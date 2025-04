L’almanacco di oggi, venerdì 4 aprile 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Venerdì 4 aprile 2025: la settimana corre veloce verso il weekend, ma prima di tuffarsi nel relax, c’è ancora un giorno da affrontare. Il caffè sembra più necessario che mai, l’energia va tenuta alta e il conto alla rovescia per il tempo libero è già iniziato. Che sia una giornata produttiva o un anticipo di svago, l’importante è affrontarla con il sorriso giusto! Ecco tre frasi per augurare buongiorno:

“Venerdì è come un biscotto appena inzuppato nel caffè: va preso al volo prima che si sgretoli nel weekend!”

“Ultimo sprint della settimana: se fosse una gara, sarebbe il momento in cui Usain Bolt sorride alla telecamera mentre gli altri arrancano!”

“Se il venerdì avesse una colonna sonora, sarebbe un mix tra la sigla di un cartone anni ‘90 e la playlist da aperitivo… Quindi, alza il volume e affronta la giornata!”

Personaggi celebri nati il 4 aprile

Marguerite Duras (1914-1996). Scrittrice e regista francese, Marguerite Duras è nota per opere come “L’amante” e “Hiroshima mon amour”. La sua narrativa esplora temi di amore e desiderio, spesso ambientati in contesti esotici.

Anthony Perkins (1932-1992). Attore statunitense, Anthony Perkins è celebre per il ruolo di Norman Bates nel film “Psycho” di Alfred Hitchcock. La sua interpretazione ha lasciato un’impronta indelebile nel genere thriller psicologico.

Francesco De Gregori (1951). Cantautore italiano, Francesco De Gregori è una figura centrale nella musica italiana, noto per brani come “Rimmel” e “La donna cannone”. Le sue canzoni combinano poesia e impegno sociale.

Fiorella Mannoia (1954). Cantante italiana, Fiorella Mannoia è apprezzata per il suo timbro vocale e per interpretazioni di brani come “Quello che le donne non dicono” e “Sally”. Ha collaborato con numerosi artisti italiani.

Marco Giallini (1963). Attore italiano, Marco Giallini è noto per ruoli in film come “Perfetti sconosciuti” e “ACAB – All Cops Are Bastards” e per la serie “Rocco Schiavone“. È molto apprezzato per la sua capacità di interpretare personaggi complessi.

Robert Downey Jr. (1965). Attore statunitense, Robert Downey Jr. ha raggiunto fama mondiale interpretando Tony Stark/Iron Man nel Marvel Cinematic Universe. La sua carriera è caratterizzata da una notevole versatilità artistica.

Loris Capirossi (1973). Ex pilota motociclistico italiano, Loris Capirossi ha conquistato tre titoli mondiali e ha gareggiato in diverse categorie, lasciando un segno nel mondo del motociclismo.

Serena Autieri (1976). Attrice, cantante e conduttrice televisiva italiana, Serena Autieri ha lavorato in teatro, cinema e televisione, distinguendosi per la sua poliedricità artistica.

Heath Ledger (1979-2008). Attore australiano, Heath Ledger è ricordato per ruoli in film come “Brokeback Mountain” e per la sua interpretazione del Joker ne “Il cavaliere oscuro”, che gli valse un Oscar postumo.

Personaggi celebri morti il 4 aprile

Carl Benz (1844-1929). Ingegnere tedesco, nato il 25 novembre 1844 a Karlsruhe, è considerato l’inventore della prima automobile della storia. Fondò la Benz & Cie., che successivamente divenne parte della Mercedes-Benz. Morì il 4 aprile 1929.

André Michelin (1853-1931). Imprenditore e inventore francese, nato il 16 gennaio 1853 a Clermont-Ferrand. Insieme al fratello Édouard, fondò l’azienda di pneumatici Michelin nel 1888, rivoluzionando l’industria automobilistica. Morì il 4 aprile 1931.

Martin Luther King Jr. (1929-1968). Leader del movimento per i diritti civili negli Stati Uniti, nato il 15 gennaio 1929 ad Atlanta. Premio Nobel per la Pace nel 1964, è celebre per il discorso “I Have a Dream”. Fu assassinato il 4 aprile 1968 a Memphis.

Tommaso Buscetta (1928-2000). Nato il 13 luglio 1928 a Palermo, è stato un membro di spicco di Cosa Nostra. Divenuto collaboratore di giustizia, le sue testimonianze furono fondamentali nel maxiprocesso di Palermo. Morì il 4 aprile 2000 negli Stati Uniti.

Il cielo di venerdì 4 aprile 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

☀️ Sole in Ariete

Il Sole transita nel segno dell’Ariete, infondendo energia e determinazione. Questo transito favorisce iniziative audaci e nuove partenze, incoraggiando tutti i segni a perseguire i propri obiettivi con vigore.​

🌙 Luna

La Luna si trova nella fase crescente, avvicinandosi alla Luna Piena che avverrà il 13 aprile in Bilancia. Questa fase è propizia per sviluppare progetti e coltivare relazioni, poiché l’energia lunare supporta la crescita e l’espansione.​

☿ Mercurio retrogrado

Mercurio è retrogrado dal 15 marzo al 7 aprile, transitando dall’Ariete ai Pesci. Questo periodo può causare fraintendimenti e ritardi nella comunicazione. È consigliabile prestare attenzione alle parole e verificare le informazioni prima di agire.​

♀ Venere in Pesci

Venere, anch’essa retrograda dal 1° marzo al 12 aprile, si sposta dall’Ariete ai Pesci. Questo transito invita a riflettere sulle relazioni affettive e sui valori personali, promuovendo una maggiore consapevolezza emotiva.​

♂ Marte

Marte è in Cancro fino al 18 aprile, influenzando l’azione con un approccio più emotivo e protettivo. Questo transito può portare a una maggiore sensibilità nelle reazioni e a un focus sulle questioni domestiche e familiari.​

♃ Giove in Toro

Giove transita nel Toro, offrendo opportunità di crescita attraverso la stabilità e la concretezza. Questo posizionamento favorisce l’espansione in ambiti legati alle risorse materiali e invita a consolidare le basi su cui costruire il futuro.​

♄ Saturno in Pesci

Saturno si trova nei Pesci, incoraggiando a strutturare sogni e intuizioni in progetti realizzabili. Questo transito richiede disciplina nell’affrontare le sfide spirituali e creative, spingendo a dare forma concreta alle aspirazioni.

AstroParade: i 5 segni più fortunati di venerdì 4 aprile 2025

Grazie alle configurazioni planetarie di oggi, questo venerdì 4 aprile 2025 si prospetta una giornata particolarmente favorevole per alcuni segni zodiacali. Ecco la nostra AstroParade dei cinque segni più fortunati:

1. Leone

Con Mercurio e Venere nel tuo segno, il cielo ti sorride e ti regala l’energia giusta per realizzare tutto ciò che desideri. La tua capacità di comunicare sarà magnetica e chi ti circonda non potrà fare a meno di ascoltarti e restare colpito dalle tue parole. La tua creatività è ai massimi livelli e avrai l’opportunità di concretizzare tutto ciò che hai in mente.

2. Ariete

Il Sole nel tuo segno ti spinge a voler cambiare le regole del gioco, ma non dimenticare che Nettuno invita a cercare più profondità nelle tue azioni. Questo mese ti sarà chiesto di fidarti della tua intuizione più che della tua impulsività.

3. Scorpione

L’amore si accende, la passionalità ti travolge. Non farti prendere dalle emozioni, perché a volte giocano brutti scherzi, soprattutto quando si parla di gelosia. La Luna Nuova in Toro ti aiuta a bilanciare la tua vita. A volte sei sfuggente, ma è giusto anche scappare nel tuo posto quando ne hai bisogno.

4. Pesci

L’amore ti fa effetto, vai a nozze con il romanticismo. Hai Venere e Marte in favore fino alla fine del mese: usali a tuo vantaggio. È difficile fare brutte figure con un cielo così: non preoccuparti della percezione che possono avere gli altri di te.

5. Gemelli

Sprizzi energia da tutti i pori, hai carica e volontà di metterti in mostra. Ci sta, ma attenzione alle relazioni, che potrebbero risentire di tutto questo protagonismo. Dedica tempo e cura alle persone nella tua vita, non esisti solo tu.