Convivio 2024, a Milano torna il market solidale ideato da Gianni Versace

Convivio 2024 aprirà dal 7 all’11 Novembre 2024 alla Fabbrica del Vapore di Milano. Moda, accessori, beauty, design, library, food&wine, gioielli e vintage!

Dopo due anni finalmente sta per tornare Convivio 2024. Il market solidale, ideato da Gianni Versace nel 1992 per raccogliere fondi a favore della lotta all’HIV e alle emergenze infettivologiche, riapre le porte al pubblico dal 7 all’11 novembre alla Fabbrica del Vapore a Milano. Dall’idea di Gianni Versace insieme al comitato composto da Giorgio Armani, Gianfranco Ferrè, Valentino Garavani l’evento è poi cresciuto grazie a Franca Sozzani. Dunque una super occasione di shopping solidale.

Molte aziende infatti hanno aderito all’invito a donare i loro prodotti che sono quindi destinati, a una vendita speciale a prezzi scontati del 50%. La raccolta della vendita rappresenta “l’energia” che farà correre la macchina di Convivio nel supporto di tanti progetti di ricerca e nell’aiuto alle persone che Anlaids Lombardia ETS realizza ogni giorno contro HIV, infezioni sessualmente trasmissibili e nuove infezioni. Inoltre è disponibile il Panettone della Prevenzione che sostiene il Progetto Scuola.

Le novità di Convivio 2024

Quest’anno, le aziende che hanno aderito al market hanno allargato l’offerta anche a nuove categorie merceologiche. A Convivio 2024 sarà possibile trovare: moda, accessori, beauty, bambino, design, library, food&wine, gioielli, oltre alla sezione vintage, storica caratteristica della Mostra Mercato.

Un’area che ritorna dopo alcune edizioni, grazie alla donazione di alcuni componenti del Comitato di Convivio, molti amici di Anlaids insieme all’associazione bolognese ReUseWithLove, che partecipa per la prima volta con una donazione. CasaAnlaids è la porta di ingresso di Convivio dove i volontari accolgono il pubblico e danno info sulla Mostra Mercato, sulla raccolta fondi e sull’attività dell’Ets. Qui è anche possibile accedere alla postazione test HIV e HCV effettuati gratuitamente. Quest’anno Convivio, per la prima volta nella sua storia, è a ingresso libero dal primo giorno. Il 7 novembre dalle 16.30 alle 22, dall’8 all’11 novembre dalle 10 alle 22. Un progetto per il bene comune!