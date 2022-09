Milano, dove mangiare durante la Fashion Week 2022

Torna la Milano Fashion Week, l’evento italiano più atteso nel mondo del fashion a livello internazionale. Ecco una selezione di ristoranti e locali più glamour e in voga, dove mangiare bene e gustare una cucina di livello

Da oggi al 26 settembre, torna l’atteso appuntamento con Milano Fashion Week 2022. Il calendario di eventi sarà come sempre fittissimo, tra sfilate, presentazioni ed eventi esclusivi in tutta la città. Dove mangiare a Milano durante la settimana della moda?

Abbiamo preparato per voi una selezione di ristoranti e locali più glamour e in voga. Locali di Milano e dintorni dove mangiare bene e gustare una cucina di livello durante la Fashion Week (ma non solo!)

Milano Fashion Week 2022, dove mangiare: i locali per l’aperitivo e il dopo cena

The Notorious Frank

The Notorious Frank, locale storico della movida milanese, è perfetto per un aperitivo con dj set serale. Situato nel quartiere di Porta Venezia, all’angolo tra Via Lecco e Viale Vittorio Veneto, l’elegante cocktail bar propone ai suoi ospiti una formula nuova: non solo un design rinnovato degli ambienti interni – firmati dalla creatività dell’architetto Nick Maltese – ma anche una nuova drink list, a cui si aggiunge un’offerta più ampia di cucina. Frank è un locale moderno, dallo spirito internazionale e le cui proposte si alternano tra aperitivi, cena e dopo cena. Il core business del locale rimane la mixology che spazia dai cocktail tradizionali a quelli più elaborati e sperimentali, per una drink list che cambia a seconda della stagione. In Via Lecco, 1/A, 20121 Milano.

I Compari – Sicily for Life

I Compari è la creazione meneghina del maestro messinese Tommaso Cannata, animato dalla volontà di diffondere le tradizioni e le eccellenze della Sicilia più autentica in una città dinamica e all’avanguardia come Milano.

Il locale, situato tra Corso Indipendenza e Via Ciro Menotti, si propone come panificio provvisto di caffetteria e laboratorio a vista, dove le materie prime prendono vita nel massimo rispetto delle tradizioni, mantenendo costantemente uno sguardo alla contemporaneità e all’innovazione. Un locale ideale per gustarsi un ottimo aperitivo insieme a specialità tipiche siciliane.

Classico Trattoria&Cocktail

Sono due i locali dove mangiare a Milano, in via Marcona 6 e Classico Bio in via Toqueville. Due ristoranti di proprietà della famiglia Murray che coniugano il gusto per la buona tavola a quello per i drink e i cocktail in un’atmosfera elegante e di grande fascino.

Milano Fashion Week 2022, dove mangiare: i ristoranti storici e fine dining

Don Lisander

Ristorante storico aperto nel 1947 nel cuore di Milano, a cento passi dal Teatro alla Scala, celebra i 75 anni dall’apertura. Il nome vuole essere un omaggio a uno dei simboli della città, Alessandro Manzoni, chiamato affettuosamente dai milanesi Don Lisander. Una realtà che ha attraversato tutti i più grandi momenti e avvenimenti di Milano, dal primo dopoguerra fino ad oggi, accompagnando la città nel suo percorso di rinascita.

Un ristorante sempre al passo coi tempi e in costante evoluzione, la cui eleganza e qualità del servizio sono comuni denominatori di una realtà che quest’anno celebra le nozze di platino. La sala interna è allestita in quella che un tempo fu la cappella di Palazzo Trivulzio, il cui magnifico giardino è ancora oggi visibile dal patio del ristorante aperto a pranzo e cena durante tutta la stagione estiva. Una location raffinata ed elegante nel Quadrilatero della Moda. In Via Alessandro Manzoni, 12/A.

Dove mangiare a Milano: il ristorante Borgia

Borgia, raffinato ed elegante locale in via Giorgio Washington 56, si fa sempre più spazio tra i grandi nomi della ristorazione di Milano, grazie alla sua proposta innovativa ed eccezionale. Dopo aver ottenuto il riconoscimento “Due Forchette” della Guida Gambero Rosso, arriva anche l’ingresso ufficiale nella Guida Michelin.

Un’ulteriore conferma della qualità e del lavoro che Edoardo Borgia – patron del locale – e tutto il suo team, portano avanti egregiamente. Novità anche in cucina, dove l’executive Chef Giacomo Lovato evolve Psyche, il menù degustazione a mano libera costruito al momento, risultato di un’intervista posta agli ospiti da Tiziano Sotgia, il Restaurant Manager.

A lui è affidato il compito di indagare e interpretare le prerogative di ogni commensale e le sue caratteristiche personali ed emozionali legate al cibo. Psyche è il menù che unisce alta cucina e psicologia, in grado di trasportare gli ospiti in un’esperienza unica nel suo genere.

Il Moro a Monza

Un ristorante di pesce a Monza gestito dalla famiglia Butticé dal 1996 che propone una cucina gourmet di chiara vocazione siciliana che rispecchia gusto, eleganza e tradizione.

Proprio recentemente restaurato, al suo interno arti figurative contemporanee e elementi dell’artigianalità ceramista siciliana. Unitamente ad esso, la famiglia Butticé gestisce Atrattoria, il bistrot sito nel centro di Monza che propone piatti più tradizionali e di gola, tipici della tradizione siciliana in un ambiente caloroso e spartano, tipico di una trattoria. In Via Gian Francesco Parravicini 44.