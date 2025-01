Con la prima presentazione in passerella a Milano Moda Uomo, la FW25 di Qasimi ha svelato una collaborazione con la rinomata artista Māori Emily Karaka!

La nuova collezione di Qasimi ha debuttato a Milano Moda Uomo. Firmata da Hoor Al Qasimi, è in perfetta coerenza con le precedenti. L’obiettivo? Amplificare, attraverso la moda, un messaggio trasversale. Ovvero mettere in luce il talento di artisti e creativi provenienti da tutto il mondo. Questa stagione la designer ha collaborato con l’artista di origini māori Emily Karaka che approfondisce, attraverso le sue opere, la storia e la cultura di questo popolo, oltre a esplorare temi quali le dispute territoriali e l’oppressione politica.

Su tele enormi, la resilienza del popolo māori è messa a nudo in un’esplosione cacofonica di colori, mentre le pennellate si mescolano a lettering, proverbi, canzoni e racconti che si tramandano da secoli. Il lavoro di Emily Karaka ha ispirato l’intera collezione ed esplode in una serie di look che riflettono il DNA del brand. Le parole e le immagini dell’artista sono nell’ordito dei tessuti in modo che ogni uscita sia portatrice di un duplice messaggio frutto dell’incontro di queste due anime creative.

Qasimi FW25

Camicie genderless e pantaloni ampi, che rimandano alle silhouette mediorientali e nordafricane, vengono mixati a giacche a vento boxy e felpe con cappuccio decisamente più casual.