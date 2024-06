Zalando, la campagna con Levante, Serena Brancale e Venerus

Levante, Serena Brancale e Venerus sono i protagonisti della nuova campagna “Beauty a modo tuo” sulla propria autenticità lanciata in Italia da Zalando!

Zalando ha lanciato in Italia la campagna “Beauty a modo tuo con Zalando”. Incentrata sulla categoria Beauty con protagonisti Levante, Serena Brancale e Venerus. La campagna ha seguito il rientro a casa dei protagonisti. Ovvero Levante in Sicilia, Serena in Puglia e Venerus in Friuli-Venezia Giulia. Mettendo in luce quanto i loro iconici beauty looks siano sempre stati parte del loro stile, li rendano unici e siano connessi con le loro origini.

Ciascuna storia infatti evidenzia quanto il beauty possa essere un elemento dell’espressione individuale. Una celebrazione della propria personalità e a volte rappresenta un dettaglio che distingue il singolo all’interno della sua comunità. Con la campagna il brand mira a ispirare i consumatori non solo a seguire le tendenze, ma ad esprimere la propria autenticità e dare voce alla propria storia.

Il marchio celebrerà la campagna con un esclusivo evento in programma a inizio luglio a Milano. L’evento, prodotto da C2C Festival, vedrà la partecipazione di rappresentanti dell’industria musicale e di key opinion leaders del mondo della moda e del beauty, per festeggiare insieme l’inizio dell’estate italiana.

Beauty a modo tuo con Zalando

Levante ha commentato: “La mia evoluzione personale e artistica è profondamente legata alla Sicilia. In passato, il mio trucco era più intenso e rifletteva una fase in cui ero alla ricerca di sicurezza ed affermazione. Oggi, preferisco un trucco più naturale, che rappresenta una me più serena e consapevole. La Sicilia mi ha insegnato a valorizzare la mia autenticità quindi la mia musica e il mio stile rispecchiano questa crescita. Zalando con questa campagna è riuscito a far emergere proprio questi aspetti ed è per questo che sono stata così contenta di prendervi parte”.

Serena Brancale ha sottolineato: “Anche se adesso vivo a Roma, porto le mie origini pugliesi sempre con me. Dai testi delle mie canzoni fino ai dettagli legati alla mia estetica. Questa campagna è stata quindi l’occasione per raccontare quanto le mie origini e il mio stile siano profondamente connessi tra loro”. Venerus ha concluso: “Il mio modo di vestirmi, di truccarmi, di farmi vedere dagli altri rappresentano un aspetto fondamentale dell’espressione della mia libertà. Mi piace sperimentare con il mio aspetto esteriore, senza sentire il bisogno di uniformarmi ai canoni dettati da altri. Per questo è stato un piacere collaborare con Zalando in una campagna che non solo mi ha permesso di raccontare questo, ma anche un po’ delle mie origini”.