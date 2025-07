L’almanacco di oggi, domenica 13 luglio 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Domenica 13 luglio 2025 si presenta con un’Italia spaccata in due: mentre al Nord e al Centro il maltempo porta pioggia e temporali anche intensi, il Sud si sveglia sotto un sole deciso e temperature estive. Una giornata da vivere tra ombrelli e ombrelloni, a seconda di dove ci si trova. Tre frasi per augurare buona domenica:

Che sia con il rumore della pioggia o il profumo del mare, trova il modo di tenerti compagnia.

Buona domenica: l’importante non è il meteo, ma avere una scusa in più per rallentare.

Se piove, fai spazio a un libro; se c’è il sole, lascia che sia la pelle a ricordarti che è estate.

Nati il 13 luglio

Patrick Stewart (1940). Attore britannico dalla carriera straordinaria, amato per i ruoli del Capitano Picard in Star Trek e del Professor X nella saga X-Men. Icona del teatro shakespeariano, ha saputo fondere eleganza e rigore con una popolarità globale.

Harrison Ford (1942). Uno dei volti più riconoscibili del cinema mondiale. Nato il 13 luglio 1942 a Chicago, è diventato celebre come Han Solo in Star Wars e, poco dopo, come Indiana Jones nella saga di Steven Spielberg. Con una carriera che spazia tra azione, dramma e commedia, Ford ha saputo imporsi come eroe moderno, mantenendo intatto il fascino schivo che lo contraddistingue. Ha collaborato con grandi registi come Ridley Scott (Blade Runner) e Peter Weir (Witness), ricevendo anche una nomination all’Oscar. Il suo carisma lo rende ancora oggi un punto di riferimento nel panorama hollywoodiano.

Ernő Rubik (1944). Architetto e designer ungherese, ha inventato il celebre Cubo di Rubik nel 1974. Il rompicapo ha venduto milioni di pezzi nel mondo e continua a essere sinonimo di intelligenza e sfida logica.

Luca Bizzarri (1971). Attore, autore e conduttore genovese, noto per il duo comico Luca e Paolo. Volto di cinema, televisione e teatro, ha saputo unire ironia e impegno con grande versatilità.

Piergiorgio Odifreddi (1950). Matematico e divulgatore italiano, è tra i volti più noti della cultura scientifica. Con i suoi saggi e interventi pubblici, promuove il pensiero razionale e il dialogo tra scienza e società.

Eleonora Pedron (1982). Modella, conduttrice e attrice italiana, è stata Miss Italia nel 2002. Negli anni ha affiancato ruoli televisivi a impegni nel campo della comunicazione e del benessere.

Morti il 13 luglio

Frida Kahlo (1907–1954). Pittrice messicana dallo stile unico ed emotivo, diventata icona dell’arte del Novecento. Le sue opere esplorano l’identità, il dolore e la cultura messicana, con autoritratti simbolici e colori vibranti. La sua influenza continua a ispirare generazioni di artisti.

Lorin Maazel (1930–2014). Maestro d’orchestra statunitense, noto per la sua precisione formale e visioni interpretative innovative. È stato direttore musicale di prestigiose orchestre internazionali, tra cui la Cleveland Orchestra (1972–1982).

Red Buttons (1919–2006). Attore e comico americano, vincitore dell’Oscar per Sayonara. Ha conquistato il pubblico con la sua verve comica, passaggio dal cabaret al grande schermo, dimostrando carisma in ruoli drammatici e humor.

James B. Sikking (1934–2024). Attore americano celebre per il ruolo del Tenente Howard Hunter in Hill Street Blues. La sua interpretazione gli vale una nomination agli Emmy. Continuò a recitare in tv e film, tra cui Doogie Howser, M.D.

Shannen Doherty (1971–2024). Attrice statunitense, nota per le serie Beverly Hills 90210 e Charmed. Il suo talento e presenza scenica le hanno regalato un posto di rilievo nella cultura pop, nonostante la sua prematura scomparsa a causa del cancro.

Richard Simmons (1948–2024). Icona del fitness e personaggio televisivo, celebre per la sua energia positiva e programmi di allenamento rivoluzionari. Ha ispirato milioni di persone a muoversi, promuovendo uno stile di vita sano e divertente.

Il cielo di domenica 13 luglio 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Questa domenica 13 luglio ci regala un cielo dinamico e a tratti contraddittorio. Saturno inizia il suo moto retrogrado in Ariete e ci invita a fare i conti con ciò che non funziona più. È il momento giusto per rivedere scelte, progetti e soprattutto ritmi. La Luna, nel corso della giornata, passa dall’Acquario ai sognanti Pesci: le emozioni prendono il sopravvento e ci chiedono di ascoltarle con attenzione. In sottofondo, le energie di Sole, Mercurio, Venere, Marte, Giove e Urano restano stabili, ma non per questo meno incisive.

☀️ Sole in Cancro

C’è bisogno di calore umano. Il Sole in Cancro rafforza il legame con la casa, la famiglia e tutto ciò che ci fa sentire al sicuro. Una luce dolce che accende il desiderio di proteggere e lasciarsi proteggere.

🌙 Luna in Pesci

Nel tardo pomeriggio cambia tutto: la Luna entra nei Pesci e la sensibilità diventa protagonista. È una Luna che amplifica l’intuito e la fantasia, perfetta per sognare o lasciarsi trasportare da un film o da una melodia.

☿️ Mercurio in Leone

Le parole contano più che mai. Mercurio in Leone dà forza alle idee e sicurezza nell’esprimerle. Chi parla con il cuore conquista.

♀️ Venere in Gemelli

Voglia di leggerezza e nuove connessioni. Venere in Gemelli ama chi sa far ridere, stimola flirt e dialoghi frizzanti. L’amore si nutre di curiosità.

♂️ Marte in Vergine

Marte qui è pragmatico: sa cosa vuole e lavora per ottenerlo. Energia ideale per sistemare, ordinare e pianificare con intelligenza.

♃ Giove in Cancro

Giove protegge tutto ciò che è autentico. Rafforza legami, favorisce progetti legati alla casa e accende la voglia di costruire un futuro più stabile.

♄ Saturno retrogrado in Ariete

Saturno rallenta e ci chiede di fermarci. È tempo di ripensare ambizioni e limiti. Solo così si può ripartire con basi solide e nuove certezze.

♅ Urano in Gemelli

Urano in questo segno scuote le idee. Ci spinge a pensare fuori dagli schemi e ad aprirci a soluzioni inaspettate, brillanti, spesso geniali.

♆ Nettuno retrogrado in Ariete

Nettuno ci confonde, ma ci illumina. Le illusioni cadono, resta solo ciò che è autentico. Ottimo momento per capire cosa vogliamo davvero.

Il cielo di oggi mescola dunque emozioni profonde, riflessione e voglia di chiarezza. È una giornata per ascoltarsi, rivedere il passato e lasciare spazio a ciò che conta davvero. Saturno ci mette alla prova, ma la Luna in Pesci consola e ci guida dolcemente verso nuove consapevolezze.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 13 luglio 2025

Ecco infine la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di domenica 13 luglio 2025, stilata sulla base del cielo astrologico della giornata, che come abbiamo visto vede protagonisti una Luna ispirata in Pesci, Saturno retrogrado in Ariete e un Sole affettuoso in Cancro. I segni d’Acqua e d’Aria godono di vibrazioni armoniche, mentre chi è del Toro, dello Scorpione o del Capricorno potrebbe avvertire qualche tensione da trasformare in opportunità.

1. Pesci

La Luna entra nel tuo segno e accende sensibilità, fascino e una profonda capacità di leggere tra le righe. È il momento di seguire un’intuizione: potresti ricevere un messaggio speciale o vivere un momento toccante. La tua empatia conquista tutti.

2. Cancro

Il Sole nel tuo segno ti rende il cuore dello zodiaco. Giove ti protegge e rafforza legami familiari, relazioni sincere e anche qualche nuova promessa d’amore. Una giornata dolce, da vivere appieno, circondato da chi ti vuole bene.

3. Leone

Con Mercurio che ti dona carisma e chiarezza espressiva, oggi sei irresistibile. Ogni parola colpisce nel segno, soprattutto in ambito amoroso e creativo. Ottimo anche per chi lavora nella comunicazione o ha qualcosa da raccontare.

4. Gemelli

Venere danza nel tuo segno e fa brillare incontri, relazioni, flirt. L’amore è leggero ma autentico. Urano porta idee brillanti, soprattutto per chi cerca novità o lavora nel mondo digitale. Una domenica scattante e sorprendente.

5. Vergine

Marte ti rende lucido, concreto, instancabile. Mentre gli altri si distraggono, tu metti a posto le cose, risolvi, pianifichi. È la tua forza oggi: chi si affida a te non sbaglia. In arrivo anche una gratificazione personale meritata.