificio continuano a ispirare la cultura della legalità, specialmente tra i giovani. La memoria di Capaci resta viva come monito contro ogni forma di mafia. Il 23 maggio è divenuta la Giornata della Legalità.

Il cielo di venerdì 23 maggio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

La giornata del 23 maggio 2025 si apre con una combinazione di energie sottili e dinamiche. Il Sole nei Gemelli invita al dialogo e alla leggerezza, mentre la Luna in Pesci accentua sensibilità e immaginazione. L’equilibrio tra razionalità e intuito diventa la chiave per affrontare le sfide quotidiane. Ecco le influenze astrologiche pianeta per pianeta.

☀️ Sole in Gemelli

Favorisce elasticità mentale, curiosità e voglia di connettersi con gli altri. I segni d’aria e di fuoco si sentono più brillanti e motivati. Ottimo momento per iniziare nuove conversazioni o progetti.

🌙 Luna in Pesci

Apre le porte all’empatia e all’ispirazione. Ideale per chi lavora con la creatività o ha bisogno di sintonizzarsi con le proprie emozioni. I segni d’acqua sono più ricettivi e profondi.

☿ Mercurio in Toro

Influenza positivamente la comunicazione pratica e concreta. Le idee si radicano nella realtà. I segni di terra traggono beneficio nel prendere decisioni stabili e ben ponderate.

♀ Venere in Ariete

Accende la passione e rende gli affetti più diretti e intensi. Bene per iniziare storie d’amore, ma anche per chiarire ciò che si vuole. I segni di fuoco brillano in campo sentimentale.

♂ Marte in Leone

Dona forza, entusiasmo e voglia di primeggiare. Energia ideale per agire, affermarsi e farsi notare. Ariete, Leone e Sagittario sono in forma smagliante.

♃ Giove in Gemelli

Amplifica le opportunità legate allo studio, ai viaggi brevi e alla comunicazione. I segni d’aria possono raccogliere ottimi frutti da iniziative personali.

♄ Saturno in Pesci

Spinge alla riflessione e alla ristrutturazione interiore. È tempo di chiudere cicli per aprirne di nuovi. I segni d’acqua sentono il bisogno di riorganizzarsi a fondo.

♅ Urano in Toro

Porta cambiamenti imprevedibili sul piano pratico e materiale. Ideale per innovare, meno per restare ancorati alle vecchie abitudini. I segni di terra avvertono il bisogno di rivoluzione.

♆ Nettuno in Ariete

Alimenta l’immaginazione e i sogni coraggiosi. Ma attenzione a non perdere il senso della realtà. I segni di fuoco possono lanciarsi in visioni nuove e ispirate.

♇ Plutone in Acquario

Indica trasformazioni collettive, soprattutto in campo tecnologico e sociale. I segni d’aria sono protagonisti del cambiamento.

​AstroParade: i 5 segni più fortunati del 23 maggio 2025

Ed ecco infine la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di venerdì 23 maggio 2025, elaborata sulla base del cielo astrologico del giorno. Le influenze planetarie premiano la comunicazione, la creatività e l’intraprendenza.

1) Gemelli

Il Sole e Giove nel segno regalano una spinta straordinaria. Sei brillante, ispirato e al centro dell’attenzione. Le occasioni arrivano, soprattutto se ti muovi nel campo della comunicazione o delle relazioni pubbliche.

2) Leone

Marte ti dona grinta e carisma. Puoi ottenere risultati importanti, soprattutto sul lavoro. Sei in forma e si nota: usalo a tuo vantaggio, ma senza esagerare con l’orgoglio.

3) Pesci

La Luna e Saturno nel segno ti aiutano a trovare equilibrio tra emozioni e razionalità. È una giornata ottima per prendere decisioni importanti o dedicarti a un progetto personale con dedizione e sensibilità.

4) Ariete

Venere e Nettuno ti rendono magnetico e creativo. Se stai coltivando una nuova relazione o un’idea originale, oggi potresti ricevere segnali positivi. Non temere di esporti con autenticità.

5) Toro

Mercurio e Urano nel segno favoriscono l’innovazione concreta. Le idee che ti frullano in testa possono trasformarsi in qualcosa di utile e duraturo. Giornata ideale per sistemare, organizzare o cambiare qualcosa nella routine.