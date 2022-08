Lady Gaga sarà Harley Quinn nel sequel di “Joker”

L’avevamo anticipato due mesi fa, ed ora arriva la conferma dalla stessa artista. Lady Gaga reciterà al fianco di Joaquin Phoenix nel sequel di “Joker”, nel ruolo di Harley Quinn

Lady Gaga sarà Harley Quinn nel nuovo film della Warner Bros. A giugno Todd Phillips, regista di “Joker”, ha annunciato ufficialmente il sequel del film dal titolo “Folie à Deux”, ossia “follia a due”.

In molti hanno capito che nel sequel sarebbe entrato un secondo personaggio. Il pensiero di tutti è andato subito ad Harley Quinn. E poco fa Lady Gaga, con un post su Twitter, ha annunciato che sarà proprio lei ad interpretarla.

Un’ora fa la cantante e attrice ha pubblicato un post con un breve filmato, sotto al quale ha scritto semplicemente Joker: Folie à Deux, svelando anche la data di uscita del film, 10 aprile 2024.

10.04.24 pic.twitter.com/obp7T9lBFL — Lady Gaga (@ladygaga) August 4, 2022

La “Folie à Deux” è una rara sindrome psichiatrica nella quale un sintomo di psicosi (spesso una convinzione delirante, di tipo paranoica) viene trasmessa da un individuo all’altro. Joaquin Phoenix non sarà dunque l’unico protagonista nel nuovo film di Todd Phillips. Nel sequel di “Joker” avrà al suo fianco un Lady Gaga.

Lady Gaga continua il suo percorso come attrice

Il primo “Joker” di Phillips, uscito nel 2019, ha incassato oltre 1 miliardo di dollari in tutto il mondo. Joaquin Phoenix nel 2020 ha vinto il suo primo Oscar come migliore attore protagonista per la sua magistrale interpretazione.

Lady Gaga invece un Oscar lo ha vinto l’anno precedente per “Shallow”, il brano tratto dal film “A Star is Born” nel quale ha recitato al fianco di Bradley Cooper. L’artista ha poi interpretato il ruolo di Patrizia Reggiani nel film di Ridley Scott “House of Gucci”, uscito nel dicembre 2021. Oltre alla carriera musicale, la camaleontica cantautrice è ormai lanciata anche nel mondo cinematografico.