Vogue, a Milano la mostra "Sessant’anni di futuro”

Per il 60° anniversario Vogue ha svelato la mostra “Sixty Years of Vogue Italia – Sessant’anni di Futuro” a Palazzo Citterio a Milano dal 19 al 21 settembre

La mostra “Sixty Years of Vogue Italia, Sessant’anni di Futuro” sta per sbarcare a Milano Moda Donna. Aprirà al pubblico da giovedì 19 a sabato 21 settembre 2024, a Palazzo Citterio di via Brera 12-14. La mostra è curata da Vogue Italia in co-lab con Ferdinando Verderi, che ha ideato il concept e il design dell’esposizione.

Verderi, parte della storia della rivista, essendo stato direttore creativo di Vogue Italia dal 2019 al 2021, ha concepito un’installazione interattiva. In questo modo i visitatori possono interagire con il design della mostra. L’esposizione è realizzata in co-lab con Regione Lombardia e Pinacoteca di Brera e con il patrocinio del Comune di Milano e di Camera Nazionale della Moda Italiana. Ed è a ingresso gratuito previa iscrizione on line. L’orario di visita è dalle 10.00 alle 15.00 il giovedì e dalle 10.00 alle 20.00 venerdì e sabato.

“Sixty Years of Vogue Italia, Sessant’anni di Futuro”

Il percorso espositivo illustra attraverso 60 copertine dall’archivio di Vogue Italia come l’iconico magazine abbia illuminato i momenti culturali. E il contesto storico nel quale è stato anticipatore di tendenze e specchio delle rivoluzioni sociali. Un’attitudine all’innovazione celebrata dal claim della mostra Sessant’anni di futuro. Ovvero un riferimento alla capacità del magazine di guardare avanti, raccontando la moda, la cultura e la società con parole e scatti straordinari e dando voce a talenti, stili e personalità che hanno segnato gli ultimi sessant’anni.

Come parte del concept, diversi scrittori sono stati invitati a offrire la loro interpretazione personale delle copertine esposte. Firme storiche di Vogue Italia e personalità del mondo dell’arte e della cultura hanno donato testi inediti che accompagnano il pubblico alla scoperta dei momenti più significativi della storia del magazine attraverso la loro prospettiva davvero unica.