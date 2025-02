I look dei cantanti della quarta serata di Sanremo 2025, quella dedicata alle cover. E fra i co-conduttori: Cucciari ironica, Mahmood provocante!

Nella quarta e penultima serata di Sanremo 2025 tutti i riflettori sono puntati sui co-conduttori. Ovvero Geppi Cucciari, che ha proposto un elegante tributo alla sua terra targato Antonio Marras, e Mahmood, icona fashion con pochi rivali, dal guardaroba sempre super esclusivo. Questa poi è stata anche la serata delle cover e dei duetti. Dopo la seconda e la terza serata in cui gli artisti in gara sono stati divisi in due tranche, tutti i cantanti sono tornati ad esibirsi sul palco dell’Ariston. Ecco i più bei look visti sul palco della quarta serata di Sanremo 2025, a partire proprio dagli abiti scelti dalla Cucciari.

Sanremo 2025, i look di Geppi Cucciari

Geppi Cucciari ha inaugurato la sua co conduzione con un abito nero di Antonio Marras in raso jacquard. Decorato con motivo Nuraghe, omaggio alle antiche costruzioni in pietra simbolo della Sardegna.

Il vestito aveva un bustino steccato con scollo a conchiglia e dettagli in paillettes nere, abbinato a una gonna ampia. Tradizionale!

Per il suo secondo look, la Cucciari ha incantato con un’altra creazione Marras. Un capolavoro sartoriale monospalla in bianco e nero. Il look ha combinato due abiti in uno: un lungo vestito bianco e grigio senza spalline, avvolto da un delicato strato di tulle trasparente.

Il tocco di stile? Un decoro di minuscole formiche nere lungo il tessuto, passando da semplici disegni a dettagli preziosi. Davvero ironica!

Per il finale un abito in raso senza spalline rosso porpora con uno scollo a cuore con cristalli sul corpino. Dietro la gonna aperta in uno strascico. Scarpe Loriblu. Gioielli Pomellato. Esclusiva!

I tre look di Mahmood a Sanremo 2025

Prima volta nel ruolo di co-conduttore per Mahmood. Per il primo look ha scelto un completo nero firmato Balenciaga, con giacca slim fit e pantaloni ampi in pregiata lana barathea.

Abbinato a dolcevita nero aderente e senza cuciture. Il tocco di stile? Gli occhiali da vista. Sofisticato!

Per l’esibizione sul palco ha indossato un mantello trasparente rosso di Alain Paul e pantaloni oversize rossi di Swarovski, con stivaletti coordinati.

I pantaloni impreziositi da 150.000 cristalli hotfix per un effetto di luminosità. Come accessori occhiali Swarovski con pavé di 1760 cristalli incastonati a mano. Scintillante!

Per il terzo look un completo Maison Margiela Spring 2020 Couture composto da camicia bianca, giacca forata con foulard verde al collo e pantaloni neri oversize. Super glam!

Infine un completo nero satinato con scollo profondo con cintura in vita e pantalone a gamba larga. Provocante!

Gli altri look della quarta serata di Sanremo 2025

Clara ha scelto un abito bianco custom made Ferrari con corpetto rigido e gonna drappeggiata. Poi ha indossato parure di gioielli Mimosa di Damiani in oro bianco e diamanti, completata da un anello con acquamarina. Ultra chic!

Noemi ha brillato con un abito dorato e ricco di intarsi e ricami, senza spalline e fasciato sul corpo. Il vestito è custom di Roberto Cavalli Couture, l’ispirazione è Art Déco e ricorda l’iconico Chrysler Building di New York.

L’abito ha motivi verticali con paillettes antique gold, con decorazioni Swarovski nere che accentuano la scollatura. Old diva!

Completo in pelle nera per Stash dei The Kolors in Zona20 Milano. Poi ha indossato gioielli della collezione Eva di Salvini in oro bianco con diamanti. Rock!

Sarah Toscano ha scelto un mini dress nero monospalla dal maxi collo tridimensionale di Pucci. il tocco di stile? I guanti lunghi multicolor. Fashionista!

Brunori Sas ha indossato un look Boglioli, un custom made Milano Dinner Jacket in velluto liscio champagne e pantaloni tuxedo neri.

Come accessori i gemelli custom made a forma di noce in bronzo Villa Milano che hanno reso omaggio al titolo della canzone. Esclusivo!

La coppia Achille Lauro ed Elodie

Infine la coppia più attesa della serata: Elodie e Achille Lauro. Non hanno di certo deluso le aspettative. Achille Lauro ha indossato ancora un look Dolce & Gabbana.

Ha stupito con un accappatoio maculato e matelassé. Sotto un body total black dalla schiena scoperta. Infine una collana Damiani Mimosa Alta Gioielleria in oro bianco con diamanti e rubino, abbinata a orecchini in oro bianco con diamanti. Eccentrico!

Elodie ha affascinato con un abito bustier nero di Vivienne Westwood. Gioielli Tiffany&Co e sandali Jimmy Choo. Il tocco glam?

La manicure animalier come l’accappatoio maculato di Achille. Lei super sensuale! Loro la coppia più stilosa della serata!