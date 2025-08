L’almanacco di oggi, domenica 3 agosto 2025: curiosità, avvenimenti, posizioni planetarie e segni fortunati.

Domenica 3 agosto 2025 si apre all’insegna dell’instabilità al Nord, dove pioggia, grandine e temporali sparsi hanno rotto il clima afoso delle ultime settimane. Nelle regioni centrali e al Sud, invece, il sole resta protagonista, con temperature estive e località di mare prese d’assalto. È una giornata divisa in due: chi si ripara sotto l’ombrello e chi si stende sotto l’ombrellone. Mentre molti sono in viaggio verso mete di vacanza, c’è chi approfitta del ritmo rallentato per ritrovare tempo, spazio e magari anche sé stesso. Ecco tre frasi per augurare buongiorno con un sorriso:

Nel dubbio tra sandali e stivali, l’unica scelta certa è prendersela comoda: buongiorno così.

La domenica non ha fretta, e nemmeno tu: prendi il primo caffè come fosse un brindisi alla lentezza.

Se il tuo unico piano è non avere piani, stai già facendo le cose per bene.

Nati il 3 agosto

Tony Bennett (1926–2023). Nato l’3 agosto 1926 a Queens, New York, Anthony Benedetto ha cambiato il panorama musicale con una carriera di oltre sette decenni. Con più di venti Grammy, tra cui il Lifetime Achievement Award, Bennett ha plasmato la storia del jazz popolare grazie alla sua voce eleganza senza tempo. Ha fondato la Frank Sinatra School of the Arts e si è impegnato in iniziative educative e civili. Tony Bennett è scomparso il 21 luglio 2023, lasciando un’eredità indelebile nella musica globale.

John Landis (1950). Film-maker americano nato il 3 agosto 1950, noto per capolavori come Animal House, The Blues Brothers e Un lupo mannaro americano a Londra. Landis ha influenzato il cinema comico e horror con uno stile che fonde ironia, critica sociale e surrealismo. È anche autore di videoclip celebri, come Thriller di Michael Jackson.

Martin Sheen (1940). Attore statunitense nato il 3 agosto 1940 a Dayton, Ohio. Ha portato al successo ruoli iconici in film come Apocalypse Now, Badlands e nella serie The West Wing, dove ha interpretato il presidente Bartlet. È anche noto per l’attivismo sociale e politico, dimostrando impegno concreto oltre lo schermo.

Skin (1963). Skin, nome d’arte di Deborah Anne Dyer, cantante britannica nata il 3 agosto 1963. Voce dei Skunk Anansie, si distingue per timbro potente, presenza scenica e testi impegnati. È diventata una figura simbolica del rock contemporaneo, nota anche per il suo impegno in tema di diritti civili e identità di genere. Nel 2021 Skin ha avuto una figlia dalla compagna Rayne Baron, conosciuta come Ladyfag.

Morti il 3 agosto

Henri Cartier‑Bresson (1908–2004). Fotografo francese tra i più influenti del Novecento, fu tra i fondatori dell’agenzia Magnum. Il suo stile, fatto di scatti istintivi e composti con rigore quasi pittorico, ha ridefinito il concetto di fotogiornalismo. Morì il 3 agosto 2004 a Ménerbes, lasciando un patrimonio visivo che continua a ispirare generazioni di reporter e artisti.

Elisabeth Schwarzkopf (1915–2006). Soprano tedesca naturalizzata britannica, fu interprete raffinata del repertorio liederistico e operistico. Apprezzata per la sua tecnica impeccabile e l’espressività elegante, incise per etichette prestigiose e calcò i principali palcoscenici europei. Si spense il 3 agosto 2006, dopo una vita dedicata interamente alla musica.

Aleksandr Solženicyn (1918–2008). Scrittore, saggista e dissidente russo, vinse il Premio Nobel per la Letteratura nel 1970. Le sue opere, tra cui Arcipelago Gulag e Una giornata di Ivan Denisovič, denunciarono con forza i crimini del regime sovietico. Morì il 3 agosto 2008 a Mosca, lasciando un’eredità culturale e politica ancora attuale.

Arthur Lee (1945–2006). Musicista e frontman della band psichedelica Love, fu autore dell’acclamato album Forever Changes. Figura di culto della scena rock californiana, morì il 3 agosto 2006 a causa di una leucemia, dopo un periodo di rinnovato interesse per la sua musica.

Roger Voudouris (1954–2003). Cantautore statunitense noto per la hit Get Used to It (1979), che lo rese popolare anche fuori dagli Stati Uniti. Artista dalla carriera breve ma intensa, morì il 3 agosto 2003.

Il cielo di domenica 3 agosto 2025: le posizioni planetarie e le loro influenze

Questa domenica 3 agosto inizia sotto il vigore del Sole in Leone, sostenuto da un Mercurio diretto nello stesso segno. Si tratta di un cielo potente che promuove chiarezza, espressione autentica e fiducia. La Luna in Sagittario, in aspetto favorevole con Saturno, Nettuno e Plutone, favorisce intuizioni emotive e apertura mentale. Inoltre, Venere in Cancro e Giove in Cancro amplificano legami e armonia interiore. In sintesi, una giornata adatta a unire cuore, pensiero e slancio creativo.

☀️ Sole in Leone

Il Sole in Leone sostiene carisma e voglia di emergere. Propone fiducia e visibilità. Aiuta a comunicare con vigore. È il giorno perfetto per mostrare autenticità senza ronde.

🌙 Luna in Sagittario

La Luna sagittaria invita a cercare verità e nuovi orizzonti. Stimola espansione interiore e dialogo libero. Con la mente aperta appare la spinta verso nuove scelte.

☿️ Mercurio in Leone (diretto)

Mercurio torna a fluire con decisione. Parole e idee scattano chiare e persuasive. Cresce certezza e decisione comunicativa. Ottimo giorno per preparare e presentare.

♀️ Venere in Cancro

Venere amplifica il senso di cura nei rapporti. Favorisce affetto autentico e momenti calorosi. Porta equilibrio tra sensibilità e sostegno familiare.

♂️ Marte in Vergine

Marte supporta ordine e concretezza. Offre energia mirata ai dettagli. Propone efficienza e metodo. Ottimo per chi lavora su progetti pratici.

♃ Giove in Cancro

Giove amplifica sicurezza emotiva e stabilità. Promuove crescita attraverso relazioni profonde. Sostiene l’intenzione di costruire con sentire.

♄ Saturno in Ariete

Saturno chiede strutture solide e decisioni responsabili. Aiuta a trasformare fatica in maturità. Richiede disciplina, ma offre stabilità futura.

♅ Urano in Gemelli

Urano stimola pensieri alternativi. Introduce intuizioni rapide e innovative. Invita a rompere schemi obsoleti con mente curiosa.

♆ Nettuno in Ariete

Nettuno alimenta visioni idealistiche. Richiama la capacità di sognare ma con radicamento reale. Invita a tradurre ispirazioni in progetti concreti.

♇ Plutone in Acquario

Plutone pulsa sul cambio collettivo. Trasforma convinzioni a fondo. Offre rigenerazione sociale attraverso autenticità.

AstroParade: i 5 segni più fortunati del 3 agosto 2025

Domenica 3 agosto porta con sé un vento favorevole: la Luna in Sagittario crea un bel trigono con Nettuno, aprendo alla leggerezza e alla fiducia; Venere e Giove in Cancro costruiscono armonia emotiva. Mercurio diretto in Leone favorisce chiarezza e parlare col cuore. In questo contesto, cinque segni brillano con energia e opportunità.

1) Leone

Il Sole in Leone rafforza il carisma, mentre Mercurio diretto aumenta la tua lucidità comunicativa. Oggi hai la forza di esprimere idee con stile. Fortuna e attenzione ti sorridono. Parola chiave: visibilità.

2) Cancro

Venere congiunta a Giove amplificano la tua capacità empatica e la forza dei legami familiari. Emotività equilibrata e benessere interiore. Oggi puoi consolidare affetti veri. Parola chiave: armonia.

3) Sagittario

La Luna nel tuo segno stabilisce un trigono con Plutone, aprendo possibilità di trasformazione profonda e introspezione costruttiva. Energia emotiva e intuito funzionano in sintonia. Parola chiave: espansione.

4) Gemelli

Urano in Gemelli stimola intuizioni brillanti. Comunicazione diventa creativa e originale. È il tuo giorno per affermare nuovi concetti e rompere le routine mentali. Parola chiave: innovazione.

5) Vergine

Marte in Vergine passa nel segno offrendo efficienza e metodo. Perfetto per portare a termine compiti con precisione. Le tue idee prendono forma e rilievo. Parola chiave: efficienza.