Absology sta per aprire le porte del suo secondo pop-up store nel cuore di Milano. Dal 3 dicembre al 9 dicembre in Rinascente Piazza Duomo

Dopo il successo del primo pop-up store a Roma Absology, l’iconico brand di nutricosmetici fondato da Elisa Cardoni, continua il suo viaggio nelle principali città italiane. Inaugurando dunque un nuovo spazio presso la prestigiosa Rinascente di Piazza Duomo a Milano. Dal 3 al 9 dicembre infatti i visitatori avranno l’opportunità di scoprire la gamma esclusiva di integratori innovativi che combinano scienza all’avanguardia e ingredienti di origine naturale, per un benessere olistico e una bellezza autentica.

Concepiti e realizzati tra Italia e Francia, i prodotti del brand incarnano l’approccio in&out alla bellezza. Volto a ristabilire l’armonia tra mente, corpo e spirito. Grazie a formule clean & vegan e all’utilizzo di principi attivi brevettati. Il brand si impegna dunque a offrire soluzioni efficaci per il benessere e la cura della persona. Rispondendo alle esigenze di un consumatore sempre più attento e consapevole.

Absology Rinascente Milano

Il pop-up store, situato in una delle location più prestigiose della città, offre ai visitatori un percorso sensoriale alla scoperta delle diverse linee di integratori Absology. Le Beauty Expert saranno a disposizione per consulenze personalizzate. Aiuteranno i clienti a individuare le soluzioni più adatte per raggiungere un equilibrio tra bellezza interiore ed esteriore. L’apertura del secondo pop-up rappresenta un’ulteriore tappa nella strategia di crescita del brand, che mira a consolidare il suo legame con il pubblico italiano e internazionale. Durante la settimana di apertura, i visitatori potranno conoscere da vicino i valori del brand. Basati sulla fusione tra scienza e natura, e lasciarsi guidare in un’esperienza unica dedicata alla cura di sé. Il pop-up store sarà aperto nel Beauty Bar di Annex Rinascente Milano, in Piazza Duomo, in via Santa Radegonda 10. Un invito a scoprire come la bellezza possa risplendere dall’interno.