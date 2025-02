Esxence 2025, il calendario della fiera della profumeria artistica

Svelato il calendario della 15° edizione di Esxence – The Art Perfumery Event, la fiera della profumeria artistica mondiale in programma dal 19 al 22 febbraio 2025

Esxence – The Art Perfumery Event ha svelato il calendario degli eventi della 15° edizione: la fiera di riferimento a livello mondiale della profumeria artistica si terrà dal 19 al 22 febbraio 2025 ad Allianz MiCo Milano. Una vetrina dei migliori marchi di profumeria d’autore in cui appassionati e operatori del settore potranno esplorare le offerte olfattive di 384 brand, provenienti da 38 Paesi nel mondo.

In agenda workshop, presentazioni e tavole rotonde realizzati in co-lab con Essencional. Gli incontri si focalizzeranno sul valore delle connessioni umane e delle esperienze sensoriali e sulla psicologia dell’olfatto. Givaudan farà una retrospettiva sull’alta profumeria. Invece Isabelle Sadoux presenterà i cento anni della profumeria moderna. Non mancherà poi una presentazione sulle tendenze olfattive emergenti. Molto atteso poi il talk sull’impatto emotivo dei profumi. E quello sulla combinazione perfetta fra moda e profumo.

Esxence 2025

Inoltre ci saranno presentazioni di libri per approfondire temi legati al mondo dei profumi. L’Italian Perfumery Institute, scuola di alta formazione della cultura del profumo, illustrerà i nuovi corsi dedicati alla formazione e Milano Beauty Week parlerà di beauty e wellness.

Non mancheranno poi esperienze uniche per i visitatori. Come l’esposizione dedicata al Bergamotto di Calabria a cura di Accademia del Profumo e la mostra sulle fragranze iconiche degli anni Venti a cura de L’Osmothèque. La super chicca? La mostra ” Tutta questione di segni” curata dal type artist Stefano Epis. Qui l’arte incontra l’astrologia in un viaggio sensoriale unico con profumi e spezie che ne catturano l’anima. Inoltre si potrà assistere al concerto profumato dal titolo Maison Sentire, eseguito al pianoforte dal maestro Laurent Assoulen. In programma il 21 febbraio alle 14.30 e il 22 febbraio alle 11. Infine sarà possibile partecipare a Nose Trip. Un’esperienza olfattiva all’aperto con Ernesto Collado.