Festa della Mamma 2022,10 idee beauty

La festa della Mamma è alle porte. Domenica 8 maggio, infatti, si celebra la mamma, come figura materna e come donna. Per chi è a corto di idee e ha una mamma beauty addicted, ecco 10 idee regalo a tema

La Festa della Mamma viene celebrata ogni anno, la seconda domenica di maggio. Una ricorrenza civile che ha origini lontane, sin dai tempi dei Greci e dei Romani. Già in epoca pagana, infatti, questa festività era legata al culto delle divinità femminili e della fertilità. Oggi, è l’occasione ideale per ricordare alla propria mamma quanto sia importante e speciale, proprio come il suo amore.

Festa della Mamma 2022, quale regalo scegliere?

La mamma è sempre la mamma. Unica e inimitabile, è la figura femminile più importante della vita. Per questo, è fondamentale scegliere il regalo giusto, che la possa far sentire amata e ripagata di tutto quello che ha fatto, fa e farà per noi. Dalla mamma sportiva a quella tecnologica, dalla mamma che ama cucinare a quella che non si perde nemmeno una tendenza fashion, da chi ama coccolarsi con un trattamento a chi, invece, preferisce un buon libro. A ognuna il suo regalo.

Mondo beauty, 10 idee per la Festa della Mamma

Parliamo delle mamme che amano il mondo della bellezza e della cosmesi, che amano prendersi cura di se stesse e del proprio corpo. Per loro, vi proponiamo 10 idee imperdibili dal mondo beauty!

Clarins e Intimissimi insieme per celebrare la bellezza delle mamme

Clarins e Intimissimi insieme per la Festa della Mamma 2022. Per celebrare le donne in tutta la loro bellezza, appuntamento è in 485 store Intimissimi in tutt’Italia, con tantissime sorprese, anche per la Festa della Mamma. Da Intimissimi, fino all’8 maggio, su una spesa minima di 70€, in regalo un kit Clarins con due prodotti per il seno e il corpo. In profumeria, sull’acquisto di un coffret corpo inedito firmato dai due brand, si ricevono in omaggio la Intimissimi Bag e un voucher da spendere in uno store Intimissimi.

Festa della Mamma 2022, le proposte di Equivalenza

In occasione della Festa della Mamma 2022, Equivalenza e la sua Brand Ambassador Giorgia Palmas, vogliono festeggiare con una coccola di bellezza esclusiva! Hanno pensato a dei kit Premium creati ah hoc, per regalare dolcezza e tenerezza in questa speciale occasione. Tra questi di 2 kit Profumo, composti rispettivamente o da un profumo 100 ml a scelta, un docciaschiuma e una crema corpo profumata a scelta della linea Black Label, e un kit premium composto da un profumo 100 ml a scelta, un docciaschiuma e un deodorante a scelta della linea Black Label. Disponibili inoltre 2 kit Cosmetica Viso e 2 Kit Cosmetica Corpo.

Il kit per le mamme che non dormono mai

Non può restituirle le ore di sonno perse, ma il “Rituale di cura degli occhi 40 plus” di Cocunut è la soluzione perfetta per uno sguardo fresco e giovane: il pack ideale per ricostruire il contorno occhi insieme a una crema anti età ringiovanente per il viso.

Nel set The Absolute (50 ml) combina il potere della scienza con quello del mare e della terra per creare una potente crema antietà ringiovanente che ristruttura tutti i tipi di pelle dall’interno.

C’è poi The Architect (30 ml): il trattamento duo per il contorno occhi con un approccio a 360 gradi.

The Architect (20 ml) penetra nello strato più profondo della pelle, riducendo le linee sottili di espressione e le rughe più profonde, riempiendole dall’interno per recuperare lo sguardo.

The Lift (10 ml) è perfetto per le occasioni speciali, perché elimina all’istante i segni di stanchezza, restituisce splendore alla pelle e la rassoda immediatamente con un effetto lifting long lasting con oltre 8 ore di durata.

Festa della mamma, la crema mani

Le mani tradiscono l’età e le più grandi preoccupazioni che le donne hanno quando si tratta di invecchiamento delle mani riguardano pelle secca, perdita di elasticità e rotondità. La conseguenza sono l’aumento di rughe e macchie senili. Prai Beauty ha studiato un prodotto specifico per l’idratazione delle mani: Ageless Night Hand Creme, ideata per aiutare a rigenerare la pelle delle mani durante la notte. Una crema perfetta da applicare prima di coricarsi contenente un cocktail di ingredienti ricchi di nutrienti a rapido assorbimento.

Potenziata da un ingrediente chiave di origine vegetale – clinicamente testato – che aiuta a rimpolpare, modellare e rassodare la pelle, la crema notte per le mani Prai Beauty è arricchita da otto straordinari componenti idratanti ed emollienti come il burro di Karité, il burro di cupuacu, la glicerina e l’estratto di lampone che rendono le mani più idratate e morbide.

Kiko Milano, il kit per labbra perfette

Si chiama Perfect Lips Caring Set il kit per le labbra proposto da Kiko Milano. È composto da 1 scrub labbra e 1 crema labbra perfezionatrice effetto volumizzante.

Lo scrub labbra delicato in stick, grazie a speciali cristalli nella formula, esfolia le labbra dolcemente, lasciandole lisce. La texture, morbida e innovativa, dona alla pelle una sensazione di assoluto comfort.

La crema labbra con applicatore dalla punta floccata nutre e idrata, ravvivando il naturale colore delle labbra. La sua speciale formula arricchita con estratto di semi di sesamo e sfere di acido ialuronico, dona un brillante effetto volume.

Il Vitality Beauty di Emocean

Emocean, una linea cosmetica biomarina unica al mondo, tra le tante idee per la Festa della Mamma 2022 propone il Vitality Beauty. Si tratta di un beauty case in ecopelle 100% green, non di origine animale, che al suo interno contiene prodotti indicati per pelli stressate, atone o che subiscono l’attacco quotidiano delle “luci artificiali tossiche”. Nello specifico, un latte detergente E-Nergy 100ml, una lozione tonica E-Nergy 100ml, un Collagen scrub esfoliante viso 75ml e la Vitality Cream 50ml. Sono anche efficaci anti-age, incrementano l’energia cellulare e combattono i segni dell’invecchiamento cutaneo.

4 maschere nel cofanetto Daily Mood di Ambaduè

Ambaduè, fondato dalla Dottoressa Maria Paola Merlo, propone un cofanetto con quattro maschere viso da scegliere in base al proprio mood. Diversi colori, profili sensoriali e blend di attivi per essere in sinergia con il proprio stato emozionale e regalare alla pelle del viso un coccola funzionale.

Sono Spiritual, dall’effetto Yoga-like. Una maschera viso di colore lilla con un profilo sensoriale in grado di potenziare l’effetto meditativo e di raccoglimento. C’è poi Relax, una maschera viso di colore blu con un profilo sensoriale in grado di potenziare l’effetto rilassante e calmante. La terza è Breathe, una maschera viso di colore verde con un profilo sensoriale che riporta la mente alla forza della natura, ad un dolce respiro dove spiccano note di cassis, coriandolo, bacche rosse e lampone. Infine Energy, una maschera viso di colore giallo con un profilo sensoriale gourmand e aromatico. Il giallo è in grado di riportare immediatamente la mente al sole, al suo calore e alla luce.

Radiant Shield, la crema anti age a base di prodotti naturali

Questa crema per il viso anti invecchiamento di Madara Organic Skincare fornisce idratazione e una protezione solare invisibile, donando alla pelle un aspetto più liscio, compatto e radioso. Formulata con acido ialuronico, polimeri dall’effetto lifting naturali ed estratto rassodante di plancton, idrata, migliora il tono della pelle e attenua la comparsa di linee sottili e rughe.

L’ossido di zinco offre una protezioneUVA / UVB ad ampio spettro, aiutando a prevenire i segni del fotoinvecchiamento .La texture è morbida, leggera e infusa con una delicata fragranza di rosa. Il 99% del totale degli ingredienti è di origine naturale, il 41% del totale degli ingredienti è biologico

The Munio, il set regalo ai Fiori Selvatici

Il brand lettone The Munio, la cui missione è quella di creare prodotti ispirati alla natura del Nord utilizzando solo ingredienti di origine botanica, propone un set regalo che al suo interno contiene: una mini candela, un olio per il corpo biologico, un sapone liquido biologico, una lozione mani biologica e Saponetta scrub, tutto ai fiori selvatici. Un’idea profumatissima per la Festa della Mamma 2022!

Il set Gua Sha Nuvoletta e Cucchiaio, in Quarzo Rosa o Giada Bianca

Il gua sha risale all’era paleolitica quando pietre e rocce venivano strisciate lungo le parti del corpo per aiutare ad alleviare i sintomi del dolore e delle malattie, ed è considerato un precursore dell’agopuntura. A livello emozionale ha un forte potere protettivo, sgretola le credenze negative interne per comprendere noi stessi. Questo set di Giada Distribution include due diversi strumenti.

Forma Nuvoletta: Strumento con due lati a onde e due lisci, ideali per il massaggio gua sha di viso, collo, schiena décolleté. La forma a nuvoletta facilita la presa.

Forma del Cucchiaio: Strumento con due estremità con funzioni diverse; da una parte abbiamo un punto di agopuntura e dall’altra un cucchiaio per effettuare il massaggio gua soprattutto per la zona perioculare.

Brûmée, il set regalo Posy di fiori iconici

Brûmée, la linea di profumi naturali e senz’alcool, impiega le competenze dell’ambito farmaceutico per produrre formulazioni innovative, a base d’acqua e ingredienti vegetali, adatte per il corpo e i capelli. Tra le altre proposte per la Festa della Mamma c’è questo set Posy. Un posy è un piccolo mazzo di fiori, e questa scatola contiene un intruglio fiorito di profumi.Il caldo e accogliente fiore di vaniglia e il femminile gelsomino si uniscono per esaltare la femminilità. Da spruzzare sulle pelle e tra i capelli.