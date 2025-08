Faliero Sarti, un connubio di stile con il Bagno Piero a Forte dei Marmi

Faliero Sarti ha svelato una co-lab esclusiva con il Bagno Piero di Forte dei Marmi per l’estate 2025: stile, colore e tradizione per relax in riva al mare.

Faliero Sarti e Bagno Piero annunciano una collaborazione esclusiva per l’estate 2025: stile, colore e tradizione per dar vita ad accessori pensati per i momenti di relax in riva al mare. Nascono così i nuovi teli mare in 100% cotone, dal raffinato pattern a righe e disponibili in due varianti colore: green e carry. Proposti in due misure, piccola (110×160 cm) e grande (110×210 cm), i teli sono impreziositi dai loghi ricamati di entrambi i brand. Posizionati agli angoli opposti, come simbolo di un incontro tra eccellenze.

A completare la capsule, le pochette coordinate in 100% cotone, con la stessa fantasia rigata nelle due varianti. Le pochette con zip in metallo dorato, sono davvero perfette per custodire piccoli oggetti da spiaggia o completare un look da passeggiata. Questi accessori esclusivi sono riservati ai clienti del Bagno Piero, un plus di qualità, eleganza e stile firmato dalla maison Sarti.



Faliero Sarti X Bagno Piero

Il Bagno Piero infatti rappresenta un’oasi di tradizione ed eleganza offrendo un’esperienza di lusso senza tempo. Da quasi un secolo, è custode di tradizione ed eleganza. Qui si continua a mantenere quel sapore fatto di cabine in legno coperte con tegole di cotto, di pattini in legno, di barche a vela. Intanto Sarti ha in programma nuove partnership con alberghi e resort di lusso, dopo quelle già avviate con il Four Seasons, il Grand Hotel Tremezzo o l’Hotel Il Pellicano, per rimanere solo all’Italia.

“Faliero Sarti ha chiuso il 2024 in pareggio rispetto al 2023, mentre stiamo incrementando i progetti legati al mondo dell’hotellerie” ha dichiarato Monica Sarti. “Stiamo guardando soprattutto ai mercati mediorientali, in particolare gli Emirati Arabi e l’Arabia Saudita, nazioni in cui il foulard è un oggetto che fa parte della cultura locale ed è utilizzato quotidianamente, ma è importante come al loro interno stiano nascendo tantissimi progetti alberghieri.”