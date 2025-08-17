Il mondo dello spettacolo rende omaggio a Pippo Baudo, morto a 89 anni. Da Lorella Cuccarini a Giorgia, da Pausini a Benigni: i ricordi più toccanti.

La camera ardente privata per l’ultimo saluto di addio a Pippo Baudo, morto ieri sera a 89 anni, è stata allestita al Campus Biomedico di Roma e in queste ore è accessibile solo ai familiari e agli amici più stretti. Il pubblico potrà rendergli omaggio domani, lunedì 18 agosto, dalle 10 alle 20, e martedì 19 dalle 10 alle 15 al Teatro delle Vittorie.

Mercoledì 20 agosto la salma sarà portata a Militello in Sicilia, paese d’origine del conduttore, dove alle 15, nella chiesa di Santa Maria della Stella, si svolgeranno i funerali. Baudo non è stato soltanto il “Re della tv”, ma un vero e proprio maestro per generazioni di artisti. In queste ore, il mondo dello spettacolo si stringe intorno alla sua memoria, ricordandolo con affetto e gratitudine.

Lorella Cuccarini, l’addio commosso a Pippo Baudo

Tra i cantanti, il ricordo più commosso arriva da Lorella Cuccarini, che lo considera il suo “papà artistico”: «A giugno, per il tuo compleanno, non ero riuscita a raggiungerti telefonicamente per farti gli auguri e questo mi aveva impensierito. Ho sperato tanto che questo momento non arrivasse mai, ma…Sei stato il mio maestro e il mio papà artistico.»

«Grazie a te la mia vita è stata piena di soddisfazioni e i miei sogni di bambina si sono avverati. Lavorare al tuo fianco e imparare da te è stato un privilegio unico, perché sei e sarai sempre il numero 1. A te, il mio eterno grazie. Per tutto. Ti voglio un mondo di bene. A Dio. Un abbraccio a Tiziana e a Dina».

Il cordoglio del mondo della musica, da Giorgia a Loredana Berté

Giorgia lo saluta come colui che ha saputo “inventare” un’intera generazione di artisti: «Pippo, come si fa adesso a scrivere per dirti ciao per dire tutto quello che sei stato e che continuerai a essere in memoria e cuore, non basteranno le foto né le parole, mi consola che le cose ce le siamo dette fino all’ultimo, con tutto l’affetto possibile, e qui per onorare almeno un pò il tuo contributo fondamentale alla nostra storia alla nostra cultura, lascio un grazie grande per la passione con cui hai sempre fatto la tua arte, per quello che hai dato per quello in cui hai creduto, e per quello che hai fatto per me, “ci hai inventati tu” siamo tutti tristi oggi spero che tu possa vederlo. A Tiziana, alla tua famiglia, a Dina un abbraccio stretto.»

Claudio Baglioni parla di “SuperPippo”, capace di scoprire e lanciare talenti: «Ci ha scoperto tutti e tutti, senza di lui, siamo più scoperti… È stato grandioso». Laura Pausini gli deve parte della sua carriera e affida a un messaggio poche parole: «Per ogni volta che mi hai sorriso, mi hai dato un consiglio e mi hai cambiato la vita».

Anche Anna Tatangelo torna con la memoria al suo debutto a 15 anni a Sanremo: «Mi hai scelta tra migliaia di persone… Ti voglio bene Pippo, grazie per essere stato il mio maestro». Fabrizio Moro ricorda con emozione la telefonata con cui Baudo gli diede fiducia: «Se oggi sono diventato un cantautore lo devo a te». Loredana Berté, invece, lo descrive come «un gigante di cuore e di bravura». E ancora Enrico Ruggeri e Daniele Silvestri hanno espresso lo stesso sentimento di gratitudine per un uomo che ha saputo credere nella musica e nei giovani.

Pippo Baudo, l’omaggio del mondo del cinema

Anche il mondo del cinema e della recitazione si unisce al cordoglio. Claudia Gerini, accanto a lui sul palco di Sanremo 2008, scrive: «Ciao Pippo, mi hai insegnato tanto, ti ho voluto un mondo di bene». Paola Cortellesi lo ricorda come «uomo gentile, capace di incoraggiare chiunque». Roberto Benigni parla di lui come di un compagno di televisione “prodigiosa e di un’allegria sfrenata”.

Tra i colleghi conduttori, Amadeus pubblica un messaggio semplice ma denso di affetto: «Pippo ti voglio bene». Milly Carlucci gli dice “grazie” per gli insegnamenti ricevuti. Anche Enrico Brignano, che con lui aveva condiviso momenti di amicizia fuori e dentro il lavoro, scrive: «Caro Pippo, purtroppo non si può essere eterni… ma tu un segno lo hai lasciato».

I comici che hanno mosso i primi passi grazie a lui gli devono molto. Massimo Lopez lo definisce «un grande uomo, un grande amico, e un grande conduttore… Ti pensavamo immortale». Tullio Solenghi lo saluta come «un fratello maggiore», ricordando i momenti passati insieme con infinita tenerezza. In questo addio intimo ed allo stesso tempo collettivo a Pippo Baudo, dalle voci della musica agli attori, dai conduttori ai comici, il filo che unisce tutti è lo stesso: la riconoscenza verso un uomo che ha saputo dare spazio e fiducia, cambiando la vita di molti e scrivendo la storia della televisione italiana.