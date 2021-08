Rocco Papaleo dirige Giorgia al suo debutto come attrice

La cantautrice romana debutta al cinema nella nuova commedia diretta e interpretata dall’artista lucano che per la sua quarta regia torna a girare in Basilicata. Il film è una produzione Indiana Production, Less Is More Produzioni in collaborazione con Vision Distribution che lo distribuirà in Italia e nel mondo.

Al via le riprese di “Scordato”, la nuova commedia diretta e interpretata da Rocco Papaleo, che torna dietro la macchina da presa per la sua quarta regia, dopo “Basilicata Coast to Coast”, “Una piccola impresa meridionale” e “Onda su Onda”.

Questa volta Papaleo dirigerà, nel ruolo della protagonista, la cantautrice Giorgia, al suo debutto nel cinema.

“Scordato”, la nuova commedia di Rocco Papaleo

Sceneggiato dallo stesso Papaleo, che ne è anche il protagonista, con Valter Lupo, il film è prodotto da Indiana Production e Less Is More Produzioni in collaborazione con Vision Distribution che lo distribuirà in Italia e nel mondo. Ne sono interpreti anche Simone Corbisiero, Angela Curri, Giuseppe Ragone, Anna Ferraioli, Manola Rotunno e Antonio Petrocelli.

Rocco Papaleo inoltre torna a girare nella sua terra, le riprese si svolgeranno per sei settimane in Basilicata, a Lauria e a Maratea, dopo una breve sosta a Salerno.

La sinossi del film

La vita di Orlando, mite accordatore di pianoforti, tormentato da dolori alla schiena, cambia quando incontra Olga, un’affascinante fisioterapista, che gli diagnostica una contrattura “emotiva”. Olga chiede a Orlando di portarle una sua foto da giovane, così che lei possa aiutarlo a risolvere i suoi problemi. L’insolita richiesta spingerà Orlando a mettersi in viaggio e a rivivere quasi come uno spettatore gli eventi della sua vita che lo hanno reso l’uomo solitario e “contratto” che è oggi.

Alla fotografia Simone D’Onofrio, la scenografia è di Sonia Peng. I costumi sono di Sara Fanelli e le musiche sono di Michele Braga.