Tombolini premiata a Roma tra le eccellenze delle Marche

L’eccellenza di Tombolini sarà premiata a Roma. Molto più che una regione, ma una culla della più autentica eccellenza Made in Italy che non disdegna fortunate incursioni anche nel mondo sportivo. Tutto questo sono le Marche che, con i suoi figli più celebri e medagliati, in questo caso, sarà celebrata il prossimo 15 ottobre da “Le Marche una regione da Podio”.

Un evento, giunto alla sua seconda edizione, che vedrà tra i suoi protagonisti anche Tombolini. Brand che ha fatto della sartorialità italiana il suo tratto caratteristico esportando in tutto il mondo il suo DNA marchigiano DOC. E regalando ancora più lustro alla sua regione e al suo territorio, a cui l’azienda di Colmurano è legata a doppio giro. Nel Salone d’Onore del CONI, al Foro Italico, sarà Silvio Calvigioni Tombolini, direttore commerciale, marketing e comunicazione del marchio, a ritirare il premio assegnato dalla manifestazione ideata da Vladimiro Riga.

L’eccellenza di Tombolini

“Le nostre radici nel territorio marchigiano sono una questione di famiglia e di cuore, come dimostrano le numerose iniziative che, da sempre, portiamo avanti per valorizzarlo, celebrando e tutelando l’apporto delle maestranze che trasmettono il loro know how alle nostre creazioni e mantenendo un legame forte con il suo passato per portarlo nel futuro”. Ha commentato, a margine del premio, Silvio Calvigioni Tombolini. E infatti del rapporto con la sua terra la maison ha fatto un asset vincente. Tradotto nella riqualificazione della sua storica sede, negli investimenti sul capitale umano locale e nella nascita della Fondazione Eugenio Tombolini che, tra i suoi programmi, prevede anche una scuola sartoriale. “Le Marche, una Regione da Podio” nasce proprio con l’obiettivo di celebrare personalità e aziende. Campioni nei più svariati ambiti ma accomunati dall’origine, che hanno contribuito a portare l’eccellenza marchigiana in Italia e nel mondo.