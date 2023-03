Miu Miu, la sfilata FW23 "Ways of looking" a Parigi

La collezione Miu Miu Autunno/Inverno 2023 di Miuccia Prada è incentrata sul processo istintivo del guardare. Sui “Ways of looking”, ossia sui diversi modi di vedere. E sulla riflessione che l’atto di osservare può a sua volta trasformare l’oggetto della propria attenzione

Miu Miu di Miuccia Prada ha presentato la collezione FW23 alla Paris Fashion Week. Il fashion show è andato in scena nel Palais d’Iena, palazzo in stile Art Deco costruito alla fine degli anni ’30 dal celebre architetto Auguste Perret. La sfilata FW23 di Miu Miu parte dal concetto del guardare. Guardare è una finestra per pensare. Ed esamina il punto di vista come atto di intervento, e invenzione.