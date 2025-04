L’almanacco di oggi, giovedì 17 aprile 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Buongiorno! È giovedì 17 aprile 2025, e il weekend lungo di Pasqua, che quest’anno cade il 20 aprile seguita dal Lunedì dell’Angelo, si avvicina! Molti approfitteranno di questo periodo per una pausa rigenerante, magari prolungando le vacanze fino al ponte del 25 aprile, ottantesimo anniversario della Liberazione.

Ecco tre frasi per augurare un buongiorno speciale ed iniziare la giornata con il sorriso:

“Svegliati con il sole nel cuore e il caffè nella tazza: oggi è un giorno perfetto per brillare!”

“Buongiorno! Che la tua giornata sia più dolce di una colomba pasquale appena sfornata.”

“Alzati e risplendi! Ogni mattina è un nuovo inizio, soprattutto quando il weekend lungo è alle porte.”

Che stiate pianificando una fuga o semplicemente godendo della routine quotidiana, vi auguriamo una giornata piena di energia e positività!

Nati il 17 aprile

William Holden (1918 – 1981). Attore statunitense vincitore del premio Oscar per il film “Stalag 17” (1953). È ricordato anche per le sue interpretazioni in “Sunset Boulevard” e “Il ponte sul fiume Kwai”.

Sergio Sollima (1921 – 2025). Regista, sceneggiatore e critico cinematografico italiano, conosciuto per i suoi film western e d’azione. È morto nel 2015.

Carlo Di Palma (1925 – 2004). Direttore della fotografia, regista e sceneggiatore italiano, noto per la sua collaborazione con registi come Michelangelo Antonioni e Woody Allen. È deceduto nel 2004.

Nick Hornby (1957). Scrittore e sceneggiatore britannico famoso per romanzi come “Alta fedeltà” e “About a Boy”, entrambi adattati in film di successo.

Paola Perego (1966). Conduttrice televisiva, imprenditrice, conduttrice radiofonica ed ex modella italiana. Ha condotto numerosi programmi televisivi di successo, tra cui “Forum”, “La talpa”, “Verissimo”, “Domenica In”. È stata sposata con il calciatore Andrea Carnevale, da cui ha avuto due figli, Giulia e Riccardo. Nel 2011 ha sposato l’agente Lucio Presta.

Jennifer Garner (1972). Attrice statunitense che ha ottenuto fama internazionale con la serie televisiva “Alias” e ha recitato in numerosi film di successo.

Victoria Beckham (1974). Victoria Adams, sposata dal 1999 con David Beckham, è una cantante, stilista e imprenditrice britannica, divenuta celebre come membro delle Spice Girls e successivamente affermatasi nel mondo della moda.

Giusy Ferreri (1979). Cantante italiana che ha raggiunto la notorietà partecipando alla prima edizione italiana di “X Factor”, distinguendosi per la sua voce particolare.

Rooney Mara (1985). Attrice statunitense nota per il suo ruolo in “Millennium – Uomini che odiano le donne” e per altre interpretazioni in film indipendenti e di successo. Dal 2016 fa coppia con Joaquin Phoenix, dal quale ha avuto due figli.

Morti il 17 aprile

Benjamin Franklin (1706–1790). Scienziato, inventore, politico e diplomatico statunitense, è noto per le sue scoperte sull’elettricità e per essere uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti.

Gabriel García Márquez (1927–2014). Scrittore colombiano, premio Nobel per la letteratura nel 1982, è considerato uno dei massimi esponenti del realismo magico.

Catherine Spaak (1945–2022). Attrice, cantante e conduttrice televisiva belga naturalizzata italiana, è stata un’icona del cinema italiano degli anni ’60 e ’70.

Il cielo di giovedì 17 aprile 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Quella di oggi, giovedì 17 aprile 2025 è una giornata astrologicamente significativa, caratterizzata da un raro allineamento planetario e da transiti che influenzano profondamente l’energia dei segni zodiacali. In particolare, l’allineamento di Venere, Saturno, Mercurio e Nettuno nella costellazione dei Pesci offre un’opportunità unica per riflessioni profonde e connessioni spirituali. Ecco le posizioni e le influenze dei principali pianeti:

☀️ Sole in Ariete

Il Sole in Ariete porta energia, iniziativa e desiderio di leadership. È un momento favorevole per intraprendere nuovi progetti e affermare la propria individualità.

🌙 Luna in Leone

La Luna in Leone stimola l’espressione creativa e il bisogno di riconoscimento. È un periodo ideale per mostrare il proprio talento e ricevere apprezzamenti.

☿ Mercurio in Ariete

Mercurio, appena entrato in Ariete, favorisce una comunicazione diretta e decisioni rapide. La congiunzione con Nettuno può però portare confusione; è importante distinguere tra intuizione e illusione .

♀️ Venere in Pesci

Venere in Pesci esalta la sensibilità e l’empatia nelle relazioni. È un periodo propizio per approfondire legami affettivi e spirituali.

♂️ Marte in Cancro

Marte in Cancro orienta l’energia verso la protezione della famiglia e della casa. Le azioni sono guidate dall’emozione e dal desiderio di sicurezza.

♃ Giove in Gemelli

Giove in Gemelli stimola la curiosità e l’apprendimento. È un momento favorevole per espandere le proprie conoscenze e comunicare efficacemente.

♄ Saturno in Pesci

Saturno in Pesci invita alla responsabilità emotiva e alla costruzione di strutture spirituali solide. È un periodo per consolidare la propria interiorità.

♅ Urano in Toro

Urano in Toro porta cambiamenti improvvisi nelle finanze e nei valori personali. È importante essere flessibili e aperti all’innovazione.

♆ Nettuno in Ariete

Nettuno in Ariete stimola l’immaginazione e l’idealismo. La congiunzione con Mercurio può però generare confusione; è essenziale mantenere chiarezza mentale .

♇ Plutone in Acquario

Plutone in Acquario favorisce trasformazioni profonde nella società e nelle tecnologie. È un periodo di rinnovamento collettivo.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 17 aprile 2025

Ed ecco la classifica dei 5 segni zodiacali più fortunati di oggi, giovedì 17 aprile 2025:

1) Pesci

L’intuito vi guida verso una giornata promettente. In amore potreste avvertire un piccolo scossone nella coppia, ma saprete rispondere con comprensione e spirito d’adattamento. I single vivranno un episodio curioso e inaspettato, forse imbarazzante, ma decisivo per rompere la routine. Nel lavoro la fortuna è dalla vostra parte: approfittatene per fare mosse audaci .

2) Leone

Nuove prospettive si aprono davanti a voi. Se siete in coppia, alcuni dubbi affiorano, ma serviranno per chiarire ciò che davvero volete. I single, invece, devono allontanare chi non è trasparente: è tempo di selezionare bene chi far entrare nella vostra vita. Sul lavoro, finalmente, tornano stimoli interessanti e possibilità concrete di crescita .

3) Cancro

La luce in fondo al tunnel inizia a brillare. In amore torna la voglia di condivisione, ma sarà fondamentale affrontare ogni questione con più consapevolezza, evitando di rimuovere ciò che non funziona. In ambito lavorativo, siate prudenti: alcune collaborazioni vanno rivalutate con attenzione .

4) Gemelli

L’amore sorride. Le relazioni di lunga data vivranno momenti intensi e coinvolgenti, mentre i single avranno una marcia in più e sapranno sorridere con naturalezza alla vita. Sul lavoro siete ispirati: le vostre idee possono rivelarsi vincenti, ma richiedono azione concreta e costanza .

5) Sagittario

Spirito d’iniziativa e determinazione sono al massimo. In amore vi sentite più centrati sulle vostre ambizioni, ma cercate di non trascurare chi vi sta accanto. I single sono affascinanti e magnetici. A livello professionale, è tempo di cambiamenti importanti: abbracciateli senza esitazioni .